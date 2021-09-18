Фигурное катание. Гран-при. Юниорки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Выяснить, кто сильнее: ученицы Тутберидзе соревнуются с воспитанницами Плющенко. LIVE
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На льду Амалия Сулаймонова из Узбекистана.
Начинается вторая разминка.
Двойной флип и двойной риттбергер удается ей выполнить с небольшой помаркой, но вот двойной аксель был чист! Сильнейшее выступление первой разминки! И Апексана зарабатывает 57,33 балла! Сумма — 92,97 балла!
Тем временем на лед приглашается фигуристка из Тайланда!
Очень проникновенное выступление удалось азиатке, правда, как и предыдущим спортсменкам, несколько раз ей пришлось приземлиться на скользкий лед арены «Кристалл» в Красноярске. За свое выступление она получила 49,73 балла. Общий результат — 79,7 балла, это первое место!
Шармань Скай Чуа из Филлипин появляется на площадке!
48,41 балла получила Есентаева за свой прокат, сумма баллов за короткую и произвольную программы составила 77,55 балла.
На лед выходит 14-летняя Айбикен Есентаева из Киргизии!
Хорошо исполняет свою программу южноамериканка, арбитры не оставили без внимания ее качественно сделанный каскад двойной лутц — ойлер — двойной тулуп. По итогам двух соревновательных дней на ее счету 78,6 балла.
Мишель Дичикко из Аргентины на льду!
Гигантское число падений допустила 15-летняя фигуристка, при этом чисто исполнив двойной флип ближе к концу программы. Судьи оценили ее выступление в 27,87 балла.
Мишель Отгонбаатар из Монголии на площадке!
Первой на лед вышла спортсменка из Индии Парри Срохи. Вчера она набрала за технику 0,84 балла, что в 50 раз меньше, чем у Софьи Акатьевой. В произвольной программе ей удалось заработать 19,81 балла, из которых за технику она получила 4,67 балла.
Первая разминка окончена. Скоро начнем.
После короткой программы турнирная таблица выглядит так: 1. Софья Акатьева (Россия) – 75,89
2. Елизавета Куликова (Россия) – 67,08
3. Анастасия Зинина (Россия) – 67,02
4. Елизавета Берестовская (Россия) – 64,91
5. Варвара Кисель (Белоруссия) – 63,66
6. Софья Самоделкина (Россия) – 60,76
Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня талантливые фигуристки из самых разных стран покажут свои произвольные программы в рамках четвертого этапа юниорской серии Гран-при — в Красноярске.