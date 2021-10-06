В Госдуме раскритиковали презентацию УЕФА к Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил Крым в состав Украины на презентации логотипа континентального первенства 2024 года. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал решение организации политизированным, а почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА действует по уставу.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года показал карту всех стран, входящих в состав организации, что предсказуемо вызвало политические разногласия.

В видеоролике, опубликованном на странице УЕФА в Twitter, в контур Украины был включен и Крымский полуостров, окрашенный в желто-синие цвета украинского флага.

В российском парламенте презентацию УЕФА подвергли резкой критике. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек назвал ролик футбольной организации политизированным.

«Шаг марионеточный, и сразу чувствуется влияние политики. Те времена, когда УЕФА была просто спортивной организацией, уже прошли. Сегодня весь мировой спорт, что называется, под каблуком у политиканов.

Думаю, все было примерно так: чиновник в Брюсселе позвонил руководству УЕФА и попросил, чтобы не вызывать очередную истерику Киева, придумать какой-то новый логотип на Евро-2024, где Крым будет визуально украинским, глядишь, в этой мешанине красок никто и ничего не заметит. А так как руководство УЕФА такие же чиновники, то они просто взяли «под козырек» и придумали вот такой странный и далекий от сегодняшних реалий логотип, чем еще раз подчеркнули свою зависимость от политики», — сказал парламентарий «Газете.Ru».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал плохой историей решение представителей спортивной организации.

«УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками. Последствия, уверен, будут, и из разряда далеко не лучших», — написал политик в Facebook.

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищева, своей презентацией УЕФА продемонстрировала безволие и нерешительность.

«В данной ситуации, может, по незнанию. Возможно, не знают географию люди. Уже с 2014 года Крым является частью России. Либо это неуважение к жителям Крыма и гражданам России. Не слышат и не видят их», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Парламентарий считает, что Российский футбольный союз (РФС) и МИД страны отреагируют на данное неуважение.

В комментарии «Газете.Ru» почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что действующий глава организации Александр Дюков может обратиться в УЕФА. При этом бывший руководитель союза отметил, что включение полуострова в границы Украины не нарушает устав международной федерации.

«Появление Крыма в границах Украины я рассматриваю как не соответствующее действительности.

А УЕФА оценивает это согласно уставу организации, по которому Федерация футбола Крыма до сих пор является составной частью Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Поэтому ФФК запрещены любые международные футбольные связи, им запрещено выступать, в частности, в чемпионате России. До тех пор, пока Крым не будет официально признан территорией Российской Федерации, УЕФА и впредь будет публиковать карту Европы, где полуостров будет находиться в составе Украины», — сказал Колосков.

В 2021 году УЕФА не в первый раз оказывается в центре споров о территориальной принадлежности полуострова. За несколько дней до старта чемпионата Европы – 2020 глава УАФ Андрей Павелко представил новую форму национальной команды, на которой были контурно очерчены границы Украины, включавшие в себя Крым.

Также на воротнике присутствовал лозунг «Слава Украине! Героям слава!», который использовался в качестве официального приветствия членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в России).

В УЕФА заявляли, что экипировка сборной Украины была утверждена в соответствии с правилами, однако в РФС потребовали разъяснить появление политических лозунгов на футбольной форме.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики», — гласит заявление РФС.

После обращения в УЕФА признали, что лозунг нарушает устав организации и «имеет милитаристское значение». УАФ обязали убрать фразу «Героям слава», однако по поводу карты Украины с Крымом никаких решений принято не было, так как именно в этих границах Украину признает ООН.

Споры о границах двух стран не ограничились одним только футболом.

Перед стартом летних Олимпийских игр – 2020 в Токио в МИД Украины подали протест на изображение карты России с Крымом в ее составе, которое было опубликовано на официальном сайте соревнований.

Организаторам пришлось менять контуры государств, а в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что при создании предыдущей версии карты была допущена «досадная ошибка».