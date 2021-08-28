«Будет непросто»: спасет ли «Спартак» возвращение Тедеско

По информации СМИ, московский «Спартак» рассматривает вариант возвращения Доменико Тедеско на фоне неудачного выступления команды в чемпионате России и Лиге чемпионов. Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов и экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в интервью «Газете.Ru» порассуждали о возвращении немца в Россию и предположили, что будет с Руем Виторией, который возглавляет клуб сейчас.

В сезон, когда московский «Спартак» отпразднует столетний юбилей, вокруг команды не утихают скандалы и слухи. Португальский специалист Руй Витория пока не может наладить игру, уступая в поединке за поединком. Красно-белые уже завершили выступление в Лиге чемпионов, не справившись в третьем раунде с португальской «Бенфикой», теперь их ждет групповой этап Лиги Европы, где соперники попались очень сильные. В чемпионате России дела идут тоже плохо – после шести туров с тремя поражениями «Спартак» находится на десятой позиции, имея в активе семь баллов.

В связи с такими неудачами вокруг команды возникает разная информация о перестановках в тренерском штабе. «Чемпионат.com» сообщил, что в «Спартак» может вернуться бывший тренер, немецкий специалист Доменико Тедеско, на место которого как раз и пришел Витория. В прошлом сезоне немец вывел команду в Лигу чемпионов, однако покинул свой пост, объявив о желании уйти еще в декабре 2020 года. Такое решение объяснялось тем, что из-за пандемии коронавируса тренер слишком редко видится со своей семьей.

По информации источника, столичный клуб уже контактировал с Тедеско по поводу его возвращения. При этом «Спорт-Экспресс» это сообщение опровергает, а в самой команде на эту информацию отреагировали неоднозначно. Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подчеркнул, что комментировать слухи не будет.

«У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов, комментируя возможное возвращение Тедеско, отметил, что в пользу немецкого специалиста может сыграть хорошее отношение клуба – как самих игроков, так и менеджмента.

«Если результата нет, то это обычная практика. «Спартак», конечно, не ожидал такого начала – команда в трех очках от зоны вылета. Нужно что-то менять, но я не знаю, согласится ли Тедеско возвращаться или нет. Но он довольно-таки неплохо работал в «Спартаке». Понятное дело, что будет непросто, но к нему и футболисты хорошо относятся, и руководство. Поэтому, если он придет, то, я думаю, никто не будет против», — поделился он.

Также специалист выразил мнение, что в скором времени Виторию могут убрать – на такой результат в сезон столетия в «Спартаке» точно не рассчитывали.

«Какие-то внутренние проблемы все равно существуют, команда столь неудачно выступает. Это всегда сказывается и на работе тренера, и на работе клуба в общем. Я не знаю, сколько ему дадут. Может, и не дадут ничего, сейчас уберут. Скорее всего, так и будет. «Спартак» имеет болельщиков по всей стране, и понятно – атмосфера не самая дружелюбная. На следующий год 100 лет клубу, и хотелось бы, чтобы команда была в верхней части турнирной таблицы. Напряженная обстановка, так скажем», — заключил Колыванов.

Ринат Билялетдинов, бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» отнесся к информации о возвращении Тедеско критически, посчитав ее фейком и вбросом.

«Умышленный вброс от заинтересованных сторон, пообсуждать. Но я считаю, что это не соответствует действительности. Даже если такие предварительные мысли кто-то высказал, вбросил вслух, но я не думаю, что так легко им будет. Что мешало, когда он был в «Спартаке»? Что поменялось? Значит, полгода назад были те же проблемы, и вдруг они исчезнут? Такого не бывает. А сумел бы или нет [вывести команду из кризиса] вытекает опять же – что мешало сделать?» — заявил специалист.

Рассуждая о том, почему московская команда оказалась в таком плачевном состоянии на сегодняшний момент, тренер отметил, что большую роль могла сыграть предсезонная подготовка и участие клуба в тренировочном турнире.

«Я не считаю, что Витория – это тот специалист, который не понимает всей сложности, но ему досталось хозяйство такое, раздутое. Кубок Париматч сослужил плохую службу. Они были более мотивированы, более подготовлены к этому турниру, соперник был не так мобилизован. Если команда под нагрузками, ждать от нее искрометной игры преждевременно, она должна переварить это. Готовясь к турниру игровым методом, спартаковцы забили много мячей, но, когда наступила пора серьезных матчей, оказалось, что не все так просто. Переизбыток народа в составе дал о себе знать, не отрегулированная игра, все играли по кусочкам, по таймику, кто-то поменьше. Не выстроены командные связи. И уперлось все в стену, все голы рождаются «Спартаком» со стандартов. Сами игроки растеряны, у них ступор, они стали играть медленней», — высказался Билялетдинов.

