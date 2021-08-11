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Олимпиада 2020

«Ноющие неудачники»: израильские СМИ поиздевались над российской гимнастикой

СМИ Израиля оскорбили сборную России по художественной гимнастике

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Линой Ашрам и Дина Аверина

Линой Ашрам и Дина Аверина

Reuters/РИА «Новости»
Не утихают страсти вокруг олимпийского турнира по художественной гимнастике. Победа Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной в личном многоборье вызвала много противоречивых комментариев в отношении судейства. В Израиле спортсменку ожидаемо встретили как героиню, а местные СМИ вдоволь поиздевались над российской сборной.

Сенсационная победа израильтянки Линой Ашрам в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио продолжает не сходить с первых полос.

На Олимпиаде израильская спортсменка набрала в сумме за четыре упражнения 107,800 баллов и опередила Дину Аверину на 0,150.

При этом россиянка не допустила ни одной технической ошибки за все выступления, в то время как соперница уронила ленту.

О том, что с потерей предмета не выигрывают крупных турниров, в эмоциональном интервью в микст-зоне говорила сама Аверина. Правда, израильские СМИ напомнили, что это не совсем так.

«В России, как известно, тяжело воспринимают победу Линой Ашрам, утверждая, что она выиграла только по политическим мотивам, и подчеркивая тот факт, что гимнастка уронила ленту. Но, оглядываясь на финал чемпионата мира — 2018, можно обнаружить, что та же Дина Аверина уронила ленту, что не помешало ей выиграть золото и опередить Ашрам, которая заняла второе место. Это, конечно же, не особо беспокоит Россию», — говорится в заметке новостного агентства N12.

Аверина действительно обыграла Ашрам в 2018 году на чемпинате мира с потерей ленты. Собственно, россиянка вообще всегда переигрывала израильскую гимнастку до злосчастного олимпийского турнира в Токио.

На него Ашрам приехала лишь с одной крупной победой в карьере в личном многоборье — она завоевала золото на проходившем на Украине чемпионате Европы, куда российская сборная не полетела по политическим причинам.

Англоязычное издание Israel Hayom пошло еще дальше и в заголовке статьи о реакции в России на победу своей спортсменки употребило словосочетание «sore loosers», что правильнее всего перевести как «ноющие неудачники».

Внутри самой статьи упоминаются и высмеиваются критические высказывания о судействе от главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой, министра спорта Олега Матыцина, официального представителя МИД Марии Захаровой, главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, а также самой Дины Авериной.

При этом не все средства массовой информации Израиля освещают российскую реакцию в таком ключе. Издание The Times of Isael, например, озаглавило большую заметку о буллинге, которому подверглась Ашрам со стороны российских пользователей призывом от Дины Авериной отстать от израильской спортсменки.

Внутри текста приводятся слова российской гимнастки о том, что Ашрам ни в чем не виновата и просто участововала в соревнованиях, а все случившееся — дело судей.

В материале приводятся факты оскорблений Ашрам со стороны российских пользователей, а также их попытки пристыдить израильскую гимнастку.

В качестве примера взят комментарий под публикацией Ашрам в ее Instagram видео празднования вместе с тренерами и партнершами по сборной победы в зале для соревнований.

«Тебе не стыдно публиковать такое? Все знают, что эта медаль не твоя», — написал пользователь из России под этим видео и собрал свыше 600 лайков за комментарий.

На портале израильского радио Sport 5 в материале о реакции в России на золото Ашрам приводят слова самой израильской гимнастки, прокомментировавшей интервью Авериной, в котором она говорила о несправедливости результата.

«Я не злюсь на нее. Каждый спортсмен должен принимать победы и поражения со спортивным мастерством. Нет необходимости реагировать на вещи неправильно, но, в конце концов, она сделала то, что считала правильным для себя », — цитирует радио Ашрам.

Издание Haaretz приводит в своем материале о встрече вернувшейся на родину Ашрам сухие факты о недовольстве российской стороны судейством и потенциальном протесте в Международную федерацию художественной гимнастики.

Интересно, что Ашрам, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту, не исключила продолжения своей спортивной карьеры, хотя верится в это, честно говоря, с трудом.

Но если израильтянка все же решит снова выступать, то, вероятно, мы увидим ее новые дуэли как минимум с одной из Авериных. Винер-Усманова уже рассказала СМИ, что Арина намерена продолжать карьеру, а Дина может это сделать, если позволит травмированная спина спортсменки.

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