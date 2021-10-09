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Спорт

«Думаю, что это ошибка». Что означает для России последнее решение WADA

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

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Пробирки с допинг-пробами, РУСАДА, WADA

Пробирки с допинг-пробами, РУСАДА, WADA

РИА Новости
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение одобрить рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения Московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов. Отсутствие аккредитации у лаборатории никак не повлияет на выступление российских атлетов на международной арене.

Московская антидопинговая лаборатория была уведомлена о решении Исполкома WADA об отзыве разрешения выполнять анализ проб крови. Теперь организация не имеет права выполнять работу, которая связана с любыми антидопинговыми анализами. При этом обжаловать решение московская организация может в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.

Аккредитация была отозвана из-за «несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и его кодексу этики». Таким образом, российские специалисты теперь не смогут брать анализы крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, что было позволено с 2016 года, когда лицензию лаборатории частично восстановили после допингового скандала, возникшего в 2015 году после публикации докладов Всемирного антидопингового агентства о массовом сокрытии употребления запрещенных веществ российскими спортсменами. Разрешение на подобный анализ было дано лаборатории потому, что практически не требует участия человека — он проводится на одобренных WADA и специально откалиброванных приборах.

При этом для Российского антидопингового агентства это решение ничего не меняет — по большей части, пробы спортсменов анализировались организацией в лаборатории Гента еще с тех пор, как в 2019 году пробы атлетов перестали поступать в Московскую лабораторию. Это было сделано с целью того, чтобы избежать лишних вопросов о «чистоте» спортсменов».

Таким образом, право анализа крови у лаборатории юридически отозвано только сейчас, а пресс-релиз WADA стал официальным уведомлением об этом шаге. Событие никак не должно повлиять на ближайший крупный турнир — зимние Олимпийские игры в Пекине, которые состоятся в 2022 году.

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал информацию о последнем решении WADA. «Это, конечно, странно. У нас лаборатория давным-давно не аккредитована и отозвана. Я не совсем понимаю, откуда эта информация. Мы все допинг-пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб.

Мы ничего не анализируем ни в коем случае, потому что у нас фактически лаборатории московские — это хранилище и больше ничего. Я думаю, что это какая-то ошибка», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отметил, что Российское антидопинговое агентство давно приостановлено в правах. Он подчеркнул, что необходимо выстраивать отношения с WADA, поскольку без этого ничего не возможно.

«К сожалению, сейчас официально отозвали аккредитацию у Московской лаборатории. Новое руководство РУСАДА не справилось с налаживанием отношений с WADA — это плохо. Мы все надеялись, что российский спорт будет представлен в международной семье. Думаю, РУСАДА будет оспаривать эти вопросы.

РУСАДА и федерации многое сделали по антидопинговой работе, совершенствуется российское законодательство по этим вопросам. Вероятно, этого недостаточно. Остается только работать дальше», — приводит слова Свищева Sport24.

Приостановление деятельности лаборатории

Деятельность московской лаборатории уже была временно приостановлена – в январе 2020 года. Тогда организации запретили выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена.

«В течение периода отстранения образцы, собранные ранее, могут быть проанализированы в Московской лаборатории – лаборатории необходимо будет связаться с советующими органами тестирования, чтобы определить, есть ли необходимость переправить пробы для биологических паспортов в другую лабораторию, аккредитованную WADA, для дальнейших исследований», — было указано в пресс-релизе международной организации в 2020 году.

В первую очередь, это связано было с решением Всемирного антидопингового агентства лишить статуса Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) в связи с расхождением баз данных в московской лаборатории с 2013 по 2015 год.

Допинговый скандал в российском спорте

Осенью 2015 года в российском спорте вспыхнул крупных допинговый скандал после того, как WADA опубликовало отчет, в котором обвинило Российское антидопинговое агентство в массовом сокрытии применения российскими атлетами запрещенных веществ. Сообщалось, что российская организация заранее сообщала спортсменам о допинг-тестах, а также скрывала факт пропуска атлетом сдачи анализов.

На основании проведенного расследования WADA, в том числе, рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (тогда организация сокращалась ИААФ) отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), лишить лицензии московскую лабораторию и отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой международной федерации. Атлеты до сих пор могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Спустя несколько лет, в декабре 2019 года, Исполком WADA принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Российская сторона подала апелляцию на такое решение в Спортивный арбитражный суд, который сократил срок наказания до двух лет. Таким образом, российские атлеты, не замешанные в употреблении допинга, смогут принимать участие в турнирах только под нейтральным статусом, без флага и гимна. На летних Олимпийских играх в Токио сборная России выступала как команда ОКР, а вместо гимна был использован первый концерт Петра Чайковского.

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