При этом, по мнению специалиста, вывести команду из кризиса, который сейчас присутствует, Тедеско не сможет, поскольку ему самому потребуется достаточно большое количество времени для того, чтобы вновь наладить тренировочный процесс и игру, а времени этого нет из-за насыщенного календаря — с осени у «Спартака» прибавятся игры в Лиге Европы и Кубке России.

«У Тедеско команда весной этого года перед уходом пять «Уралу» забила, шесть «Краснодару». Все было на других скоростях. И если сейчас стенка, есть методы, которые можно применять, чтобы вскрывать каким-то образом. Не получится с первого раза, со второго, но потом выйдет, должно получиться. А если не пробовать, надеясь только на стандарты, то понятно, что команда просто попала в водоворот. Она просто кругами крутится и на дно затягивает. Просвета нет в игре.

Тедеско сумеет или нет? Если эта мысль все же витает, я скажу так – не сумеет.

Ему тоже нужно будет время, нужно будет разобраться, когда тренировать? Тут играть надо. Межигровой цикл не позволит, там же еще европейский кубок вклинивается, и Кубок России добавляется. Игрокам всегда лучше играть. Но играть нужно, проведя определенную тренировочную работу, двигаясь вперед. Но это мое сугубо личное мнение. Вечный спорт идет о подготовке команды, куда сделать крен, свои, легионеры, какие методы применять в тренировочном процессе. Сложная кухня, она не для широкой публики», — поделился мнением тренер.

Билялетдинов также сравнил двух тренеров — Тедеско и Виторию, отметив их разные подходы, а также высказался на тему смены специалиста. По мнению тренера, на сегодняшний момент в этом нет никакого смысла, потому что работать новому наставнику придется с тем, что уже есть.

«Тедеско ничего не сделает, ему нужно время. И эмоции, сколько ты не прыгай, не бегай вдоль поля, играть все равно будут другие люди. Да, заряд энергии можно передать. Все же Витория немножко другой, он спокойный, и это тоже хорошо. И то, и другое хорошо, но все хорошо в меру. Поэтому здесь какого-то нового специалиста искать? Ну и что? Он будет работать по тем материалам, которые есть. Гигантская финансовая нагрузка ляжет на «Спартак». Ну если деньги есть, платите неустойку, приглашайте нового тренера, это спартаковское дело. Но в очередной раз ожидания отодвигаются.

Но сейчас сдвижка будет на то, чтобы в еврокубках повыше забраться. Но опять же, нужна игра. Может хоть что-то проснется в голове у игроков, пробудится вернее», — подчеркнул он.

Подводя итог экс-наставник казанской команды отметил, что лично он не стал бы увольнять Виторию сейчас, поскольку сам тренер оказался в сложной и непривычной для него обстановке, потому что нынешний «Спартак» не поход на те команды, с которыми португальцу ранее доводилось работать. Также Билялетдинов подчеркнул, что проблема красно-белых заключается в спаде игроков, профессиональный рост которых замедляется.

«Да смысл? Я бы набрался терпения. Я допускаю, что, наверно, Витория впервые в своей карьере тренерской столкнулся с ситуаций, которой не находит логического объяснения. Вроде все потенциально могут, но при этом бесформенная команда,

которая и провалы в обороне допускает, в атаке невразумительная. Он имел дело, наверно, с португальскими игроками, с бразильскими, испанскими, не знаю, кто там у него был, не отслеживал. Но те люди, которые и техничны, и быстры, и сообразительны. Здесь вроде тоже не глупые ребята и быстрые, но я думаю, что он им должен разжевывать какие-то вещи, которые не надо было разжевывать предыдущим командам. Это уже тренерское мастерство, называется адаптация к тем условиям, в которых он работает.

Даже те игроки, пришли в «Спартак» несколько лет назад, почему-то что иностранцы, что футболисты с российским паспортом замедляют свой рост, останавливаются, а потом уезжают по арендам и растворяются в других командах. Не получается вверх, когда эмоции сходят – и Промес не тот, и Ларссон не тот, и Понсе, и Крал, сейчас Мозес после травмы уже может быть не тот. Что-то такое, и это «Спартаку» разбираться, потому что это уже не первый год такое и не с первым тренером. Был всплеск с Каррерой, а потом быстро затух. Интересная тема для анализа, но очень болезненна для многочисленных болельщиков. Хочется стабильно видеть команду в борьбе за первые места, а не барахтающейся там где-то – попадет на еврокубки или нет. Можно только посочувствовать», — заключил эксперт.