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Спорт

«Положение крайне тяжелое»: попадет ли Россия на ЧМ-2022

Эксперты объяснили причины слабой игры сборной России с Мальтой

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6645730 07.09.2021 Игроки сборной России Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов и игрок сборной Мальты Андре Агиус (слева направо) в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Александр Вильф / РИА Новости

6645730 07.09.2021 Игроки сборной России Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов и игрок сборной Мальты Андре Агиус (слева направо) в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Александр Вильф / РИА Новости

Александр Вильф/РИА «Новости»
Сборная России в заключительной встрече сентябрьской части отбора на ЧМ-2022 со счетом 2:0 обыграла Мальту. В интервью «Газете.Ru» бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков, советский футболист Валерий Масалитин и экс-президент «Локомотива» Николай Наумов подвели итоги третьего матча Валерия Карпина.

Победа над Мальтой формально принесла сборной России три очка и укрепила ее турнирное положение в группе H, однако сама игра получилась чрезвычайно нервной для отечественной команды. Во многом подопечным Карпина повезло: несколько раз формальные аутсайдеры создавали голевые моменты у ворот Гильерме.

Об игре

Известный советский футболист Валерий Масалитин заявил, что российская команда была не готова к матчу.

Он отметил, что у главного тренера сборной Валерия Карпина не было времени на подготовку, а схема 4-3-3, по которой играла сборная, для многих футболистов была новой и не очень понятной.

«Местами было давление, это привело к первому голу. Но что такое прессинг? Это взаимодействие всех игроков, включая вратаря. Если он дает сбой, где-то будут проблемы – этими проблемами и воспользовалась Мальта. В первом тайме чуть не попали в пустые ворота, во втором хорошо вышли – Гильерме выручил. Они пытались прессинговать.

Схема 4-3-3 подразумевает контроль мяча, а у нас, к сожалению, владение мячом было проблематичным. Ребята неправильно открывались и располагались, плюс их техническое оснащение оставляет желать лучшего. Все-таки можно на 5-7 метров отдать пас своему, я уж не говорю про длинные передачи.

Плюс нехватка собственных моментов. Последний пас, вразрез, вертикальные передачи – из десяти девять мы отдавали мяч чужому игроку. Никак не можем наладить процесс, который очень эффективен при этой схеме», — подчеркнул Масалитин.

Также экс-игрок московского ЦСКА выразил мнение, что наставник команды перемудрил с флангами.

«Надо все-таки было изначально ставить Самошникова на левый фланг и Караваева справа. Потому что в левой зоне часто собирались игроки – Захарян, Миранчук туда смещался для получения паса. И был, как всегда, очень активен Караваев. Они все собирались слева, и продолжения у атаки быть не могло», — отметил он.

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Валерий Новиков признался, что игра мальтийской команды ему понравилась, а вот российские футболисты сыграли на своем уровне. Экс-игрок отметил, что три очка команда, конечно, взяла, но вот дальше будет сложнее – впереди матчи со Словенией и Словакией.

«Забили первый мяч – если бы там не ошибся защитник, еще неизвестно, что было бы. Но удачно забили, а дальше играли, как могли.

Ничего выдающегося, но в футболе всегда был главным результат. Только дальше – Словения, Словакия, на закуску будет Хорватия. Ничего радужного», — рассказал Новиков.

Также советский голкипер поделился мнением о количестве травм в команде, усложнивших ротацию состава для Карпина.

«Потеряли семерых игроков из-за повреждений, но у нас сколько команд в Премьер-лиге? Достаточно много. Вспомните: в советские времена из каждой команды высшей лиги могли привлекаться игроки, была очень большая конкуренция. Конечно, ведущих игроков, вроде Блохина, было трудно заменить. В остальном, если один-два футболиста выпадали, находилась достойная замена. Сейчас выпало семеро, но у нас же много игроков. Должны быть достойные футболисты, которые могли бы заменить получивших травмы. Судя по вчерашней игре, не очень хорошо вливаются игроки вместо выбывших. Впрочем, самое главное – результат», — заключил он.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов остался разочарован игрой. По его мнению, поединок с формально более слабым соперником проходил практически на равных.

