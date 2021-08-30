«За Виторию обидно»: кто может возглавить «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория проработал на своей должности только три месяца, однако клуб активно ищет ему замену. Отставка специалиста может произойти в самое ближайшее время. Известный российский тренер Валерий Непомнящий в комментарии «Газете.Ru» заявил, что один правильный ход руководства «Спартака» может исправить ситуацию, хотя за Виторию ему обидно.

Провальный старт

Отставка наставника «Спартака» Руя Витории после провального старта клуба в чемпионате и Лиге чемпионов стала почти неизбежной. В апреле 2022 года красно-белые будут отмечать 100-летие и, разумеется, болельщики ждали, что столь знаменательная дата будет подкреплена результатом: победой в чемпионате России и успешным выступлением в еврокубках. Обе эти задачи в теории еще выполнимы. Несмотря на десятое место в таблице РПЛ спартаковцы уступают «Зениту» всего семь очков — это вполне отыгрываемое отставание на такой огромной дистанции. Плюс, несмотря на неудачную игру в противостоянии с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов команда скоро стартует в групповом этапе Лиги Европы, и вероятность попасть в весеннюю стадию в этом турнире гораздо выше, чем если бы «Спартак» выступал в ЛЧ.

С другой стороны, не только результат, но и игра «Спартака» не вызывает большого оптимизма: прогресса у команды нет, и смена тренера видится вполне логичным шагом. Можно долго говорить о том, что Витории не купили новых игроков, он попал в трудную ситуацию, и атмосфера в клубе далеко не самая здоровая, но в столь важном сезоне тренеру едва ли дадут много времени на раскачку и строительство новой команды. «Спартаку» нужен результат здесь и сейчас, а для этого, по всей видимости, необходим новый наставник.

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что не понимает, какими критериями руководствуются работодатели Витории. По его словам, спартаковцам в своих следующих решениях стоит ориентироваться на опыт «Динамо».

«За Виторию, конечно, обидно. Есть сожаление. Человека пригласили – он просчитывал какие-то варианты, но такого не ждал. Понятно, что в жизни тренеров всякое бывает, но досадно. Я никак не могу понять, какими критериями руководствуются работодатели. Мне всегда было жалко и «Спартак», и «Динамо». Но в «Динамо» вдруг что-то повернулось, пришел тренер – кого озарило? Кто такой удачный выбор сделан? Приятно смотреть на команду, у них все успокоилось. Один правильный ход со стороны руководства «Спартака» должен все исправить. Я сожалею, что «Спартак» так играет, ведь по качеству футболистов, по моему субъективному мнению, это никак не команда десятого места. Что-то нужно поменять, а как – не знаю», — заявил Непомнящий.

Главный кандидат на замену португальцу — экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, покинувший команду после окончания прошлого сезона по семейным обстоятельствам. Версии его ухода назывались разные, но мало кто верит в столь сильное желание быть «поближе к семье», чтобы покинуть хорошо оплачиваемую работу в канун старта в Лиге чемпионов.

Первая версия ухода Тедеско — конфликт со спортивным директором Дмитрием Поповым и общая нездоровая ситуация в клубе. Попова в команде уже нет, атмосфера, вероятно, стала более здоровой, так что немец может вернуться.

Вторая версия — у него была договоренность с клубом бундеслиги. Однако даже если так, на данный момент он продолжает оставаться безработным.

Добавим к этому, что у Тедеско остались хорошие отношения с Федуном и его спутницей Заремой Салиховой: именно после совета немецкого тренера владелец клуба завернул подготовленный Поповым трансфер, что стало последней каплей для спортивного директора.

Фонсека

Еще одним кандидатом на замену Витории является Паулу Фонсека, экс-наставник донецкого «Шахтера» и «Ромы», в которой его по окончании минувшего сезона сменил Жозе Моуринью. Фонсека успешно работал в португальской «Браге», с которой выиграл национальный Кубок и дошел до четвертьфинала в Лиге Европы. Затем был неплохой период в «Шахтере» с тремя чемпионскими титулами и выходом в плей-офф Лиги чемпионов. «Рому» тренер довел до полуфинала Лиги Европы.

Имя португальского специалиста уже несколько лет возникает в прессе, когда освобождается пост главного тренера в каком-либо топовом российском клубе. Фонсеку сватали в «Зенит» и ЦСКА, были слухи и о том, что «Спартак» вел с ним переговоры параллельно с Виторией, но тогда стороны не сошлись в условиях контракта.

Валерий Непомнящий считает, что действия «Спартака» в отношении тренеров ведут к потере имиджа российского футбола.

«Я слышал об этом, читал, что якобы ведутся переговоры с Паулу Фонсекой. Но меня это совершенно не удивляет, в «Спартаке» возможно все. Честно говоря, не знаю, насколько в Европе серьезно относятся к нашим клубам. Полагаю, что в России все может быть, но меня сильно удивляет и вызывает досаду, что такие дела наших клубов бьют по имиджу российского футбола. С другой стороны, мы же знаем примеры и в Европе: разные президенты, которые меняют по три-четыре тренера за сезон. Это воспринимается как чудачества одного человека, но никак не распространяется на страну. Так что даже не знаю, как о нас можно думать в Европе», — сказал Непомнящий.

Согласно данным инсайдеров, в шорт-листе «Спартака» есть и российский кандидат — экс-наставник сборной Станислав Черчесов.

Черчесов пришел в «Спартак» спортивным директором в 2006 году, а главным тренером стал по ходу сезона-2007, сменив у руля команды Владимира Федотова. В том сезоне команда до конца боролась за золото с «Зенитом», но все-таки стала второй. На следующий год красно-белые под его руководством проиграли 1:5 ЦСКА, после чего в дубль были сосланы Егор Титов и Максим Калиниченко, а затем в квалификации Лиги чемпионов были биты киевским «Динамо» 1:4, после чего спортивный директор Валерий Карпин уволил уже самого Черчесова.

Дальше Черчесов работал в «Тереке», «Амкаре» и «Динамо», но успехов добился только во главе польской «Легии», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши.

Последние пять лет Черчесов работал в сборной России, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира — 2018 и финальную часть Евро-2020, однако неудачи на последнем турнире привели к его отставке и вынужденному простою, сделав его привлекательной трансферной целью для руководства спартаковцев.