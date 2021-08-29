29 августа 2021, 22:04 Фоторепортажи Третий триумф в пляжном футболе: Россия выиграла домашний чемпионат мира

В Москве завершился чемпионат мира по пляжному футболу. В третий раз в истории его выиграла сборная России, в решающем матче переигравшая команду Японии со счетом 5:2.



Сборная России становилась чемпионом мира в 2011 и 2013 годах, также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019). Бесспорным лидером мирового пляжного футбола является сборная Бразилии, становившаяся чемпионом мира 14 раз из 19 возможных. Три раза чемпионом становилась сборная Португалии и вот теперь португальскую команду догнала сборная России.



Под эгидой ФИФА турнир проводится только с 2005 года, до этого он считался неофициальным. При этом почти нет шансов, что в ближайшее время пляжный футбол станет олимпийским видом спорта.

close Российские спортсмены, члены сборной России (команда РФС) радуются победе на чемпионате мира по пляжному футболу 2021 между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года Российские спортсмены, члены сборной России (команда РФС) радуются победе на чемпионате мира по пляжному футболу 2021 между сборными командами России и Японии, 29 августа 2021 года

