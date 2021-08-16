«Для того, чтобы расстаться с Дзюбой, нужен серьезный повод»

На фоне недопонимания с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и возможного перехода на правах аренды в «Рубин» Артем Дзюба не попал в расширенный список футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года против Хорватии, Кипра и Мальты. Экс-наставник казанского клуба Ринат Билялетдинов, бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой и тренировавший экс-капитана сборной Валерий Непомнящий в разговоре с «Газетой.Ru» поделились своим мнением о перспективах 32-летнего форварда в стане «Зенита», работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды и высказались насчет замены Дзюбы в основном составе сборной.

«Дзюба, по идее, такой же футболист, как и все остальные. И как любой игрок он может находиться в определенный момент времени либо в хорошей, либо в плохой форме. Я в нынешней ситуации не вижу причин, чтобы его не вызывать.

Кто в данный момент лучше него играет в атаке? Соболев? Он две игры не играл. Смолов? Он один матч играет, второй — на замену выходит. Вопросов по ним много. Молодые ребята? Ну, кто-то играет, но опять же — по футбольным причинам я не вижу повода не вызывать Дзюбу.

Если есть какие-то другие причины, то это другой разговор. У Станислава Саламовича (Черчесова, экс-наставника сборной России, — прим. «Газеты.Ru») тоже ведь было много разных конфликтов со многими футболистами.

Вполне возможно, что слухи о переходе в «Рубин» из-за конфликта с Семаком имеют под собой место быть. Ну а что здесь такого? Вчера, например, в «Краснодаре» у Тони Вильены возник конфликт с Ильиным, так что все может быть.

Когда в футболе крутятся бешеные деньги — конфликты неизбежны. Тем более, некоторые люди начинают себя считать выше остальных.

Обратите внимание: еще недавно у нас был Черчесов, а сейчас у нас даже вслух его имя никто не произносит. Все кричат: «Карпин, Карпин!» Уже смешно становится. Игру какую-то смотришь, и раз пять в трансляции показывают Карпина. А смысл? Черчесова покажите, он же тоже тренером сборной был.

Ожидания от матча с Хорватией? Ну, а чего ожидать: играем дома, при своих трибунах. Ничего страшного нет в этих хорватах. Тем более шестой тур РПЛ перенесли, еще одно преимущество!

Я 30 лет играл в футбол, 15 лет за границей, и ни разу не было такого, чтобы там кто-то ради сборной переносили тур. Я такого вообще не понимаю.

Защищают интересы сборной? А в других странах что, своих сборных нет? Они также все играют. Давайте тогда еще и отпуск перенесем, месяц добавим дополнительно. И так три месяца отдыхаем, будем еще отдыхать. Смешно», — говорит Мостовой.

«Если у Дзюбы конфликт с Семаком, это еще не значит расставание. Если конфликт имел под собой какое-то основание, не на пустом месте, а на взаимных претензиях – не когда игрок должен оправдываться или тренер должен досконально разжевывать недовольство, — два профессионала ради интересов дела расставаться не будут.

Если конфликт коснулся личностного момента, это сложнее, потому что это не забывается. Иногда брошенное слово ранит очень серьезно.

Но Дзюба, думаю, повзрослел и вряд ли будет бросаться словами, как это было в адрес Унаи Эмери. Не знаю глубины конфликта. Если он будет исчерпан, тогда он остается и работает на три фронта. Очень непросто «Зениту» будет оставаться лидером без него. Хотя для внутреннего чемпионата у него и достаточно глубокая лавка, на три фронта, когда для осечек нет места, уход Дзюбы будет несомненной потерей для команды.

В сборной Карпину надо, в первую очередь, иметь боеспособный коллектив. Наверняка изучается не только состояние своих игроков, но и анализируется блок соперника. Даже Мальту надо изучать, чтобы потом не кусать локти.

Надо изучать и смотреть, какой вариант выпустят хорваты, какие варианты имеем мы. И под эти варианты игры должен быть собран контингент игроков. Совместимы ли они с этим планом – это дело тренерского штаба.

У всех троих нападающих сборной, которые были на Евро – Дзюбы, Соболева и Заболотного, — сейчас что-то не клеится. Соболев обнадежил на предсезонном турнире, но в чемпионате что-то идет не так, как и у всего «Спартака».

У Заболотного после того, как он забил со стандарта «Уфе» в первом туре, сейчас тоже не все в порядке. К 1 сентября, когда надо играть с хорватами, можно недобрать кондиций – и как мы будем их обыгрывать? Это важнейший матч.

Возвращаясь к Дзюбе, переход не послужит ему для взлета в «Рубине», потому что понадобится время для хотя бы минимальной адаптации – а у сборной две недели осталось для хорватов. У Дзюбы получается четыре фронта – три в «Зените» и еще в сборной.

«Рубину» Дзюба может быть нужен для внутреннего чемпионата и Кубка.

Я не вижу логики в действиях «Зенита», если только там не какой-то глубинный конфликт. Для того, чтобы расстаться с Дзюбой, нужен серьезный повод. И нужен человек, который даст согласие его место – наверное, это будет иностранец. Внутри чемпионата я не вижу, кто бы это мог быть.

Они купили Клаудиньо, но он игрок другого плана. Не так просто будет сменить игровой рисунок, чтобы играть на несколько фронтов. Бразилец бразильцем, но нужен нападающий таранного типа, который будет продавливать оборону и раздвигать пространство для того же Азмуна. Это многими командами практикуется: один только Лукаку в сборной Бельгии какой пример. Из-под него и Де Брюйне, и Азар имеют большие просторы – и такой нападающий «Зениту» нужен», — заявил Билялетдинов.

«Когда Артем уходил в аренды, он себя очень ярко проявлял – потому что это в его характере. Но не думаю, что сегодняшняя ситуация похожа на то, что было прежде. Все-таки он лидер «Зенита», и временное его отсутствие в стартовом составе пока ни о чем не говорит. По моему мнению, СМИ просто излишне нагнетают эту ситуацию.

Про конфликт я не знаю, но могу сказать, что иногда отношения между тренером и игроком по каким-то причинам могут не то, что разлаживаться – но возникают трения.

Это нормальный процесс, даже в семье любящих мужа и жены бывают такие моменты.

Я понимаю роль Дзюбы в сегодняшнем «Зените», что бы и как ни говорили. Ситуация такова: выпадает кто-то из обоймы – Азмун или Ерохин – и кто дальше вместо них? По той конструкции, которую Семак выстраивает, игра «Зенита» в каком-то смысле подстроена под игру таких игроков, как Дзюба, Азмун и Ерохин. Поэтому ситуация пока преждевременно раздувается», — отметил Непомнящий.