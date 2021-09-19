Александра Трусова с падением выиграла турнир U.S. International Classic в Америке

На первый турнир после открытых прокатов сборной России Александра Трусова ехала в статусе безусловной фаворитки — в Челябинске она исполнила в произвольной программе пять четверных и в США намеревалась это повторить. Однако грубейшие ошибки чуть было не лишили фигуристку первого места — она сорвала три четверных прыжка.

Александра Трусова выиграла турнир U.S. International Classic, набрав по сумме двух программ 216,80 балла. От второго места ученицу Этери Тутберидзе отделили всего 4,4 очка: кореянка Ен Чон Пак, которая даже не пыталась исполнять элементы ультра-си, набрала 212,40. Серьезные ошибки российской фигуристки в произвольной программе действительно могли стоить ей первого места, а ведь Трусова заявила рекордные пять четверных прыжков на произвольный прокат.

На фоне возвращения от Евгения Плющенко обратно в «Хрустальный» показалось, что фигуристка обрела былую уверенность на льду и действительно сможет навязать борьбу за путевку на Олимпиаду в Пекине — 2022. Однако первые же официальные соревнования вновь оставили много вопросов.

В короткой программе Трусова пошла на тройной аксель — самый дорогой прыжок, который можно исполнять женщинам в этом прокате. Но сделать его чисто не удалось: элемент закончился падением.

Впрочем, это не помешало фигуристке создать отрыв от соперниц в четыре балла, которые и спасли ее в произвольном прокате.

На американский лед ученица Тутберидзе выходила в образе Круэллы — под саундтрек из одноименного фильма. Но программа, которая заставила фанатов замереть в восхищении неделю назад, не удалась совершенно. Трусова упала с четверного флипа, допустила «бабочку» на тулупе (он вышел двойным вместо четверного), недокрутила четверной лутц, что чуть было не привело к падению — фигуристка, чтобы устоять на ногах, была вынуждена коснуться рукой льда. Этот прыжок по плану входил в каскад с тройным тулупом, но неудавшийся лутц не дал прикрепить второй прыжок.

Четверной лутц удался Трусовой в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Правда, этот элемент тоже не вышел полностью чистым: на этот раз девушка не докрутила тройной сальхов и некрасиво выехала с каскада. Но хотя бы можно было поставить галочку — четверной лутц ей покорился. Также из четверных прыжков Русской Ракете удалось сделать сальхов в начале программы.

Однако двух исполненных четверных из пяти будет недостаточно для успеха в олимпийском сезоне. Нужно срочно что-то менять в умении настраиваться на официальные прокаты. Кореянку, занявшую второе место, ученица Тутберидзе опередила в произвольной программе всего лишь на 0,72 балла. Это значит, что когда в соперницах Трусовой окажутся Анна Щербакова, Камила Валиева или Майя Хромых с четверными прыжками, либо Алена Косторная и Елизавета Туктамышева с тройным акселем, то ни о какой победе речи не пойдет — с такими ошибками.

Тутберидзе начала разбор полетов, как только спортсменка вышла со льда. Наставница долго что-то объясняла своей ученице и остановилась только для того, чтобы выслушать оценки. За произвольную программу они были неутешительными для уровня Русской Ракеты — всего 142,05 балла.

Перед Олимпиадой, которая стартует уже через несколько месяцев в Пекине, за Трусову очень тревожно. На попадание на Игры претендуют также Анна Щербакова и Камила Валиева, владеющие четверными, а больше 150 баллов в произвольной программе могут набрать без четверных прыжков и Елизавета Туктамышева, и Алена Косторная, и Дарья Усачева, и Майя Хромых.

Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира — 2012, отметила, что на Трусовой мог сказаться трудной перелет в США. Стоит отметить, что разница во времени между Челябинском и Норвудом, где проходил турнир, составляет девять часов. Также экс-спортсменка выразила мнение, что фигуристка могла просто не успеть восстановиться между стартами.

«Не думаю, что это может сказаться на уверенности Саши. Пускай лучше такое случится на этом старте, чем на более важном. Нужно ко всему подходить на максимуме. Уже перед самим стартом понимать, что будешь делать на соревнованиях, а что пока не нужно. Всегда можно убрать лишний прыжок. Но понижать планку не очень хорошо», — цитирует Леонову «Чемпионат.com».