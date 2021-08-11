Техника выше артистизма: как новые правила лишили Аверину золота

Победа израильтянки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье художественной гимнастики на Олимпийских играх остается весьма обсуждаемой темой. К вопросам о судействе прибавляются вопросы о новых правилах, согласно которым техника ценится выше, а карточек с оценками в открытом доступе нет.

Самым ярким и скандальным эпизодом прошедших летних Олимпийских игр в Токио для России стало выступление россиянок в художественной гимнастике. Дина и Арина Аверины ехали в Японию в статусе фавориток, однако сенсационно проиграли израильтянке Линой Ашрам, которая впоследствии была вынуждена закрыть личной профиль в Instagram из-за травли, которая на нее обрушилась. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх позором, заявив, что у арбитров было задание прервать гегемонию российских гимнасток в этом виде спорта. Однако речь в сложившейся ситуации может идти не только о предвзятости судей к российской команде.

Интересно то, что в 2017-2018 годах в художественной гимнастике достаточно сильно изменились правила. Теперь потеря предмета (а именно это было у Ашрам в финальном упражнении с лентой) является не такой уж критичной ошибкой – за нее могут снять от половины до одного балла — в зависимости от того, как далеко упал предмет. Израильская гимнастка потеряла 0,7 балла, при этом Винер-Усманова в своем интервью по итогам состязаний говорила, что такая ошибка может стоить и двух баллов. Но эту потерю баллов теперь можно компенсировать.

Перед Олимпиадой в Токио регламент тоже был изменен. До этого года гимнастки заранее подавали судьям заполненную карточку с элементами, которые планируют выполнить на помосте, теперь же это правило отменено – и судьи оценивают выступление гимнастки «по факту».

Стоит сказать, что за выступлением гимнасток следят несколько судей, которые в свою очередь делятся на группы. Так, группа D состоит из двух подгрупп – первая оценивает технику исполнения упражнения, а вторая – технику владения предметом. Группа Е, в свою очередь, отвечает за общее исполнение номера.

Примечательно, что до 2016 года существовала еще одна судейская бригада, которая отвечала за хореографию и артистизм, однако сегодняшняя художественная гимнастика делает больший упор на сложность исполнения, а не на артистизм.

С 2018 года было снято ограничение на оценку за трудность, которая составляла изначально 10 баллов, теперь же гимнастка (или группа) может набрать свыше 14 баллов. В 2017 году для гимнастики было установленное максимальное количество элементов – девять, однако позднее эта цифра стала сопровождаться приставкой «максимум», что означает, что в ходе выступления спортсменка может исправить какой-то элемент, если он не был выполнен в полном объеме – повторить его с усложнением, и в этом случае засчитан будет более сложный элемент. Соответственно, на сегодняшний момент любую ошибку можно исправить уровнем сложности и качеством исполнения, чем Ашрам и «добила» свои баллы.

В общем и целом, судить художественную гимнастику достаточно трудно, потому что кроме технической стороны, существует еще и артистизм. Именно его, кстати говоря, очень сильно в своих номерах проявляют российские гимнастки, буквально рассказывая за полторы минуты историю на ковре. Однако в нынешних условиях техника ценится больше, что и позволило Ашрам превзойти своих соперниц в Токио – позднее многие эксперты отмечали, что в ее упражнениях больше технических компонентов, нежели артистизма и пластики. Лидия Виноградная, украинская судья, которая ранее отметила, что Ашрам победила именно с помощью сложности тела, нынешними правилами недовольна.

«Я против этих правил, они изуродовали гимнастику, гимнастки проводят упражнения вниз головой, нет образов и непонятно зрителям. Все только тем и занимаются, что швыряют предметы и ловят в разных загибулинах. Конкретно эти правила действительно имеют сильный закос на трудность, в том числе благодаря появлению Авериных. Они бы выиграли по правилам прошлого цикла без проблем. Следующие правила, судя по всему, будут лучше», — написала Виноградная в своем Facebook.

Прославленная болгарская гимнастка и тренер Нешка Робева заявила, что художественная гимнастика начала терять свою художественную составляющую из-за новых правил.

При этом, по ее мнению, именно из-за новых правил стали возникать такие спорные и скандальные ситуации, а спортсменки начали зарабатывать очки на сложности элементов в ущерб художественной составляющей.

«К сожалению, нынешние правила таковы, что итоги соревнований зависят исключительно от сложности упражнений и даже потеря предмета, как было в упражнении с лентой у представительницы Израиля Линой Ашрам, теоретически может быть компенсирована более высокой сложностью упражнения», — цитирует Робеву ТАСС.

Интересно и то, что судьи при выставлении оценок не знают решений своих коллег, что может приводить к различным трактовкам одного и того же спорного эпизода. Важно и то, что карточек с оцениванием в открытом доступе нет, поэтому узнать, где именно снизили баллы Авериной и добавили Ашрам, невозможно. Однако факт остается фактом – в последние годы в художественной гимнастике действительно стала превалировать сложность, за счет которой оказалась сильнее израильская спортсменка в Токио.