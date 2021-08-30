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Спорт

«Пляжный футбол должен быть в программе Игр»

Чемпион мира Горчинский и депутат Журова — о победе России на ЧМ по пляжному футболу

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Сборная России по пляжному футболу в третий раз стала чемпионом мира. Бывший игрок национальной команды Юрий Горчинский, дважды в ее составе выигрывавший чемпионский титул, в интервью «Газете.Ru» объяснил, в чем секрет ее успеха. Известный футбольный тренер Андрей Гордеев сравнил пляжный футбол с классическим, а депутат Госдумы Светлана Журова призвала включить пляжный футбол в программу Олимпийских игр.

«Сыграли практически идеально»

В финале домашнего турнира сборная России уверенно победила команду Японии со счетом 5:2. После матча главный тренер российской сборной Михаил Лихачев признался, что начало соревнований далось непросто, но штаб постепенно подводил игроков к финалу, и команде удалось прогрессировать от игры к игре.

«Мы прибавляли с каждой игрой, это самое главное на больших турнирах. Если кто-то будет изучать, как готовить команды к большим турнирам, то обратитесь ко мне. Команда должна прибавлять с каждым матчем, мы целенаправленно готовились так, чтобы набирать форму постепенно. В принципе, к третьей игре в группе мы подошли в той форме, которая способствовала сегодняшнему результату», — сказал сразу после финала Лихачев, чьи слова приводит BSRussia.

По его мнению, в решающей игре российская сборная выступила почти идеально. Лихачев подчеркнул, что матч был очень сложным.

«Финал есть финал. Сборная Японии здесь показала потрясающий футбол. Сегодня была действительно очень сложная игра. Ребята выполнили все, что я просил, потому что вчера в полуфинале у нас не все получилось, в том числе из-за кадровых потерь. Сегодня мы сыграли в практически идеальный футбол», — подвел итог тренер.

«Турнир был космический»

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Юрий Горчинский отметил, что сам турнир был организован на очень высоком уровне. Он обратил внимание, что это особенно ценно в условиях повсеместных коронавирусных ограничений.

«Турнир космический. Из всего, что я видел — а у меня шесть чемпионатов мира за спиной, — по организации и близко равных нет. Только, может быть, турниры в Дубае где-то недалеко. Самый лучший стадион, самая лучшая организация — с учетом того, что все знают, в каких рамках, ограничениях и в какое время мы живем. Просто фантастический турнир.

Изменение правила четырех секунд у вратаря сработало на зрелищность, было очень много забитых мячей и поменялся рисунок игры, стало намного интереснее. Не было этой «стоячки» с вратарем, потому что голкиперу было нужно мяч вводить», — рассказал Горчинский.

«Со Швейцарией был скрытый финал»

Известный футболист констатировал, что начало турнира для российской сборной оказалось нервным. При этом он заверил, что не испытывал никаких сомнений в ее победе в финале. Гораздо более тяжелыми, по мнению Горчинского, оказались матчи предыдущих стадий плей-офф — а полуфинал со Швейцарией он назвал скрытым финалом.

«Очень тяжело ребята начинали, с волнением, потом раскочегарились, сыграли хороший матч с Японией. Потом были две «зарубы» с Испанией и Швейцарией, и лично мне было понятно, что со швейцарцами будет скрытый финал. При всем уважении к сборной Японии, я понимал — чтобы выиграть финал, нужны опыт и мастерство. Для этого надо немного больше, чем есть у сборной Японии.

Поэтому вчера была единственная игра, где я был на 99,9% уверен, что наши ребята выиграют. Думаю, они и сами все понимали — да и матч так сложился, что никаких проблем не возникло. Это финал, все может случиться, но, по сравнению с Испанией и Швейцарией, у меня ни один нерв не дрогнул. Ребят поздравляю, рад, что все, что было начато в 2005 году, продолжается, это славная история пляжного футбола. Надеюсь, что ребята получат достойные награды и через три дня их триумфа это все не закончится и про них не забудут», — подчеркнул Горчинский в разговоре с «Газетой.Ru».

