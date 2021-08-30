Через год уйдет бесплатно: Мбаппе остается в Париже

Переговоры мадридского «Реала» с французским «Пари Сен-Жермен» о переходе форварда Килиана Мбаппе в испанский клуб не увенчались успехом. Мадридцы не сумели договориться с парижанами, однако в январе смогут вести с игроком, чей контракт истекает после сезона, переговоры о переходе свободным агентом.

В лето, когда клубы сменили такие глыбы как Лионель Месси и Криштиану Роналду, для полного комплекта не хватало только перехода Килиана Мбаппе, но трансферная сага о его переселении в Мадрид окончилась неудачей «королевского клуба».

Точнее, она поставлена на паузу до января, когда до истечения контракта нападающего с «Пари Сен-Жермен» останется меньше полугода, и он сможет вести переговоры с какой угодно командой о переходе на правах свободного агента.

Сам футболист при этом хочет именно в «Реал», которому симпатизировал с самого детства. Не секрет, что на стене в его детской комнате висел постер с Зинедином Зиданом в «сливочной» футболке.

Уже почти год Мбаппе отказывается продлевать контракт с «ПСЖ», хотя французский клуб предлагает ему значительное повышение зарплаты.

В «Реале» прекрасно осведомлены о желании лидера сборной Франции и давно видят его своей приоритетной трансферной целью, но до сих пор реальной возможности оформить столь громкий переход не представлялось.

Когда же «ПСЖ» получил шанс подписать Лионеля Месси и воспользовался им, подвинув в своей зарплатной ведомости Мбаппе на третью строчку (больше зарабатывает еще и Неймар), обстановка изменилась.

Мбаппе сразу дал понять, что больше не хочет выступать за свою нынешнюю команду и готов к уходу. «Реал» вышел на авансцену с предложением, поскольку для парижан это окно — последний реальный шанс получить за уход форварда деньги.

Более того, «Реал» дождался слов спортивного директора «ПСЖ» Леонардо о том, что Мбаппе хочет уйти и может быть отпущен, и сразу же выкатил щедрый оффер на €160 млн и €10 млн в виде возможных бонусов.

Правда функционер французского клуба говорил, что форвард не уйдет дешевле, чем обошелся «ПСЖ» в свое время. А на счет «Монако», из которого парижане забирали Мбаппе, в общей сложности должно упасть €180 млн (часть платежей еще не проведена).

В итоге в Мадриде увеличили предложение до €170+10 млн, и казалось, что сделка близка к завершению. Инсайдеры сообщали, что переговоры идут позитивно, и игрок может быть представлен как футболист «Реала» уже в пятницу, 27 августа.

Однако «ПСЖ» отказался и от этой суммы, выкатив условие в €215 млн. Выглядела такая позиция странно, поскольку с позиции силы мог выступать именно будущий, а не нынешний клуб Мбаппе.

Да, «Реал» может остаться без желанного нападающего на этот сезон, но это можно пережить, учитывая, что потом его можно будет подписать без трансферных выплат.

Когда казалось, что переговоры уже сорвались, на исходе недели появилась новая информация, что стороны продолжают общаться, и сделка все же может быть закрыта.

Это случилось на фоне блестящей игры Мбаппе в матче чемпионата Лиги 1 против «Реймса», где он решил исход противостояния на выезде своим дублем (2:0).

В той игре в футболке «ПСЖ» дебютировал и Месси, выйдя на замену вместо Неймара, но не отметившись результативными действиями. Многие решили, что это первый и единственный матч француза и аргентинца в качестве одноклубников.

Кроме того, в прессу просочилась информация, что сам Мбаппе, ранее давший понять, что в любом случае не будет устраивать конфликтов и спокойно проведет еще один сезон в «ПСЖ», если стороны не договорятся о трансфере, все же недоволен.

Якобы руководство вице-чемпионов Франции обещало самому игроку отпустить его за ту же сумму, за какую он был куплен, и последнее предложение «Реала» удовлетворяло данному условию.

Впрочем, уже 29 августа появилась информация, что в Мадриде рассматривают возможность увеличения оффера до фантастических €200 млн. Однако этого все же не произошло.

Вечером авторитетный RMC Sport сообщил, что «Реал» вышел из переговоров. Об этом изданию сообщили представители «королевского клуба», находящиеся сейчас в Париже как раз для переговоров.

По информации журналиста Sky Sports Каве Солекола, «ПСЖ» так и не дал никакого ответа на предложенные «Реалом» €180 млн, и «сливочные» решили ждать до января, когда смогут вести переговоры непосредственно с игроком.

В «ПСЖ», очевидно, рассчитывают, что за эти полгода клубу удастся убедить Мбаппе продлить контракт, а если даже нет, то все равно команда сможет выиграть Лигу чемпионов, собрав у себя Неймара, Месси и Килиана.

Кроме того, немаловажным фактором является чемпионат мира в Катаре, который пройдет в 2022 году. «ПСЖ» принадлежит правящей семье этой страны и в какой-то мере является ее амбассадором в мире футбола.

Важно, чтобы состав команды к старту мундиаля был максимально звездным. Правда, из-за летней жары в Катаре турнир пройдет поздней осенью уже по ходу следующего сезона, так что, чтобы сохранить к этому моменту в клубе Мбаппе, контракт с ним все равно необходимо будет продлить.

Дальнейшее развитие событий малопредсказуемо. В конце концов, трансферное окно еще остается открытым и закроется только 1 сентября. Ситуация может развернуться в любую сторону в любой момент.

Тот же инсайдер Солекол уже после новостей о выходе испанцев из переговоров сообщил, что вопрос о клубной принадлежности звезды остается открытым.

«Вероятность того, что «Реал» улучшит предложение, по-прежнему есть. Мне говорили, что «ПСЖ» будет сложно отказаться от €200 млн.

Мне говорят, что «Реал» может возобновить переговоры. Не думаю, что это случится, поскольку ранее мне говорили, что этому не бывать. Но, очевидно, время идет, крайний срок уже завтра. Думаю, они обдумают такую возможность, шанс того, что они сделают улучшенное предложение, есть. Также есть шанс, что «ПСЖ», получив конкретное предложение, примет его. Но официальные позиции таковы, что «Реал» не будет улучшать предложение, а «ПСЖ» не будет принимать старое», — подчеркнул инсайдер.

Ну а пока Мбаппе находится в подвешенном состоянии: он по-прежнему отвергает все предложения своего нынешнего клуба, но и в «Реал» перейти не может.