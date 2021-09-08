Пошла на повышение: Канделаки покинула «Матч ТВ»

Тина Канделаки, занимавшая пост генерального продюсера «Матч ТВ» с 2015 года, покинула свою должность и стала заместителем гендиректора «Газпром-медиа». Экс-глава российского биатлона, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии «Газете.Ru» критично высказался об итогах работы Канделаки на телеканале.

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», заняв более высокую должность: она назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа». На ее место пришел Александр Тащин, который до этого работал в качестве главного редактора телеканала.

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи.

Предложение Александра Александровича (Жарова, гендиректора «Газпром-медиа» — прим. «Газеты.Ru») — не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», — приводит слова Канделаки сайт «Газпром-медиа».

Канделаки была генеральным продюсером телеканала с момента его запуска в 2015 году.

На новой должности она продолжит отвечать за развитие субхолдинга «Матча», а также будет курировать развлекательные телеканалы (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.).

Тащин свое назначение на пост генерального продюсера «Матч ТВ» «Газете.Ru» комментировать отказался.

«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора «Газпром-медиа». Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время», — заявил генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

С 2015 года «Матч ТВ» получил более 20 наград, среди которых призы «Лучший спортивный телеканал 2017 года» Международного фестиваля спортивного кино; приз «ТКТ Awards» ежегодного телерадиовещательного форума IBC-2016 и IBC-2017 в Нидерландах, пять наград национальной телевизионной премии ТЭФИ и другие.

«Матч ТВ» стал самым цитируемым СМИ за период Олимпиады летом 2021 года, по данным Mediascope.

Канделаки — известная российская телеведущая, в разные годы она вела такие программы, как «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!», а до 2015 года занимала должность генерального директора и была совладелицей медиа-компании «Апостол».

Впрочем, далеко не всем представителям спортивного сообщества нравится телеканал в его современном виде. Так, известный инсайдер и комментатор Нобель Арустамян в конце августа со скандалом покинул «Матч ТВ» после того, как его вынудили сделать интервью о личной жизни Павла Мамаева. По словам Арустамяна, такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

«Мои доводы не нашли отклика у руководства, что вынудило меня написать заявление об увольнении по собственному желанию», — добавил журналист.

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов, комментируя новость об уходе Канделаки с поста генерального продюсера, критично высказался не только о менеджере, но и некоторых ее сотрудниках, в частности раскритиковав известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Если еще убрать Губерниева, то «Матч ТВ» повезет очень крупно. Уже не просто не любит, а ненавидит вся страна комментарии Губерниева. Из всех людей спорта высших достижений никто о нем не сказал доброго слова за все время, что он комментирует. Вчера я смотрел теннисный матч. Как приятно: комментируют мужчина и женщина, все понятно. Они комментируют то, что происходит на экране, не лезут ни в нагрузки, ни в персоналии. А этот якобы знает все – в футболе и везде.

А такие, как Канделаки, – беда России. К великому сожалению, их огромное множество.

Любой сынок-пасынок может возглавлять министерство и что угодно, не имея ни образования, ни отношения. Это только в России возможно, больше нигде», — заявил Тихонов.