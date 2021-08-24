«Мы не подруги»: Медведева рассказала об отношениях с Загитовой

Об уходе от Тутберидзе

Медведева рассказала о том, в каких отношениях она находится с Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка перешла из ее группы к канадскому специалисту Брайану Орсеру, но 16 сентября 2020 года вернулась к российскому тренеру.

«Мы обе накуролесили в свое время. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас все хорошо. Мы с Этери общаемся нормально, поддерживаем отношения. Прошлое — это просто прошлое», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Также спортсменка назвала ложью информацию о том, что Тутберидзе узнала об ее уходе через СМИ.

«Она узнала это через федерацию фигурного катания. Тогда так много всего навалилось, что я решила сделать это через третье лицо», — отметила фигуристка.

Медведева считает, что личное общение в тот момент могло лишь ухудшить отношения с тренером.

О методах работы Тутберидзе

Медведева рассказала о стиле работы своей наставницы, который многие считают слишком жестким.

«Считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно было себя заставить. Перед Олимпиадой было — нога болела настолько, что я просто выла. Вот тут помогала жесткость. Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах. И ты собираешься, идешь и делаешь», — сказала Медведева.

Фигуристка считает, что она не добилась бы своих побед с более мягким тренером. При этом Медведева добавила, что с каждым годом все сложнее выдерживать методы специалиста.

«Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени своему ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет», — отметила спортсменка.

Об отношениях с Загитовой

Медведева также рассказала о своих взаимоотношениях с чемпионкой Игр-2018. Фигуристки заняли первые две строчки в соревнованиях среди женщин-одиночниц на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, причем Медведева проиграла сопернице всего 1,31 балла.

«У нас нормальные и нейтральные отношения: здороваемся и прощаемся. Но я не могу назвать нас подругами. Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда Алину не обижала. Даже намерения такого не было. У нас был разговор об этом.

В один момент мы же отписались друг от друга в Instagram, но потом снова подписались. Я подошла к ней: «Может, уже как-то решим это? У нас же нормальные отношения». Но потом вся эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Я перед собой чиста», — сказала фигуристка.

Фигуристка считает, что ее с Загитовой искусственно сталкивают ради «движухи».

«Я не люблю быть в плохих отношениях с людьми. Особенно когда ко мне притягивают то, что я кого-то оскорбляю. Кому понравится, когда называют мразью? Я же знаю, что этого не делала», — отметила спортсменка.

О серебре Олимпиады

Медведева вспомнила свое поражение от Загитовой на Олимпиаде-2018 и призналась, что, возможно, тот результат был к лучшему.

«Сейчас по прошествии всех этих лет я понимаю, что эта серебряная медаль — мое благословение. И очень часто я сижу и думаю: «Господи, спасибо, что тогда не дал мне выиграть». Очень много аспектов моей жизни и вообще, наверное, стремление к личностному росту подпитываются тем, что, возможно, мне чего-то не хватает. Иногда ты даже не отдаешь себе отчета, чего именно не хватает. Ты сидишь и жаждешь знаний, жаждешь попробовать новое, жаждешь усовершенствоваться здесь, там. На курсы сходить, спортом заниматься больше, пресс качать, правильно питаться, книжки читать.

А потом ты садишься и думаешь: а почему я это делаю? Сидишь, размышляешь, медитируешь, чтобы понять, и понимаешь, что это из-за того, что внутри чего-то не хватает.

Не хватает вот этих вот полутора баллов, которые на Олимпиаде были. И это та сила, огромная сила, которая движет меня вперед. И, знаешь, я смотрю на Илью Авербуха, он двукратный серебряный призер Олимпийских игр. И ему не хватает», — сказала фигуристка.

Об окончании карьеры

Также Медведева призналась, что пока не планирует завершать спортивную карьеру:

«Из-за пропуска прошлого сезона в связи с травмами поняла, что не буду бороться за отбор на Олимпиаду-2022. Но пока не планирую делать заявления об уходе из большого спорта».

О том, сколько стоят тренировки у Орсера

Вспомнила Медведева и момент, когда она после Олимпиады-2018 в Пхенчхане уехала в Канаду тренироваться к Брайану Орсеру.

