Светлана Ромашина установила рекорд — у нее шесть золотых медалей Олимпийских игр. Она самая титулованная российская спортсменка в истории летних Олимпиад. Девушка даже расплакалась на пьедестале.
Рекорд побит: российские синхронистки стали олимпийскими чемпионками. LIVE
Токио-2020. Синхронное плавание. Дуэты. Финал. Произвольная программа. ОНЛАЙН
Поздравляем Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с олимпийским золотом Токио-2020!
Россиянки награждают друг друга медалями. Очень мило.
Поздравляем с серебром китаянок Сьючен и Веньян!
Поздравляем с бронзой украинский дуэт Федину и Савчук!
Девушки появляются на помосте, чтобы принять участие в церемонии награждения!
Золото — у России (195,9079), серебро — у Китая (192,4499), бронза — у Украины (189,4620). Поздравляем медалисток!
Хозяевам соревнований японкам не хватило немного до бронзы (187,8166).
ДА! Российские синхронистки — олимпийские чемпионки! Их оценка за произвольную программу — 98,800! В сумме вместе с технической программой — 195,9079! Недостижимо для соперниц.
Россиянки продемонстрировали невероятно сложное выступление — темп постоянно возрастал, но наши девушки спокойно за ним успевали, четко исполняя все элементы, ни расходясь в синхронности и не позволяя себе ни секунды слабины. Тренеры облегченно выдыхают и аплодируют. Они довольны — а это значит, что все хорошо!
Да ладно! Опять произошел сбой в музыке. Сначала включили композицию (и даже правильную!), но она прозвучала буквально секунду. Россиянки едва не дернулись, но потом музыка вдруг заглохла.
Правда, спустя еще секунды две композиция наконец включилась и больше не замолкала. Наши синхронистки убедились, что все в порядке, и начали свое выступление. Но вообще-то такие накладки могли бы сбить с настроя менее опытных спортсменок.
Момент икс! Сейчас будут выступать россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко со своей знаменитой программой «Пауки». Музыку к ней специально написал композитор Михаил Экимян. Кстати, в квалификации россиянкам включили неправильную музыку на этом выступлении.
Оценка японок — 94,4667! Все-таки уступили они Украине и Китаю! Пока это третье место, но впереди выступление россиянок. Чуть не плачут японки.
Техника у них потрясающая. Все сложные элементы сделаны четко, ноги поднимались высоко над водой и исполняли все положенные обороты, во время выбросов девушка выходила из-под воды чуть ли не с головой. Японцы, присутствующие на арене, кричали все выступление, поддерживая своих соотечественниц. В финале программы девушки показали большой палец и радостно ушли под воду.
Девушки выступают под электронную музыку в образе двух боевых роботов. Очень оригинальная программа, которая отлично подчеркивает отточенность движений японских спортсменок. Синхронность потрясающая.
Выступают японки Юкико Инуи и Мегуму Йошида. Они отстали от украинок примерно на полбалла по итогам двух предыдущих выступлений. Сумеют ли отыграть сейчас отставание и побороться за медаль?
Оценка украинок — 95,6000! Это второй результат на данный момент — уступили пока только мощному Китаю! Молодцы!
Словно два лебедя, Федина и Савчук элегантно взмахивают руками-крыльями, а затем завораживающе закручиваются в совместном вращении. Но внезапно начинается боевая музыка с тревожным барабанным ритмом — как будто лебеди пытаются укрыться от опасности, может быть, от охотников. Ритм выступления ускоряется, и девушки исполняют резкие мощные движения ногами над водой — идеально синхронно!
Оценка итальянок — 92,4667. Третье место на данный момент. Но сейчас выступают сильнейшие дуэты, поэтому таблица будет уходить вниз постоянно.
Выступает украинский дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук. На Играх в Рио украинская пара (в другом составе) была четвертой. Теперь же синхронистки из этой страны претендуют на бронзу или даже серебро!
Расхождения в синхронности были довольно серьезными — особенно когда девушки погружались под воду и хуже видели друг друга. Из-за этого и выныривания на поверхность происходили несколько вразнобой. Технически тоже не самое сложное выступление.
Но — зато все прошло на одном дыхании и довольно задорно, в хорошем темпе. Быстрое исполнение иногда помогает скрыть некоторые недочеты в технике. Посмотрим, что скажут судьи.
У итальянок какая-то дикая нарезка музыки. Спокойно начало совершенно неожиданно сменяется боевым электронным инструменталом, а затем так же внезапно превращается в этнические ритмы.
Выступают итальянки Линда Черрути и Констанца Ферро. Тоже крепкий дуэт. Хотя за медали вряд ли поборется, но может быть рядом с пьедесталом.
Оценка китаянок — 96,9000! Безоговорочные лидеры с большим отрывом. Хотя эти девушки набирали и больше, поэтому большой радости у них на лице не написано.
Потрясающая синхронность, высочайший уровень сложности, внешне безусильный подъем ног — даже таз выныривал из воды во время исполнения некоторых поворотов. Китаянки показали образцовое выступление. Тренеры уже прыгают и обнимаются от счастья.
