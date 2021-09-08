«Игры у команды нет»: что говорили после победы России над Мальтой

Сборная Россия после матча со сборной Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2022 завершены, сборная России набрала в них семь очков, закрепившись на втором месте в группе H. Наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что задача минимум выполнена, однако без критики в адрес сборной не обошлось. «Газета.Ru» собрала самые яркие высказывания тренеров, игроков и экспертов после встречи России и Мальты.

На своем поле при наличии болельщиков от сборной России в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 против Мальты ждали яркой, красочной игры, благодаря которой можно было заметно улучшить разницу забитых и пропущенных мячей и удержать первое место в группе. Однако на стадионе «Открытие Арена» подопечные Валерия Карпина смогли оформить лишь два гола и сами чуть было не пропустили курьезный мяч. Более уверенная игра Хорватии против Словении (3:0) вывела вице-чемпионов мира в лидеры группы H.

За три сентябрьских матча – с Хорватией, Кипром и Мальтой – Россия набрала семь очков. Наставник национальной команды Валерий Карпин, подводя итоги матчей, отметил, что задача минимум была выполнена.

«Многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше, конечно. Но есть, что есть. С тем временем, что есть у ребят, результат не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная, да», — заявил специалист.

На первой минуте добавленного ко второму тайму времени в матче возник спорный эпизод: на ряде повторов казалось, что мяч, по которому наносил удар Максим Осипенко, полностью пересек линию ворот, и только после этого его выбил мальтийский футболист. Однако судейская бригада приняла решение не засчитывать гол.

«Пока еще на иголках. Выйду со стадиона, может, пойму. Жалко, что не засчитали гол Осипенко. Хотя могли забить в других моментах, но и пропустить тоже могли. В лес отдохнуть уеду, в какой, пока не знаю», — сказал Карпин.

Сам Осипенко признался, что почти сразу понял, что гола не было.

«Эпизод в концовке с незасчитанным мячом? Была подача в борьбу. Я вижу, что Баринов идет на мяч и может чиркнуть. Я пошел в борьбу и чуть-чуть дотянулся вратарю в подмышку, я сразу понял, что гола не было», — поделился защитник.

Другой защитник сборной России Георгий Джикия в этом матче остался в запасе. По его признанию, это решение они приняли вместе с Карпиным из-за небольшого повреждения в области паха. Футболист не оставил без внимания эпизод, когда российские болельщики активно свистели с трибун, и связал это с их недовольством, поскольку Мальта перехватывала инициативу.

«Если вы ищете какие-то проблемы, то ищите их во мне. Я виноват, пусть будет так. Самое главное, что мы сделали то, что могли — заработали семь очков. С хорватами тоже хотели выиграть, но вышло как вышло. Считаю, что мы выполнили свою задачу и свою работу», — отметил Джикия.

Федор Смолов, который забил первый мяч команды, вышел на поле с капитанской повязкой. Для нападающего, который некоторое время не получал вызовов в сборную при Станиславе Черчесове, этот гол стал первым с 2019 года.

«Сегодня на установке за два часа до игры мне сообщили, что я буду капитаном. Что я испытывал? Это не в первый раз было. Это огромная честь и ответственность, но мне уже 31 год, и у меня было меньше нервозности. Спасибо за доверие, спасибо ребятам, что поддержали. Хорошо, что удалось и забить, и победить», — подчеркнул форвард.

Голкипер Маринато Гильерме обратил внимание, что у команды был очень тяжелый график. Вратарь не стал выделять лучшего игрока по итогам поединка, отметив, что самым важным было взять свои очки.

«У нас был очень тяжелый график. Несмотря на то, что было много ошибок, самое главное, что ребята бились и играли достойно, чтобы победить. Самый сложный момент был при 1:0. Для вратарей лучше играть против команд, которые постоянно атакуют. Тогда ты все время в игре», — заключил голкипер.

Полузащитник Александр Ерохин после матча был предельно лаконичен, ограничившись одной короткой фразой: «Главное, что выиграли».

Хавбек «Спартака» Залимхан Бакаев, отличившийся с пенальти на 84-й минуте, был одним из немногих игроков, оптимистично настроенных после этой встречи.

«Было очень приятно забить первый гол в сборной именно на домашнем стадионе. Сделаю все, чтобы почаще забивать за родной клуб», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Спартака».

Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что невозможно научить российских футболистов играть в футбол за несколько дней сборов, а также заявил, что игра – это мучение.

«Думаю, глубокую мысль о том, что играли мы плохо/убого/позорно, оставлю другим. Там поупражняются в остроумии. По делу и коротко.

Как футбольный обозреватель говорю: игроки у нас слабые, и научить их качественному футболу никто не сможет. Тем более за три дня сборов. Будем так страдать и мучиться в каждом матче!

Прессинг — то, что работает! Правда, с Мальтой. И список работающих элементов заканчивается», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович достаточно критично высказался о прошедшем поединке, но отметил, что важно было добыть такую трудовую победу. Отдельно он выделил сейв голкипера Маринато Гильерме, спасшего команду после опасного удара мальтийской сборной.

«Игры пока у команды нет, но есть время, чтобы подготовиться к решающим матчам и наладить игру. Есть отличие этой сборной от сборной Черчесова, но пока команда серьезно нуждается в улучшении. Во всем: функциональная готовность, опорная зона, в атаке не совсем аккуратно действуют. Главный тренер это знает», — приводит слова Дворковича Sport24.

Игра не понравилась и бывшему полузащитнику «Спартака» и «Локомотива» Динияру Билялетдинову. Футболист в комментарии «РБ-Спорт» выразил беспокойство тем фактом, что голы у национальной команды пока выходят бессистемными и оформленными после ошибок соперников. По его мнению, забить красивый мяч, который порадовал бы болельщиков, команда пока не может, но важную задачу сборная выполнила – набрала семь очков.

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что тревоги перед октябрьскими матчами команды, которой предстоит встретиться со Словенией и Словакией, у него нет, а также признался, что игра с Мальтой ему понравилась.

«Есть ли шансы пройти на чемпионат мира с такой игрой? Думаю, что есть. Я за ребят всегда болею. Ожидал ли, что проблемы Мальта создаст? Ну, какие проблемы? 2:0 выиграли», — цитирует спортсмена «РБ-Спорт».