«Брайана я сама оплачивала, кто бы что ни говорил. Были статьи, что мне по 6 млн рублей в месяц выделяют на Брайана. Я бы очень хотела, мне бы очень сильно это упростило жизнь. Я просто сидела и думала: где же мои 6 млн в месяц, а? Можно, пожалуйста? Нет, мы все сами оплачивали.

У Брайана на каждого спортсмена одна стандартная цена. $100 в час — и они неизменны, это все, что он берет за свою работу», — сказала Медведева.

О мечтах

«У меня мечты и цели — это абсолютно разные вещи. То есть цели — это цели, которые материальны и к которым я стремлюсь, могу их достичь. А мечты… Наверное, моя мечта — это семья, двое детей и чтобы мои дети хорошо жили, чтобы ни мне, ни мужу не пришлось работать на двух работах, чтобы обеспечивать детей. Но если нужно будет — будем».

О личной жизни

В интервью была поднята тема личной жизни фигуристов, которые находятся на пике карьеры в юном возрасте. Медведева откровенно высказалась на эту тему.

«Если у тебя есть парень и серьезные отношения, хоть в 17, 18, 19 лет, никто не имеет права распоряжаться твоей репродуктивной системой, и ты сама решаешь, кем тебе быть. Этери Георгиевна абсолютно спокойно к этому относится.

Никаких контрактов мы не подписываем, чтобы жить без отношений. Здесь больше имеет психологический фактор: ты готовишься к Олимпиаде, какие парни, гулянки? Тебе нужно думать о спорте, а не думать о том, что тебя парень бросил. Именно в этом плане: не отвлекайся. Есть не табу, а такая настойчивая, рекомендательная форма, настоятельная такая: давай как-нибудь без отношений, потому что отвлекает. Такое есть, да», — рассказала Медведева.

О влюбленности

Медведева призналась, что не раз влюблялась, но никогда эти чувства не мешали ее карьере.

«Я влюблялась, и не раз. И мне это помогало именно в эмоциональном плане. То есть никаких серьезных отношений никто не заводил, потому что, во-первых, я всегда считала, что мне рано. И правильно считала. В каком-то сознательном возрасте я поняла, что для того, чтобы заводить какие-то отношения, я сначала сама должна дорасти мозгом, головой. Я должна понимать, серьезно подойти к этому. Не просто ходить за ручку с кем-то: «Мы встречаемся!», а потом через неделю расстались. Если делать отношения, то ставить фундамент и на этот фундамент ставить дом, нарабатывать. Как-то у меня всегда в голове такой устой был: влюбляться никто не запрещает, но влюбленность и отношения это абсолютно разные вещи», — сказала спортсменка.

Об отношениях

Еще Евгения призналась, что у нее пока нет опыта серьезных отношений:

«У меня не было серьезных отношений. У меня не было такого, чтобы жить с человеком уже, съезжаться или знакомить с родителями. Такого не было».

О проживании с мамой и бабушкой

Медведева ответила на вопрос о том, почему до сих пор живет с мамой и бабушкой и не хочет переехать в собственную квартиру.

«Потому что мы купили большой красивый дом, он очень просторный, очень много квадратных метров, и у меня очень много свободного пространства личного. Мне и так отлично. Самое главное, что я сама выжить могу в одиночку. Я могу там трусы, носки свои постирать сама, приготовить поесть могу сама, и все у меня будет аккуратно, красиво расставлено, в порядке. Еще и цветочки будут стоять красиво как интерьер.

Я все детство была дикая бардачница. И я поняла, что хотя бы пока я не научусь поддерживать порядок постоянный, пока у меня полностью всегда вымытая посуда не будет, пока у меня стираные вещи сушиться, висеть не будут и пока я не научусь посудомоечную и стиральную машину включать, то тогда какие отношения. Сначала самой нужно научиться жить, а потом уже с кем-то», — отметила фигуристка.

О доходах

«Я довольна своими доходами. Считаю, что превзошла собственные ожидания и ожидания семьи. Чем старше становишься, тем больше ты понимаешь, что деньги — это возможности. А возможности хочется иметь. К сожалению, встречают по одежке, одежку тоже хотелось бы иметь. Хотелось бы иметь хорошее образование, которое тоже стоит много денег. Хотелось бы увидеть бирюзовую воду и белый песок на Мальдивах, что тоже стоит немалых денег», — подытожила спортсменка.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.