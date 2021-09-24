Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Обнаружен троянец, который крадет игровые аккаунты Steam 13:14
Физики разгадали секрет знаменитых байкальских камней на ледяных ножках 13:09
Многодетным астраханцам выдавали затапливаемые участки для строительства 13:09
Песков не стал комментировать данные о желании США использовать российские военные... 13:08
Песков оценил намерение КПРФ подать иски по результатам выборов в Госдуму 13:07
Главврача клиники в Москве объявили в розыск после смерти пациентки 13:03
В Кремле не стали анонсировать замену Кузнецовой на посту детского омбудсмена 13:01
РИА «Новости»: драка депутатов ЛДПР в Хабаровске закончилась трепанацией черепа... 13:00
В Кремле надеются, что ситуация в российском хоккее не станет хуже, чем... 13:00
Минфин предложил уравнять россиян и иностранцев в налогах 12:59
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

«Болельщики издеваются»: вернется ли Кокорин в Россию

Эксперт считает, что Кокорин в России не нужен ни одному клубу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин

Global Look Press
Карьера Александра Кокорина в «Фиорентине» не задалась — в новом сезоне Серии А над игроком начали издеваться фанаты, а сам форвард никак не может проявить себя на поле. Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» негативно высказался об игре футболиста и рассказал, в каком амплуа Кокорин может пригодиться российским клубам.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команды сыграли уже по пять встреч. Российский нападающий Александр Кокорин, чей отъезд в «Фиорентину» зимой 2021 года выглядел весьма амбициозно после неудачи в московском «Спартаке», на поле появился всего в двух матчах, и то не с первых минут. За то время, что ему дали сыграть, никакой пользы своей команде форвард не принес – в игре с «Дженоа» его чуть было не удалили, а в поединке с «Интером» он ни разу не коснулся мяча.

Журналист итальянского издания Guerin Sportivо Россано Доннини критично высказался о российском нападающем, подчеркнув, что в Италии фанаты смеются над ним и над руководством «Фиорентины», подписавшей такого игрока.

«Против «Дженоа» Александра должны были удалить за грубый фол. Против «Интера» же он ни разу не коснулся мяча! После таких выступлений даже самые терпеливые и добрые болельщики «Фиорентины» издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба», — цитирует Доннини «Спорт-Экспресс».

Фанаты в социальных сетях действительно выражают крайнее недовольство игрой футболиста. Тем более что прошлом сезоне Кокорин также особо не блистал – пропустил несколько недель из-за травмы, сыграл всего лишь в четырех матчах, где не отличился результативными действиями и даже не сумел пробить по воротам.

«Я не знаю, Кокорин приехал во Флоренцию, чтобы поиграть в футбол или чтобы посетить город в качестве туриста. Но я знаю, что он отстой как игрок и как человек», — написал один из пользователей Twitter.

Фанаты шутят в социальных сетях по поводу профессионального уровня россиянина, придумывая различные мемы.

Недавно в СМИ появилась новость, что вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк в возрасте 60 лет сыграл в официальном матче в рамках Лиги КОНКАКАФ. Он вышел на поле в составе «Интер Моэнготапоэ» против «Олимпии» из Гондураса в первом матче 1/8 финала турнира. Его клуб проиграл со счетом 0:6.

Кое-кто из фанатов решил сравнить игру Брюнсвийка и Кокорина — не в пользу российского нападающего.

Вопросы о мастерстве нападающего в Италии возникают постоянно. Сайт FiorentinaNews.com уже после первой игры Кокорина в сезоне (с «Дженоа») раскритиковал форварда. Россиянин на 81-й минуте вышел на поле вместо Душана Влаховича, а уже через четыре минуты получил предупреждение. Причем система видеопомощи арбитрам (VAR) рассматривала эпизод на предмет удаления игрока с поля.

«Пока даже «волшебнику Винченцо (Итальяно, тренеру «Фиорентины»)» не удается превратить его из лягушки в принца. У него реакция на уровне давнего гостя дома престарелых. Он не может принять мяч и получает желтую карточку, рискуя получить красную», — указано в статье.

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» достаточно резко высказался о выступлении игрока в Италии и заявил, что Кокорин сейчас – это бизнес-проект, а не футболист, способный приносить результат.

«Если его оттуда не выкинут, он никогда не уедет. Здесь он ни одному клубу не нужен. Он в «Спартаке» не мог себя проявить, в «Фиорентине» не может себя проявить, выходя на замену. Ничего у него не болит, просто он растерял кондиции. Там ждут от него результата, а он его дать не может, не знаю, по каким причинам – возможно, психологическим, или еще чего-то ему не хватает. Он не подходит под уровень «Фиорентины». Много движения, много борьбы, много исполнительского мастерства.

Непонятно, в каком амплуа он играет. Кто он? Нападающий? Мячей он не забивает, передач не делает. Хавбек? Передач не делает, не отрабатывает, в организационных вопросах слабый. Защитник? Он отбирать мяч не умеет.

Сложно тренеру определить, какая роль у Кокорина на поле. Если говорить уже конкретно, то здесь такую зарплату, какую он получает, ему ни один клуб не сможет дать. Здесь Кокорин – это бизнес-проект. На нем зарабатывают, с ним зарабатывают, а в футбол он перестал играть уже года четыре назад. Если в России понадобится какой-то бизнес-проект, то можно пригласить Кокорина, он раскрученная фигура, значит, клуб его возьмет именно как проект, а не как футболиста, делающего результат», — заявил Гладилин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пробили по базам: Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
Полицейские пришли в приемную вице-спикера Госдумы Мельникова
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
Песков заявил, что существование ЧВК не противоречит российским законам
Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
Новости и материалы
Обнаружен троянец, который крадет игровые аккаунты Steam
Физики разгадали секрет знаменитых байкальских камней на ледяных ножках
Многодетным астраханцам выдавали затапливаемые участки для строительства
Песков не стал комментировать данные о желании США использовать российские военные базы
Песков оценил намерение КПРФ подать иски по результатам выборов в Госдуму
Главврача клиники в Москве объявили в розыск после смерти пациентки
В Кремле не стали анонсировать замену Кузнецовой на посту детского омбудсмена
РИА «Новости»: драка депутатов ЛДПР в Хабаровске закончилась трепанацией черепа одному из них
В Кремле надеются, что ситуация в российском хоккее не станет хуже, чем в футболе
Минфин предложил уравнять россиян и иностранцев в налогах
Песков прокомментировал заявление полпреда в УрФО Якушева о новой волне COVID-19
Итальянские женщины-политики возмутились сексистской статуей
В Кремле сожалеют о решении Ширвиндта покинуть Театр сатиры
Художник сбежал с взятыми у музея деньгами, назвав свой поступок искусством
Песков: у Киева нет оснований для истеричных реакций на газовый контракт России и Венгрии
В Кремле оценили необходимость проведения саммита «нормандской четверки» в Киеве
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе
СК возбудил дело после того, как тигр откусил мальчику палец в крымском сафари-парке
Все новости
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
«Результаты Олимпиады в Токио стали для меня неожиданными»
Интервью чемпионки Левановой о возвращении в сборную, ОИ-2020 и отношениях с Ковтуном
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года
Насиловали шваброй. Двух спецназовцев ГРУ задержали за издевательства над подчиненными
На Дальнем Востоке против двух командиров ГРУ возбудили дело о сексуальном насилии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях