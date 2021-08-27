«В плей-офф не выйдут»: чего ждать «Спартаку» и «Локо» в Европе

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы не пощадила российские клубы. «Спартак» сразится с «Наполи», «Лестером» и «Легией», а «Локомотив» встретится с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Дмитрий Булыкин и Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» порассуждали, на что могут рассчитывать отечественные команды в Европе.

Московские «Спартак» и «Локомотив» узнали своих соперников по групповому раунду Лиги Европы. Легкой прогулкой для клубов европейская осень вовсе не будет – соперники попались крепкие и очень серьезные. Красно-белые в своей группе попытаются навязать борьбу итальянскому «Наполи», английскому «Лестеру» и польской «Легии», а «железнодорожники» сразятся с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

«Спартак» и «группа смерти»

«Спартак» в последнее время сдает позиции. Под руководством португальца Руя Витории команда идет на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), проиграв в трех матчах из шести. Красно-белые имели шансы на Лигу чемпионов, однако в третьем квалификационном раунде проиграли «Бенфике» с общим счетом 0:4 по сумме двух матчей и отправились в Лигу Европы. Казалось, соперники здесь должны быть хоть немного, но легче, но «Спартаку» откровенно не повезло – группа собралась на уровне Лиги чемпионов.

И «Наполи», и «Лестер» называют в числе фаворитов турнира, а польская «Легия», хоть и выступает в не самом сильном чемпионате, способна навязать весьма серьезную борьбу соперникам.

«Спартак» сотрясают не столько изменения в тренерском штабе, произошедшие летом, сколько конфликты вокруг руководства клуба – фанаты критикуют Леонида Федуна, Зарему Салихову и футболистов, сама Салихова в своем Telegram-канале (уже удаленном) и в интервью резко высказывается обо всем происходящем внутри клуба, а бывший спортивный директор команды Дмитрий Попов отвечает ей взаимностью.

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин, рассуждая о жеребьевке для «Спартака», отметил, что сейчас любая группа для команды будет тяжелой, если учитывать выступление в чемпионате России и скандалы, которые сопровождают клуб.

«Любой соперник будет тяжелым, и попались сильные клубы: даже варшавская «Легия» выглядит серьезным соперником для «Спартака». Но, может, это мотивирует команду объединиться и хорошо выступить в еврокубке. Все-таки это другой турнир, другая мотивация. Важно не испортить имидж в Европе, и не провалиться в еврокубке. Хотя антирекорд у «Спартака» уже был. А еще неплохо было бы набрать очки в копилку коэффициентов УЕФА для России», — отметил Булыкин.

Похожего мнения придерживается и экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, рассчитывать на выход в плей-офф Лиги Европы «Спартаку» сейчас не приходится.

«Честно говоря, на сегодняшний момент, я думаю, что не сможет [зацепиться за выход в плей-офф, — прим. «Газеты.Ru]. Для «Спартака» любая команда европейского уровня – это серьезный соперник. С таким футболом, который сейчас показывает команда, конечно, тяжело рассчитывать на результат в Европе. Можно на одну игру собраться, ну на две. Но провести шесть матчей на определенном европейском уровне на сегодняшний день, я думаю, «Спартак» не способен», — заключил эксперт.

«Локомотив» и огненная Турция

Группа «Локомотива» на первый взгляд кажется более легкой, чем у «Спартака», но тоже очень крепкой. В частности, итальянский «Лацио» тоже считается одним из фаворитов предстоящего розыгрыша Лиги Европы. Но при этом и дела у «железнодорожников» обстоят лучше – пятое место в турнирной таблице чемпионата России и ни одной проигранной встречи.

По мнению Булыкина, группа столичному клубу попалась ровнее, чем у «Спартака», но все равно сложная.

«Локомотив» по подбору футболистов, по игре сейчас выглядит неплохо, и может хорошо сейчас сыграть против этих клубов. Поэтому все будет зависеть от настроя и игры «Локомотива», — отметил он.

Интересно, что в 2018 году «Локомотив» под руководством Юрия Семина уже встречался с турецким «Галатасараем» на групповом этапе Лиги чемпионов. Противостояние вышло весьма ярким – «железнодорожники» «сгорели» со счетом 0:3 в Турции, а вот дома победили – 2:0. Булыкин отметил, что эти результаты уже не имеют никакого значения для этого сезона.

«Понятное дело, что статистика остается, но на нее не нужно обращать сильно внимание, нужно готовиться к этим играм, которые будут. Это совершенно другие матчи, и тут «Локомотиву» нужно приложить максимум самоотдачи, чтобы добиться хорошего результата. Спустя рукава выступить в Лиге Европы ни у кого не получится», — подчеркнул он.

Вероятные трудности «Локомотива» отметил и Масалитин, напомнивший, что команды в квартете подобрались хорошего европейского уровня, а тот же турецкий клуб боролся за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

«Скажем так, проходных игр вообще не будет. Для наших команд в европейских кубках каждая игра будет на вес золота. На сегодняшний день какие ощущения от «Локомотива» есть – да, я думаю, что дома он поборется. Но просто поборется. За какие-то очки, за какие-то ничьи. Но тоже будет очень проблематично выйти из группы. На сегодня у нас, к сожалению, футбол, который неконкурентоспособен в Европе. Но мы все равно желаем им победы, все равно будем переживать за них, но надо объективно смотреть на вещи», — заключил экс-игрок.