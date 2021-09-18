Фигурное катание. Гран-при. Юниорки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

10:41

Первой на лед вышла спортсменка из Индии Парри Срохи. Вчера она набрала за технику 0,84 балла, что в 50 раз меньше, чем у Софьи Акатьевой. В произвольной программе ей удалось заработать 19,81 балла, из которых за технику она получила 4,67 балла.