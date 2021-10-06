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Спорт

«Выглядит как сговор»: Кабаева раскритиковала Израиль из-за Авериных

Кабаева обвинила Израиль и судей в сговоре против России

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Россиянка Дина Аверина на соревнованиях Олимпиады в Токио по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина на соревнованиях Олимпиады в Токио по художественной гимнастике

Global Look Press
Олимпийская чемпионка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева выступила с публичным заявлением по поводу недопуска российской сборной на предолимпийский Гран-при по художественной гимнастике в Израиль, усомнившись в честности организаторов и судей.

Олимпийская чемпионка Афин-2004 и бронзовая призерка Сиднея-2000 в художественной гимнастике, девятикратная чемпионка мира и экс-депутат Государственной думы Алина Кабаева высказалась по поводу недопуска российских гимнасток на Гран-при Израиля, состоявшийся перед Олимпиадой в Токио.

Тогда подопечным Ирины Винер-Усмановой не выдали въездные визы, так как Россия находилась у принимающей страны в красной зоне в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды рассказала в подробностях о той ситуации.

Вине-Усманова заявила, что Дина и Арина Аверины, а также остальные представительницы сборной не планировали пропускать турнир, который проходил всего за месяц до старта Игр-2020.

«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы находимся в «красной зоне», и не пустили. Мы каждый день писали письма, но министерство здравоохранения не пустило. Почему-то Япония пустила нас из красной зоны на Олимпиаду, а эти – нет», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Руководительница федерации отметила, что на этапе Гран-при в Тель-Авиве работали восемь судей, которые в августе выставляли оценки во время соревнований по художественной гимнастике в Токио-2020.

«Я так понимаю, нас не хотели там видеть», — сказала Винер-Усманова.

В итоге победы в индивидуальном многоборье, а также на каждом из отдельных снарядов завоевала местная спортсменка Линой Ашрам, которая затем выиграла и в многоборье в Токио.

Выступление Кабаевой в прессе состоялось после рассказа Винер-Усмановой о сложившейся ситуации.

«Мы любим Израиль. У нас там много друзей, более того, израильская школа художественной гимнастики — это продолжение советско-российской школы. И в этом смысле с полным основанием можно сказать, что мы одна семья. Однако в рамках олимпийского цикла и в ходе подготовки к основному старту на Олимпиаде все участники должны были быть поставлены в равные условия. Это касается и предварительных соревнований, таких как Гран-при Израиля, — заявила Кабаева в комментарии «Спорт-Экспрессу».

— Если бы это было невозможно для кого-то из участников по каким бы то ни было причинам, включая эпидемиологические ограничения, то нужно было бы отменять Гран-при или саму Олимпиаду.

Иначе проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера — сборной России — израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде. И в Токио все могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки — она уронила предмет. Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате — скандал.

То, что я сказала, — это только мои предположения. Надеюсь, что Федерация художественной гимнастики России обратится в суд, который разберется в деталях и примет правильное решение.

Кстати говоря, 16-17 июля, когда проводился этап Гран-при в Израиле, на который под предлогом сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в России наша сборная не была допущена, положение с эпидемией в России было не хуже, чем у некоторых других стран-участниц, приглашенных на соревнования в Израиль».

Во время этапа Гран-при в Тель-Авиве, который прошел с 16 по 17 июля, Россия действительно находилась в «красной зоне», как и Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия и Мексика.

Граждане этих государств не имели права на въезд в Израиль, а израильтянам запрещалось посещение этих страны в связи с наивысшей угрозой распространения коронавируса.

Россия находилась в «красном списке» почти два месяца — до 16 августа 2021 года. При этом Белоруссия, попавшая в перечень за четыре дня до старта соревнований, все же смогла выступить на этапе Гран-при.

Также помимо хозяек на турнире выступили гимнастки из Украины, Азербайджана, США, Венгрии, Грузии, Румынии, Испании и Аргентины.

Это уже второе громкое заявление Кабаевой за два дня. Накануне она выступила с открытым письмом в адрес Моринари Ватанабэ, главы Международной федерации гимнастики (FIG).

В нем россиянка потребовала раскрыть подробности работы арбитров на олимпийском турнире по художественной гимнастике, не согласившись с признанием Техническим комитетом федерации их работы удовлетворительной.

«Я бы хотела поблагодарить вас за предоставление информации о финале многоборья на Олимпиаде в Токио. Тем не менее, я не могу согласиться с этим заключением: «Технический комитет признал судейство на Олимпиаде в индивидуальной и групповом многоборье справедливым и беспристрастным», — приводит слова Кабаевой «Чемпионат».

— По моему мнению, судейская панель допустила очевидную ошибку. Мое мнение основано не только на собственном видении гимнастики, но и на тщательном анализе экспертов и судей международной категории».

С 27 по 31 октября в Японии пройдет очередной чемпионат мира по художественной гимнастике, и в нем российскую команду, как и на Олимпиаде, представят сестры Аверины, о выдаче виз которым уже объявлено.

А вот новоиспеченная олимпийская чемпионка Ашрам, как и вся сборная Израиля, от участия в мировом первенстве практически сразу по окончании Олимпиады отказалась.

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