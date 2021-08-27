«Мягкотелый, такие у нас не выживают»: Салихова раскритиковала Виторию

Спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала главного тренера команды Руя Виторию. По ее словам, нынешний наставник команды слишком мягкотелый для команды «гладиаторов», а ответственность за его назначение несет не она, а бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов.

«Покупайте, никто не соглашается»

Спутница Леонида Федуна Зарема Салихова, ранее входившая в совет директоров московского «Спартака», прервала свое молчание и в интервью сразу нескольким спортивным изданиям высказалась о проблемах красно-белых, в которых, по ее мнению, во многом виноват наставник команды Руй Витория.

«Руй пришел увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает», – вроде бы поддержала она главного тренера команды в комментарии для «Спорт-Экспресс».

«По поводу Руя я выразила свое мнение еще в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт, — уже гораздо более критично добавила она в интервью «Чемпионату».

— Я не присутствую на матчах при данном тренере. Все происходящее – ответственность беглого спортивного директора [Дмитрия Попова]. Нужно было выбирать тренера. Времени было предостаточно. Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско.

Но захотелось все сломать, навязать новые схемы, которые не работают. Ведь они уже были опробованы Доменико. Поэтому получайте удовольствие от португальского футбола».

Напомнила она и о списке тренеров, которых сватали в «Спартак» на смену уходившему после прошлого сезона Тедеско.

«Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», — еще одна цитата.

При этом спутница Федуна заявила, что не в ее компетенции увольнять Виторию, так как не она его назначала.

И в то же время в СМИ уже мелькают сообщения, что агент Пауло Фонсеки связывался в последние дни с клубом, а сам «Спартак» контактировал с Тедеско на предмет возможного возвращения.

Также Салихова прокомментировала возможную передачу Федуном клуба болельщикам в 2023 году, о которой он говорил как о решенном деле два года назад.

«Когда Федун отдаст «Спартак» болельщикам? Покупайте. Никто из миллиардеров даже не соглашается купить», — цитирует Зарему Sport24.

Провальный старт сезона

Отметим, что московский «Спартак» безобразно начал юбилейный сезон в честь столетия клуба, от которого были огромные ожидания: команда возвращалась в Лигу чемпионов, а во внутреннем первенстве собиралась хотя бы бороться за чемпионский титул.

С главным еврокубком все не сложилось сразу же — в третьем квалификационном раунде португальская «Бенфика» не оставила от команды Руя Витории камня на камне в обеих встречах — 0:2, 0:2.

В национальном чемпионате все тоже оказалось неожиданно плохо. После шести туров красно-белые занимают только десятую строчку, набрав семь очков.

От блестящей игры на предсезонном кубке телеканала «Матч ТВ», где команда одержала три крупные победы, наколотив «Сочи», «Рубину» и «Химкам» 13 мячей при одном пропущенном, не осталось и следа.

Два первых коллектива уже обыграли спартаковцев в официальных матчах, а за шесть игр десятикратные чемпионы страны смогли поразить чужие ворота лишь пять раз.

Прошлогодние лидеры Александр Соболев и Джордан Ларссон набрали по системе «гол+пас» одно очко на двоих — точный удар россиянина в натужном матче с «Крыльями Советов» (1:0) с пенальти.

С каждой игрой «Спартака» ощущение безысходности у болельщиков все сильнее, а отставка назначенного только в межсезонье Витории выглядит все неизбежнее, хотя сам специалист и говорит, что не сдастся.

Скандалы внутри клуба

Многие болельщики считают одной из главных причин провалов красно-белых обстановку внутри клуба. В центре ряда скандалов оказывалась спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Имя Салиховой стало часто появляться в прессе еще год назад, когда она стала серьезно влиять на кадровые вопросы. Именно ее инициативой было увольнение с поста генерального директора проработавшего только год Томаса Цорна, а Шамиль Газизов, заступивший на этот пост, проходил у нее собеседование.

Впрочем, уже зимой Салихова инициировала увольнение и уфимского функционера, стоившего клубу немалых отступных, а в клуб вернулся бывший полузащитник красно-белых Дмитрий Попов, ранее несколько лет возглавлявший селекционный отдел.

Впоследствии и в нем Салихова разочаровалась, но полномочий отправить очередного директора в отставку уже не имела.

Она сама вышла из совета директоров «Спартака», проработав в нем только 19 дней, и завела Telegram-канал, в котором критиковала и Газизова, и Виторию, и, в конечном счете, Попова.

Все закончилось уходом последнего в отставку по собственному желанию сразу после первого матча против «Бенфики» и до окончания трансферной кампании, которую «Спартак» фактически даже не начал.

Попов в ответ завел свой Telegram-канал и устроил в нем войну компроматов, после чего Салихова была вынуждена закрыть Telegram-канал, однако продолжила давать интервью спортивным изданиям.