«Чтобы выигрывать финалы, нужно чаще в них играть»

Горчинский пояснил, что у японцев было крайне мало шансов на итоговый успех. Он подчеркнул, что для побед в таких финалах нужно гораздо больше опыта, и в этом отношении преимущество было у сборной России.

«Самое большое достижение у сборной Японии было на прошлом чемпионате мира, когда они с нашими ребятами играли за бронзу. Мы сами проходили через это: три чемпионата мира мы проигрывали — сначала не выходили из группы, потом спотыкались на четвертьфиналах со Швейцарией и Бразилией в Марселе и Дубае. Когда ты начинаешь играть с прямыми конкурентами, сам становишься сильнее. В первом матче с Россией японцы, наверное, думали: если сможем зацепиться, обыграем Россию. Но когда получили два, потом три… Как они играли с Парагваем и с Америкой, с Россией они уже не играли. Я не видел горящих глаз, они не шли в жесткие стыки. Думаю, в тот момент они в головах уже выбрали себе сборную Таити, с которой им в четвертьфинале было бы тактически и физически легче, чем с Испанией. У них было такое положение, что они себе могли позволить играть, как им вздумается. А России нужна была победа, и ребята ни на что не обращали внимания.

В финалах надо играть почаще, чтобы их выигрывать. У нас в сборной шесть чемпионов мира, в финале играло пять, потому что Кирюха Романов был дисквалифицирован. Они просто опытнее. В финалах все может случиться, и у Японии хорошая команда — но она не настолько хороша, чтобы обыграть такую сборную России», — заключил Горчинский.

«Надо как бразильцы: сначала тетракампеоны, потом пентакампеоны»

Экс-тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев призвал пляжников не останавливаться на трех чемпионских титулах. Он заявил, что победа была полностью заслуженной.

«Впечатления самые положительные. Болел за наших ребят. Хочется отметить нашу команду и тренерский штаб. Мне очень импонирует вся команда характером и видением. Нельзя сказать, что я профессионал в пляжном футболе, но все равно какие-то организационные моменты подмечаю для себя и приятные вещи в плане настроя, взаимодействия, духа. Всех с победой — очень приятной, заслуженной и непростой.

Это третий титул — теперь надо не останавливаться. Как бразильцы были — сначала тетракампеоны, потом пентакампеоны… Вот так и нам надо. На уровне сборных нам победы даются непросто, и тем приятнее такая яркая победа на домашнем чемпионате», — сказал Гордеев в комментарии «Газете.Ru».

Специалист сравнил успехи пляжников с нестабильными выступлениями сборной России в классическом футболе. По мнению Гордеева, прежде чем говорить об успехах или неудачах, стоит решить более масштабные организационные вопросы в российском футболе.

«Мне кажется, мы в целом немножко уступаем — в организации всех процессов. Сборная команда — это все-таки квинтэссенция работы всей отрасли. Думаю, здесь надо говорить о более глобальных вещах. Надо сначала правильно позиционировать себя – мы пока явно не впереди планеты всей. Мне очень нравится движение наших клубов в сторону воспитания молодежи. Хочется видеть наших игроков за рубежом в сильнейших клубах, так что важно себя правильно позиционировать в рабочих моментах. Здесь у нас все впереди, и успехи нашей сборной — тоже», — уверен Гордеев.

«На Олимпиаде нужен пляжный футбол вместо большого»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отметила, что пляжный футбол нравится ей своей динамичностью и зрелищностью. Она считает, что этот вид спорта заслуживает быть включенным в программу Олимпиад. Более того, по мнению Журовой, он вполне мог бы заменить большой футбол на Играх.

«Я порадовалась за ребят, вчера их поздравила во всех соцсетях, в каких только возможно. Это как раз тот случай, когда ты говоришь: все-таки же мы умеем играть в футбол, где-то же получается! В прошлом году мне удалось посмотреть пляжный футбол живьем — захватывающее зрелище, это интересно смотреть. Более компактная игра, очень интенсивная, очень красиво забивают голы и такими способами, которых нет на обычном поле.

Вообще, мне пляжный футбол импонирует в программе Олимпийских игр больше, чем обычный. Если говорить о зрелищности и интересе, можно было бы один футбол убрать, а другой поставить», — полагает Журова.

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