«Очень неприятные [впечатления от игры]. И ряд игроков выпал из игры, и тактической схемы не было видно. Кроме прессинга, который действительно успешно наши проводили, больше я ничего тактического не увидел, и это очень плохо. Самое главное, что нет в команде понимания друг друга. Очень много ошибок, потерь мяча. Все это привело к тому, что игра рассыпалась на кусочки. Мы не создали ни одного опасного момента у ворот Мальты за исключением гола, который они сами себе привезли, и пенальти. А у нас был момент, когда нам в пустые ворота чуть ни забили, когда ошибся Кузяев при передаче на Гильерме и когда голкипер выручил. Два мяча нам могли забить. Впечатления не очень хорошие, но результат нормальный, говорит о том, что мы можем еще продолжить борьбу за выход на чемпионат мира», — подчеркнул он.

О Карпине

По мнению Масалитина, критиковать после таких невзрачных игр нужно не главного тренера, а самих футболистов и клубы, которые их готовят – и технически, и тактически. Он также отметил, что Карпин получил семь игроков, которые в итоге травмировались.

«Собрали национальную команду – нужно в этот период сформировать положительный микроклимат и наработать стандарты. Мы их видели в последней игре – какие-то попытки, по крайней мере. Но команда ведь находится и в движении – перелеты, восстановительные мероприятия. Какие претензии к Карпину? Он, что, вышел, играл? Он не проходил с ними сбор на полтора месяца.

Карпин — максималист, и он, конечно, сам этой игрой недоволен. Должна быть улица с двухсторонним движением, чтобы и он мог за что-то отвечать, и клуб – тоже.

Например, Захарян прекрасно играет в «Динамо», ему там комфортно. Здесь в двух играх он не так ярко себя проявил. В сборной немного другие требования, другие игроки. Я к тому, что не было полного взаимодействия. Игроков собрали, но не было команды. Каждый играл не как надо, а как мог на сегодняшний момент. Поэтому за что критиковать? Команда пока в борьбе за путевку на чемпионат. Естественно, и Карпин, и мы все не хотим такой футбол видеть. Но что можно сделать за такой период? Он что, волшебник? Вытащил палочку, и сборная заиграла, начала взаимодействовать? Клубы должны помогать сборной – чтобы Карпин их слышал и чтобы его услышали», — высказал мнение Масалитин.

Наумов отметил, что у Карпина практически не было времени для того, чтобы подготовить сборную, поскольку команда почти не тренировалась, вместо этого проводят восстановление от игр. Именно отсутствие времени помешало специалисту донести до игроков свои мысли и схемы.

«Теоретически это можно делать, но это нужно закреплять и практически, на что не было возможности. Поэтому винить Карпина в такой игре я бы не стал. Любой другой новый тренер, который бы пришел, не сыграл бы лучше. Создается новая сборная, игроки многие с друг другом не играли, поэтому эта несогласованность – естественна. Удастся ли к октябрьским матчам улучшить игру – это вопрос», — высказался экс-президент «железнодорожников».

О будущем

Новиков, говоря о предстоящих поединках, отметил, что теперь у Карпина будет больше времени на подготовку.

«Мы сейчас работаем на результат, потому что стоит задача выйти в финальную часть первенства мира. Очки берем – хорошо. А дальше будем смотреть. У Карпина будет время подготовиться к следующей игре, соперник будет по зубам. Нужно будет построить игру так, чтобы снова сыграть на результат и взять три очка. Карпину тут самому виднее, что к чему. Нужно готовиться. Самое главное – брать очки и работать на тот результат, на который надеется вся страна», — заключил он.

Наумов подчеркнул, что занять первое место в группе практически невозможно, а вторая позиция не гарантирует выход на чемпионат мира, поскольку предстоит играть стыковые матчи, а соперники в других группах очень серьезные.

«Если мы хотим жить в оптимизме, в радости, то можно сказать, что мы пройдем Словению и Словакию и поборемся с хорватами. На самом деле, положение крайне тяжелое для нашей сборной. Понятно, что первое место мы не займем, даже если обыграем словенцев и словаков. Поскольку дополнительные показатели у хорватов явно будут лучше наших, поэтому ничья в Загребе нас не устроит. Обыграть Хорватию на выезде практически невозможно, значит, мы займем второе место и попадем в стыковые игры. Я посмотрел все группы, и в каждой по две очень сильные команды. С любой из них будет крайне сложно, и вряд ли мы выиграем.

Может быть, только с Финляндией поборемся. А в остальных там – Германия и Польша, Италия и Швейцария. Ну кого из них мы можем переиграть? Я очень переживаю, поедем мы в Катар или нет», — подытожил он.

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