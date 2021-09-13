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Спорт

Почему Марио Фернандес ушел из сборной России

Легенда ЦСКА: Марио Фернандес должен был доиграть в сборной России до конца отбора на ЧМ-2022

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Игрок сборной России Марио Фернандес в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года

Игрок сборной России Марио Фернандес в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года

Владимир Песня/РИА «Новости»
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России. Игрок объяснил это сложностью выступлений на два фронта, а также участившимися травмами.

Бразильский защитник с российским паспортом, ставший в последние годы важным игроком сборной России, Марио Фернандес принял решение завершить карьеру в национальной команде. Об этом игрок объявил официально, написав открытое письмо болельщикам, в котором объяснил причины такого поступка.

Футболист признался, что рассчитывает играть еще как минимум три года, однако в последнее время ему стало сложно совмещать выступления в сборной и своем клубе — московском ЦСКА.

Фернандес признался, что сейчас ему требуется больше времени на восстановление и у него участились травмы. Поэтому в сложившейся ситуации защитник хочет сосредоточиться на играх за клуб. За ЦСКА он выступает с 2012 года и трижды стал чемпионом России в составе красно-синих.

«Должен сказать, что помню каждый из своих 35 матчей в футболке с двуглавым орлом на груди. Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти десять лет и счастлив, что смог принести ей пользу», — признался Фернандес в открытом письме, полный текст которого приводит пресс-служба национальной команды.

Решение Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало неожиданным для тренерского штаба. Валерий Карпин отметил, что разговоры об этом не были спонтанными — защитник предупредил его, что раздумывает над уходом еще в их первую встречу в начале августа.

Тренер сборной выразил сожаление, однако подчеркнул, что в команде с уважением отнеслись к решению Фернандеса.

«В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому он решил сосредоточиться на матчах за ЦСКА», — цитирует Карпина «РБК-Спорт».

Самым запоминающимся моментом в карьере Фернандеса в сборной стал матч четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с Хорватией. В дополнительное время сборная России уступала со счетом 1:2, однако гол защитника помог сравнять счет и довести дело до серии пенальти. Однако в ней России не повезло: хорваты — будущие вице-чемпионы мира — оказались точнее, а Фернандес смазал свой удар, направив мяч мимо ворот.

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, говоря о карьере Фернандеса в национальной команде, вспомнил, что защитник самостоятельно принял решение выступать за Россию, что стало серьезным усилением состава. Специалист отметил, что с момента дебюта в 2017 году футболист абсолютно заслуженно являлся в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу, а также вспомнил его гол хорватам на ЧМ-2018.

«Думаю, что его гол с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы. Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — приводит слова Черчесова Sport24.

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» отметил, что Фернандес мог покинуть сборную не только по причине участившихся травм, но и из-за недоверия Карпина.

«Если человек отказывается играть, значит, существуют веские причины. Конечно, на первом месте идут травмы. Все-таки клуб для Марио важнее — есть контракт, другие моменты. Из-за травм его и в клубе могли просить задуматься и принять решение.

Не исключаю, что Фернандес чувствовал себя не очень комфортно в сборной. Возможно, оттого, что в одном матче играл, в другом нет. Может быть, не чувствовал доверия — мы не знаем наверняка. И Валерий Карпин, наверное, общался с Марио до этого момента — возможно, какой-то разговор игроку не понравился.

К тому же ему хочется побольше бывать с семьей. Он уже возрастной игрок, и в какой-то степени это учитывал. Бывают моменты, когда все наваливается комом, и у футболиста появляется четкое понимание, что надо принять решение», — отметил эксперт.

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил схожее мнение и отметил, что футболист всегда сам решает, когда ему пора завершать карьеру или снижать нагрузку.

«В сборной всегда нужно играть на 100% — и если ты готов на 50%, то так и должен сказать тренеру. Конечно, у нас не всегда так получалось, но играть должны лучшие на данный момент. Если Марио решил, что не может выдавать 100%, то это его решение.

Конечно, незаменимых в футболе нет, но он большой молодец, он многое дал российской сборной и российскому футболу. Поэтому поблагодарим его и будем надеяться, что смогут найти замену игроку, который большой объем работы выполнял на поле как в сборной, так и в ЦСКА», — высказался эксперт.

Известный советский футболист, выступавший за ЦСКА, Валерий Масалитин отметил, что это нормальное явление, когда футболист полностью отдается игре, у него наступает момент, когда физическое состояние и полученные травмы уже не позволяют играть в полную силу.

«Марио провел хорошие игры за сборную, оправдал натурализацию и российский паспорт. Но мне кажется, что ему стоило доиграть оставшиеся четыре матча отбора на ЧМ-2022 и потом объявить, что физическое состояние и травмы не дают выступать на два фронта, что он решил сосредоточиться на ЦСКА и этот цикл для него станет последним.

Его бы тогда болельщики проводили аплодисментами и почестями. Марио это заслужил своим отношением к сборной. Его бы красиво проводили. Но, повторюсь, человек решил. Игорь Акинфеев тоже так решил, и Юрий Жирков решал, но потом остался. Приходят такие моменты — грустные, к сожалению, — когда мы теряем хороших игроков национальной команды.

Понятно, что незаменимых игроков нет. Думаю, что тот же Вячеслав Караваев вернется на свой фланг, будут какие-то перестановки. Может быть, не так будет ярко смотреться чья-то игра. Но сборная будет двигаться дальше. Надо поблагодарить Марио за то, что он сделал для сборной», — заключил Масалитин.

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