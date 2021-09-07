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Слабая игра под свист фанатов: Россия вымучила победу над Мальтой

Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного турнира ЧМ-2022

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Александр Вильф/РИА «Новости»
Сборная России одержала трудную победу над аутсайдером группы H Мальтой благодаря голам Федора Смолова и Зелимхана Бакаева. Несмотря на успех команда Валерия Карпина опустилась на вторую строчку в группе, но сохранила хорошие шансы на прямое попадание на предстоящее мировое первенство в Катаре.

Будний день и позднее начало матча не способствовали созданию праздничной атмосферы вокруг арены в Тушино, принимавшей первый после Кубка конфедераций домашний матч сборной России.

Более того, не вся доступная квота билетов на эту игру была выкуплена — по ходу первой половины игры любой желающий мог приобрести место для просмотра встречи на любой из четырех трибун, минимальная стоимость которого составляла 700 рублей.

На площади перед северной трибуной было тоскливо — гостей арены развлекала лишь бодрая музыка и два аниматора в костюмах рыцарей Мальтийского ордена.

В стартовом составе сборной России по сравнению с игрой на Кипре произошло несколько изменений. Впервые в футболке национальной команды появился защитник «Ростова» Максим Осипенко, вышедший вместо Георгия Джикии, который обе сентябрьские встречи провел без замен.

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