Кто такой Марк Кондратюк, которого отправили подтверждать третью квоту России для Игр-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк выступит на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Перед учеником Светланы Соколовской стоит важная задача — попасть в семерку лучших, чтобы подтвердить третью квоту России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. 18-летний фигурист приобрел славу после того, как безупречно выступил на Кубке Первого канала, растрогав до слез Евгению Медведеву. В новом сезоне он катается в произвольной программе в образе Иисуса Христа.

Успешное выступление Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме — 2021 почти на 100% гарантировало России третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Однако эту путевку еще необходимо подтвердить — и сделать это нужно на турнире Nebelhorn Trophy в Германии.

Подтверждать третью квоту на Игры отправится Марк Кондратюк — 18-летний фигурист из ЦСКА, ученик Светланы Соколовской.

Изначально в Германию должен был ехать Дмитрий Алиев, выигравший в 2020 году чемпионат Европы. Однако незадолго до открытых прокатов сборной России в Челябинске стало известно, что Алиев не примет участия в турнире. Сам фигурист объяснил это проблемами со здоровьем.

На открытых прокатах наиболее достойно показали себя три фигуриста — Семененко, Кондратюк и серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин. Однако кандидатура Семененко в качестве участника Nebelhorn Trophy сразу отпадала: участники ЧМ-2021, согласно правилам, не могут заниматься подтверждением квоты. Поэтому выбор у Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стоял между Самариным и Кондратюком.

Стоит отметить, что прошлый сезон у Самарина вышел не очень удачным из-за проблем со здоровьем, однако на открытых прокатах он продемонстрировал свой коронный каскад — четверной лутц + тройной тулуп, самый сложный и дорогой в мире. Фигурист выполнил его и в короткой, и в произвольной программе. Оба проката вышли достаточно уверенными, и Самарин по праву начал считаться достойным кандидатом на поездку в Оберстдорф. Ему на руку играли и прошлые заслуги — статус вице-чемпиона Европы и опыт международных выступлений.

Однако выбор был сделан в пользу Кондратюка. Тот исполнил в программах четверной тулуп и четверной сальхов, порадовав весьма оригинальными постановками.

Хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» высоко оценила прокат Кондратюка под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»:

«Когда я узнала, что Марк будет кататься под эту музыку, сразу поняла — будет бомба, и я хочу смотреть это на повторе постоянно! И он меня не разочаровал. Эта программа будет суперской, когда Марк ее вкатает. Она уже сейчас выглядит классно, стильно и сильно. Последняя часть мне очень понравилась: это не просто концовка, которую у нас обычно делают, — два вращения и финальная поза. Кондратюк заканчивает более танцевально. Он мне в целом нравится, и программа замечательная».

Стоит подчеркнуть, что на турнире в Германии российскому спортсмену не обязательно быть в призах для подтверждения квоты — достаточно попасть в топ-7. А именитых соперников в Оберстдорфе не предвидится — серьезным конкурентом можно назвать только американца Винсента Чжоу, владеющего несколькими четверными прыжками.

В прошлом сезоне Кондратюк стал бронзовым призером чемпионата России. Тогда в короткой программе ему покорился четверной сальхов, а общая сумма за два проката равнялась 260,31 балла.

Причем на национальное первенство Кондратюк отобрался с большим трудом. Он нестабильно выступал на этапах Кубка России, что поставило под вопрос участие в чемпионате страны. По этой причине даже после короткой программы, которая оказалась очень успешной, мало кто верил, что Кондратюк сможет бороться за медали. Однако чистое исполнение большинства элементов позволило фигуристу сенсационно взять бронзу.

Вскоре Кондратюк подтвердил, что его можно считать одним из самых перспективных и стабильных одиночников страны. Он стал участником коммерческого Кубка Первого канала, где капитанами команд были именитые российские одиночницы — олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Во время жеребьевки Кондратюк был одним из последних, кого выбрали в команду — ставка на него не делалась. В итоге он оказался под руководством Медведевой во «Времени первых», а чуть позднее блеснул на льду.

В короткой программе Кондратюк исполнил четверной тулуп, четверной сальхов + двойной тулуп и тройной аксель, а в произвольной чисто прыгнул четверной тулуп, два четверных сальхова, один из которых был в каскаде с двойным тулупом, а также тройной аксель + ойлер + тройной сальхов во второй половине. Он стал единственным из мужчин, кто не совершил ни единой ошибки в прокате.

Зрители встретили выступление Кондратюка овациями, а члены его команды не смогли сдержать эмоций. Первой начала плакать Анастасия Скопцова, а в скором времени к ней присоединилась и Евгения Медведева. Она долго держала Кондратюка в объятьях после проката. Видеть такой обычно сдержанную фигуристку было непривычно.

«Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору – не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать. Я рад, что попал в команду Жени: она мне помогла, а сейчас я старался помочь ей», — поделился тогда Кондратюк.

У фигуриста был реальный шанс поехать на чемпионат мира в Стокгольм вместе с Михаилом Колядой, который завоевал путевку на мировое первенство благодаря победе на чемпионате России в Челябинске. Судьба второго места в Швеции решалась в финале Кубке России, но там Кондратюк разволновался и допустил слишком много осечек. Любопытно, что после короткой программы фигурист в шутку пожаловался СМИ на то, что для успешного выступления ему не хватило поддержки Евгении Медведевой на трибунах .

После этого чемпионка мира пообещала прийти на следующий день — и сдержала слово. Однако Кондратюку это все равно не помогло: он занял пятое место, а на ЧМ отправился Семененко.

В нынешнем сезоне Кондратюк изначально был заявлен на этапы юниорского Гран-при в Куршевеле, однако российские фигуристы не смогли там выступить из-за строгих коронавирусных ограничений. Взамен Международный союз конькобежцев (ISU) выделил дополнительные места россиянам на двух следующих этапах, однако туда Кондратюк не отправился.

«Мы изначально планировали выступления Марка в этом сезоне по мастерам, но поскольку ему дали два юниорских Гран-при во Франции, то продемонстрировали юниорские варианты программ на юниорских открытых прокатах. Так как в Куршевеле не удалось выступить, мы сразу переключились и начали работу над «мастерскими» программами, где более сложный контент и где разрешено исполнять четверные в короткой программе», — рассказала тогда тренер спортсмена Светлана Соколовская.

Теперь Кондратюку нужно срочно переключиться на взрослый уровень и выполнить ответственную задачу — защитить олимпийскую квоту России. Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября.