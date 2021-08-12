«И тут разразилась буря»: Винер-Усманова — об Ашрам и карьере Авериных

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова не собирается покидать свой пост после скандала на Олимпийских играх, связанного с судейством. Специалист также призналась, что не считает Линой Ашрам олимпийской чемпионкой, а дальнейшая карьера гимнастки Дины Авериной будет зависеть от состояния ее здоровья.

Завершившаяся скандалом в художественной гимнастике Олимпиада в Токио принесла много ярких высказываний после того, как главная фаворитка Игр, россиянка Дина Аверина по сумме баллов уступила представительнице Израиля Линой Ашрам. Сразу после завершения индивидуального многоборья президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова раскритиковала судейство на Олимпийских играх, заявив, что у международной федерации было задание прервать гегемонию России в этом виде спорта, которая длилась больше 20 лет.

Спустя несколько дней после завершения токийской Олимпиады Винер-Усманова дала интервью «Матч ТВ», в первую очередь высказавшись о том, что происходило во время выставления уже финальных оценок. Стоит напомнить, что Дина Аверина свои упражнения выполнила без грубых ошибок, а вот Ашрам серьезно ошиблась в элементе с лентой – она уронила снаряд.

Специалист призналась, что на своем веку не помнит еще таких соревнований, где арбитры выставляли оценки шесть минут в тот момент, когда на кону стояла золотая медаль.

«Было поразительно, что девушки ждали решения, кто чемпион. Не по оценке, а по решению. После соревнования волонтеры-японцы скандировали «Спасибо! Спасибо!». Все, в том числе журналисты, были в таком напряжении, и тут разразилась буря. Вдруг вот такое решение, Линой никогда не была первой в многоборье», — заявила Винер-Усманова.

Несмотря на потерю ленты в последнем упражнении, израильская гимнастка набрала достаточно высокие баллы, что позднее некоторые эксперты объясняли новыми правилами, согласно которым техника превалирует над артистизмом, а любую ошибку спортсменка может исправить, повторив упражнение с усложнением. Говоря о результатах, Винер-Усманова призналась, что все было понятно с самого начала, однако к самой Ашрам у нее нет никаких претензий.

«Я увидела, что все было понятно с самого начала, потому что эти соревнования на финале отличались от отбора на ступень. На ступени, допустим сегодня, были три балла, то завтра станет два. К Ашрам я не имею ничего, кроме приятного, она хорошая спортсменка, но не олимпийская чемпионка. Она потом плакала на плече у тренера, так как сама понимала, что сделала такую ошибку, из-за которой не могла даже бронзу получить», — поделилась специалист.

После Олимпийских игр и таких результатов, по итогам которых Дина Аверина выиграла серебро, а ее сестра Арина стала четвертой, пошли слухи о том, что гимнастки могут завершить карьеру. Сами спортсменки не дали точного ответа на этот вопрос, а Винер-Усманова заявила, что ни одна из них не выразила четко такого желания. Согласно заявлению специалиста, Арина отметила, что здоровье ей позволяет продолжать, а вот у Дины могут возникнуть проблемы – у гимнастки была травма спины. Ее родители сильно переживают по этому поводу, однако сама «художница» не чувствует особых проблем, качественно выполняя все заявление упражнения.

Винер-Усманова отметила, что Дина постоянно работает со своим личным хирургом, с которым сотрудничает уже на протяжении нескольких лет. Специалист подчеркнула, что Олимпиаду ее воспитанница провела на очень высоком уровне.

«Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом, который ведет ее уже несколько лет, благодаря которому она идет от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, вот дошла до Олимпиады. Но это также стало возможным и благодаря ее железобетонному характеру. В общем, с травмой справляется», — заключила специалист.

Тренер выразила уверенность, что Арина будет готовиться к чемпионату мира, который состоится в октябре в Японии, а Дина примет решение о выступлении, исходя из самочувствия.

В скором времени после Олимпийских игр появились сообщения в СМИ, согласно которым Винер-Усманова может покинуть свою пост главного тренера сборной России в связи с произошедшим скандалом. Однако сама специалист за пару дней до интервью на телевидении заверила, что такого точно не произойдет.

«Слова о том, что я могу уйти с поста тренера? Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить ее завет», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.