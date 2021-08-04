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Олимпиада 2020

Золото синхронисток и трагедия единственной российской каратистки: итоги 12-го дня Олимпиады

Ромашина и Колесниченко принесли сборной России 14-е золото на Играх в Токио

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Российская каратистка Анна Чернышева

Российская каратистка Анна Чернышева

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Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в состязании дуэтов, борец вольным стилем Заур Угуев пробился в финал в весовой категории до 57 кг, Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу, женская сборная России по гандболу также сыграет в 1/2 финала, а вот единственная российская каратистка на Играх заболела коронавирусом и была отправлена на карантин. «Газета.Ru» подводит итоги 12-го дня Олимпиады.

Медальный зачет

К сожалению, Россия опустилась с пятого на шестое место. В этот день отечественная команда завоевала только одно золото и позволила обогнать себя Великобритании, которая взяла два.

1
Китай
70
32
22
16
2
США
79
25
31
23
3
Япония
40
21
7
12
4
Великобритания
48
15
18
15
5
Австралия
36
15
4
17
6
Россия
53
14
21
18
7
Германия
32
8
8
16
8
Франция
25
6
10
9
9
Италия
30
6
9
15
10
Нидерланды
23
6
8
9

Синхронное плавание

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в соревновании дуэтов. За свою произвольную программу россиянки получили 98,8000 балла, в сумме вместе с баллами за техническую программу — 195,9079. Китайские синхронистки показали второй результат — 192,4499 балла. Бронзовых наград удостоились украинки — 189,4620 балла.

Любопытно, что выступление российского дуэта сопровождалось небольшим сбоем в музыкальном сопровождении программы. Когда спортсменки заняли стартовую позу и готовы были начать выступление, зазвучала композиция для их программы под названием «Пауки», однако спустя секунду она неожиданно прервалась. Девушки едва не успели начать движение, но вовремя остановились. Спустя несколько секунд музыка вновь зазвучала и больше не останавливалась.

Ранее во время квалификационных выступлений спортсменки тоже столкнулись с похожей проблемой — им включили неправильную музыку, в результате чего пришлось начинать выступление с начала. В обоих случаях это не помешало Ромашиной и Колесниченко выполнить свою программу безошибочно и завоевать олимпийское золото.

Благодаря этой победе Ромашина стала первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой.

Также Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — на чемпионатах Европы. После выступления спортсменка заявила, что эта Олимпиада станет для нее последней в карьере. Она намерена родить второго ребенка.

Любопытно, что в во время церемонии награждения диктор перепутал российских и украинских синхронисток, по ошибке объявив, что Россия завоевала бронзу. Правда, потом исправился и все-таки сказал: «Украина».

«Нездоровый инцидент. Вроде досадная мелочь — хи-хи, ха-ха, но с другой стороны — серьезный казус организаторов, — заявил депутат Дмитрий Свищев в комментарии Sport24 об этом инциденте. — Пытаются нас то ли вывести из равновесия, то ли уколоть, но наших красавиц ничего не может остановить, они сокрушают все».

Борьба

К сожалению, золото в синхронном плавании — единственная российская медаль в 12-й день Олимпиады. Мы были близки к успеху в греко-римской борьбе, но Артем Сурков не смог одолеть египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда в схватке за бронзу. Поединок в весовой категории до 67 кг завершился со счетом 1:1, и победа была присуждена Эль-Сайеду по последнему результативному действию.

Но все-таки у борцов день прошел не зря. Борец вольным стилем Заур Угуев пробился в финал в весовой категории до 57 кг. В полуфинальном поединке россиянин победил иранца Резу Атринагарчи. Финал состоится 5 августа.

Также 5-го числа в копилку сборной России может добавиться и бронза в категории до 86 кг. Борец вольным стилем Артур Найфонов в полуфинале проиграл еще одному представителю Ирана Хассану Язданичарати, но попробует выиграть схватку за третье место.

А вот Украина в соревнованиях борцов греко-римского стиля сумела завоевать свою первую золотую медаль в Токио. Жан Беленюк в финальном поединке в весовой категории до 87 кг одержал победу над венгром Виктором Лоринцом со счетом 5:1. Бронзы удостоились Денис Максимилиан Кудла (Германия) и Зураби Датунашвили (Сербия).

Свою победу темнокожий украинец Беленюк отметил сплясав гопак. Кстати говоря, борец является также депутатом Верховной рады Украины.

Ранее Беленюк становился серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Волейбол

В волейболе день получился неоднозначным. С одной стороны, россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу: в четвертьфинальном поединке они обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера со счетом 2:0. В полуфинале наши волейболисты сыграют с победителями матча Шериф Юнуссе / Ахмед Тижан (Катар) — Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия).

А вот женская сборная России по классическому волейболу покидает Токио. Российские спортсменки проиграли в четырех сетах сборной Бразилии в матче 1/4 финала.

Россиянки выиграли первый сет, но затем уступили в следующих трех партиях (25:23, 21:25, 19:25, 22:25). Главный тренер сборной, итальянский специалист Серджио Бузато после игры заявил, что хотел бы работать с командой и дальше.

«Во второй партии при счете 15:9 мы долго не могли сняться в одной расстановке. Это был ключевой момент. Бразильянки нас догнали и потом взяли сет. В третьей и четвертой партиях боролись, не хватило везения в концовках. Были проблемы с приемом, но это все-таки Бразилия», — сказала после матча игрок сборной России Евгения Старцева.

За выход в финал бразильянки поспорят с командой Южной Кореи. В другом полуфинале Сербия сыграет с США.

Гандбол

Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв в четвертьфинале команду Черногории со счетом 32:26. В полуфинале наша сборная сыграет с командой Норвегии, которая одолела Венгрию. Встреча состоится 6 августа, начало — 11.00 мск.

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев высказался о победе команды эмоционально.

«Может, пару моментов было, где можно было чуть по длине сыграть. Не спешить с атакой, засушить игру, поберечь силы. У нас же они такие — душа нараспашку. Мочить так мочить. Забивать эти гвозди в черногорский забор. Что они и сделали. Огромное им спасибо», — приводит слова Шишкарева «Матч ТВ».

Карате

Этот вид спорта в Токио еще толком и не стартовал, а Россия уже лишилась всех шансов побороться за медаль. Анна Чернышева не сможет принять участие на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Эта спортсменка была единственной российской каратисткой на Играх.

19-летней Чернышевой предстояло соревноваться в дисциплине под названием кумите в весе до 55 кг, и, по оценкам экспертов, она входила в число фаворитов. Но она стала первой российской спортсменкой, которая заболела коронавирусом во время Игр в Токио, — вдвойне обидно. До начала соревнований положительный тест сдал пловец Илья Бородин, которому также пришлось сняться с соревнований, но он даже не успел прилететь в Японию — заразился во Владивостоке во время предолимпийских сборов.

Что касается Чернышевой, то теперь ей теперь предстоит провести две недели в Токио на карантине.

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