«Сделали колоссальную работу»: как Россия стала трехкратным чемпионом мира

В Москве триумфом сборной России завершился чемпионат мира по пляжному футболу. Подопечные Михаила Лихачева стали лучшей сборной мира в третий раз в истории, в финальном матче не оставив шансов японцам — 5:2.

Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу. Казалось, все силы и эмоции были оставлены в полуфинале против Швейцарии.

И финал действительно вышел с виду достаточно спокойным — «наши парни» не оставили японцам никаких шансов, планомерно развивая свое преимущество по ходу встречи и выиграв в итоге с перевесом в три мяча — 5:2.

Сборная России вообще в третий раз играла в финале Мундиалито, и осечек подопечные Лихачева на этой стадии до сих пор не знают. Кроме того, национальная команда выиграла и оба своих поединка за третье место.

Все это выглядит как-то буднично и просто, но на самом деле московский пляжный мировой форум войдет в историю. И не только как лучший турнир по организации, хотя и этим тоже.

«Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции. Русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире. Сегодня ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив», – сказал на церемонии награждения президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Для сборной России это был тяжелейший турнир, который с самого начала пошел по трудному сценарию.

В первом же матче подопечные Лихачева только в дополнительное время смогли обыграть сборную США, а затем и вовсе доигрались до серии пенальти против Парагвая.

К заключительному поединку группового этапа команда подошла с тремя баллами (два очка начислили за победу в основное время, одно — за успех в серии пенальти), в то время как японцы тех же соперников переиграли в основное время и заработали шесть баллов.

Но третий тур российская сборная провела образцово, выиграв матч со счетом 7:1 и выйдя в плей-офф с первого места.

Правда, в четвертьфинале ждали крепкие и неуступчивые испанцы. Очень многие игроки этой сборной играли с россиянами в финале Мундиалито-2013 на Таити и тогда уступили — 1:5.

Часть прессы называла четвертьфинал досрочным финалом турнира. И вышло действительно очень напряженно.

Российская сборная поначалу не испытывала проблем и уверенно повела со счетом 3:0, но затем соперники отыграли один мяч с крайне спорного штрафного, а дальше сдали нервы у Алексея Макарова.

Один из лидеров сборной был уверен, что испанец симулировал нарушение, хотя на самом деле попал сопернику при собственном дриблинге рукой в лицо. Макаров швырнул мячом в лежащего соперника и получил вторую желтую карточку.

Двухминутное большинство соперники разыграли мгновенно, сократив отставание до минимума. Дальше пошла нервотрепка, в которой в третьем периоде удаление заработал еще и Федор Земсков.

На этот раз, правда, в меньшинстве россияне выстояли, а в концовке Артур Папоротный, забил сумасшедший гол, накрутив на фланге в чужой штрафной разом двух защитников и голкипера.

Россия выиграла и вышла в полуфинал, но при этом потеряла сразу трех игроков — Папоротный по ходу матча получил предупреждение, которое привело к его дисквалификации.

Макарова, Земскова и Папоротного очень не хватало в игре со Швейцарией, хотя поначалу и там все складывалось хорошо.

Россия забила усилиями опытнейшего Юрия Крашенинникова уже на первой минуте, а потом вела со счетом 3:1. Однако ажурно комбинировавшие швейцарцы перевернули ситуацию, забив три мяча подряд во втором периоде, а в заключительном реализовав пенальти и поведя с крайне опасным счетом — 5:3.

Но «наши парни» проявили характер, и сначала Борис Никоноров за две с половиной минуты до конца пробил с разворота швейцарскому голкиперу в «домик», а затем капитан Антон Шкарин получил пас в расстрельной позиции за 19 секунд до конца и исполнил приговор.

Овертайм голов никому не принес, а в серии пенальти, в ворота России вышел третий голкипер Денис Пархоменко, не сыгравший на турнире до того ни секунды, и взял второй удар соперников. Российские футболисты попали все свои пять попыток.

«Я очень устал. У меня сегодня зарядки оставалось 5% после всех матчей, сейчас, наверное, 1%. Я благодарен команде, мы стали трехкратными чемпионами мира. Мы ощущаем безумное счастье, сложно что-то говорить. Мы сделали колоссальную работу, готовились с февраля, как и конкуренты. Но были чуточку сильнее, больше заслуживали, чем наши уважаемые оппоненты», — сказал Михаил Лихачев в эфире «Матч ТВ».

«Пока еще не верится, что победили, потому что ощущения такие – просто обыграли Японию. Даже особой радости нет. Видел, что ребята еще не до конца поняли. Все это приходит через несколько дней, через 5-6 дней накрывает, — рассказал Антон Шкарин.

— Пока мы одержали победу, не самую сложную, честно говоря. Мы вчера в полуфинале отдали все силы, в том числе эмоционально. Абсолютно верно, что сборная Японии была чужой на этом празднике. Все жили одним единым организмом, а Япония была чем-то лишним, инородным телом».