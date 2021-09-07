Слабая игра под свист фанатов: Россия вымучила победу над Мальтой

Стартовые XI на матч #РоссияМальта!#НашиПарни pic.twitter.com/evu1Or8hnL

Вернулся в основу Арсен Захарян — 18-летний атакующий полузащитник заменил Александра Головина. Лидер «Монако» отправился в расположение клуба из-за травмы, полученной в субботнем матче против киприотов.

Капитаном на игру со сборной Мальты Валерий Карпин выбрал нападающего «Локомотива» Федора Смолова. Форвард отдал две голевые передачи в прошлой игре и присутствовал на предматчевой пресс-конференции, где разговаривал с главным тренером о своих бомбардирских амбициях.

«Хочу ли я обойти [в списке бомбардиров сборной] Дзюбу и Кержакова? Я слежу за собой, пусть ребята сами разбираются», — сказал Смолов.

«Меня сначала обойди», — ответил Карпин.

«У Валерия Георгиевича 17 голов? Вот такие амбиции есть», — ответил Смолов.

Перед выходом команд на поле болельщики сборной России всем стадионом поздравили МакSим с выздоровлением и исполнили сингл «Знаешь ли ты». Символично, что Российский футбольный союз (РФС) провел акцию в поддержку певицы на стадионе московского «Спартака» — фанаты красно-белых чаще остальных поют эту песню.

MakSim pic.twitter.com/B0rmmJrCOd — мы все здесь динамо москва (@shtottor) September 7, 2021

Игра началась с привычного давления игроков российской сборной на ворота оппонентов. Если в матче против хорватов сил у игроков хватило на первые 20 минут, то во встрече с Кипром физическая готовность команды Карпина позволила футболистам прессинговать 60 минут.

Мальта с самого начала отказалась от попыток обороняться низко, чем усложнила игру в короткий пас большой группе атакующих игроков сборной России. Для продвижения к воротам россияне чаще использовали центральную зону, смещая мяч равномерно на оба фланга.

Первый голевой момент хозяева создали на восьмой минуте — после удара Смолова мяч даже побывал за линией ворот Анри Бонелло, однако боковой судья зафиксировал офсайд.

Второго шанса новому капитану сборной долго ждать не пришлось — Федор напугал голкипера мальтийцев и пошел против него в подкат, вырвал мяч и направил его в пустые ворота — 1:0!

После гола Россия не сбавляла обороты — особенно активны были игроки на правом фланге, где позицию крайнего защитника занял Далер Кузяев. Зенитовец двигал мяч вперед, часто оставляя Игоря Дивеева, Вячеслава Караваева и Максима Осипенко втроем.

В середине тайма Смолов имел шикарный шанс оформить дубль, но после разрезающей передачи из глубины форвард пробил в ближний угол, хотя мог отдать пас в центр штрафной на набегавшего Захаряна.

Этот момент, как оказалось позже, стал переломным — Мальта окончательно перестала жаться к своим воротам и стала позволять себе гораздо больше. Первый звонок прозвенел на 28-й минуте, когда от гола гостей российскую команду спас Дивеев, принявший на себя плотный удар после розыгрыша углового.

Осмелел и вратарь Бонелло — он стал двигаться с мячом, спокойно добегая до центрального круга. Пару раз россияне могли наказать первого номера сборной Мальты, но всякий раз удары футболистов Карпина оказывались неточными.

Все положительные моменты, имевшиеся в игре российской сборной в первом тайме, с лихвой компенсировали финальные пять минут, когда Мальта буквально простила Маринато Гильерме. Голкипер не успел к мячу после неудачной передачи Далера в угол штрафной площади — игроку гостей не хватило совсем немного для того, чтобы его крученный удар стал голевым.

Слабая игра российской сборной вынудила зрителей включиться на полную — футболисты покидали поле под свист собственных болельщиков.

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Вторая половина игры началась с двух замен — на поле в составе сборной России вышли спартаковцы Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, заменившие Арсена Захаряна и Александра Ерохина. Хаос в обороне гостей позволял команде Валерия Карпина легко подбираться к их воротам, но спешка и брак в передачах мешали россиянам забить второй мяч.

Сенсационную победу Мальте мог подарить Мбонг — на его финты раз за разом попадались защитники сборной России, однако Гильерме был решительно настроен сохранить ноль в графе «пропущенные мячи».

За 15 минут до конца игры Анри Бонелло в третий раз вышел далеко из ворот — передача его партнера по команде за спину оказалась для вратаря недосягаемой, мяч медленно катился в створ, но так и не пересек линию ворот.

Счет в матче рано или поздно должен был измениться — не могла такая безалаберная игра в обороне обеих команд не привести к голу. Больше повезло сборной России — за игру рукой после удара Далера Кузяева был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Бакаев — 2:0.

Уже в компенсированное время хозяева могли забить третий — Осипенко был первым на добивании после углового. Мяч, как казалось, залетел за ногу стоящего на линии вратаря, но судьи VAR взятия ворот не зафиксировали.

Итог матча — 2:0 в пользу команды Валерия Карпина. За четыре матча до финиша квалификационного турнира в активе российской национальной сборной 13 очков. У идущей на первом месте Хорватии очков столько же, но теперь лучше разница забитых и пропущенных мячей.

В октябре российскую сборную ждут ключевые матчи с прямыми конкурентами за путевку в Катар. 8 октября россияне проведут в Казани игру против словаков, а через три дня сыграют в Мариборе против команды Словении.