Китаянки начали с очень впечатляющего выброса — девушка полностью поднялась из воды и успела раскрыться в шпагат за секунду! Причем исполнено это было под сильный музыкальный акцент, что еще больше усилило произведенный эффект.
Выступают очень сильные китаянки Сьючен Хуанг и Веньян Сун — одни из главных претенденток на золото. На прошлых Играх в Рио они уступили только россиянкам. Это уже третья Олимпиада для данного китайского дуэта.
Оценка канадок — 93,0000. И это новые лидеры турнирной таблицы! Не верят своему счастью девушки. Поздравляем!
Канадки выступили под музыку из трейлера какого-то боевика — яростный хор, резкие звуки скрипок, взрывающиеся барабаны. Как раз под стать мощным, атлетичным синхронисткам из страны кленового листа. Все технически элементы были исполнены четко. Может, они были не самого высокого уровня сложности — так, повороты ног, поднятых из-под воды, были исполнены чуть ли не на уровне колена (совсем невысоко). Но зато очень качественно и синхронно.
Выступают канадки Клаудия Хольцнер и Жаклин Симон.
Оценка австриек — 91.8000! Самая высокая на данный момент.
Технически австрийки довольно сильны — например, все повороты ног были исполнены на большой высоте, девушки поднимали ноги до самого бедра, а практически идеальная синхронность сохранялась даже под водой.
Звучит жуткая композиция «Колыбельная Мефистофеля» — пугающий хор детских голосов произносит монолог под тревожный инструментал. Музыка все нарастает, темп ускоряется, и синхронистки начинают кружиться в диком танце, молотя руками и ногами по поверхности воды — разумеется, не беспорядочно, а синхронно исполняя элементы.
Выступают девушки из Австрии — сестры Анна-Мария и Эйрини Александри.
Оценка мексиканок — 86,5667. Да, это самые низкие баллы в произвольной программе на данный момент. Но для этих девушек вторую Олимпиаду подряд попасть в финал — уже большое достижение. Сами мексиканки очень рады. Поздравляем!
Мексиканки показали выступление не такой высокой сложности, как предыдущие дуэты. Поддержки были довольно простыми — без каких-либо элегантных поз в воздухе, вроде шпагата, девушка просто раскрывала руки и тут же уходила под воду. В целом все движения и повороты выглядели бесхитростно и просто.
Выступают улыбчивые мексиканки Нурья Дьосдадо и Хоана Хименес.
Оценка французских синхронисток — 89,6333! Выше, чем у трех предыдущих дуэтов. Заслуженно!
Француженки довольно сильны. Темп выступления был бешеным, много интересных связок, идеальный шпагат на поверхности воды, да и выбросы очень впечатляющие — они прямо подходили под тематику охоты и борьбы не на жизнь, а на смерть. Правда, в некоторых моментах девушки расходились в синхронности и располагались под углом друг к другу, а не идеально параллельно. Технически они пока не могут побороться с лидерами, но стремительно идут к этому.
Выступают французские сестры Шарлотта и Лаура Трембле! У них очень завораживающий номер под этнические мотивы — девушки изображают охотниц и диких зверей, резко выныривая из-под воды и словно сражаясь друг с другом.
Оценка нидерландок — 88,9000! Девушки набрали за эту произвольную программу гораздо больше, чем в квалификации, когда показывали тот же номер. Обгоняют они белорусок и испанок. Тренер счастливо плачет и обнимает своих учениц.
В инструментале, который выбрали для выступление нидерландки, постоянно менялся ритм и настроение — то это боевая баллада, то лиричная мелодия с завывающей электрогитарой. Как они поясняли, эта программа посвящена беспокойству за будущее нашей планеты. Тема очень сложная и показать ее в бассейне — отдельная задача.
С технической точки зрения сестры де Брауэр не сильно оторвались по уровню от испанок и белорусок — примерно тот же темп, те же элементы, но все же исполнили свой номер чуть чище.
Выступают нидерландки — сестры-близняшки де Брауэр.
Немножко оторвемся от выступлений и сообщим, что сегодня в финале соревнуются 12 дуэтов — лучшие из тех 22-х, что участвовали в квалификации и в технической программы. Россиянки Ромашина и Колесниченко вытянули 12-й номер, так что будут сегодня закрывать соревнования. Нас ждет жаркая концовка!
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко на Олимпиаде в ТокиоReuters
Оценка испанок почти на балл выше, чем у белорусок, — 88,6667.
Испанки показали очень темпераментную программу под фламенко, укладывая резкие движения четко под гитарные ритмы страстной музыки. Причем под конец темп только возрастал, как и полагается во фламенко. В итоге испанки разошлись окончательно и уже чуть ли не отбивали чечетку ногами по глади бассейна. Выглядело это впечатляюще.
Выступает испанский дуэт Алиса Ожогина и Ирис Тио Касас!
Оценка белорусок — 87,8000.
Белорусски продемонстрировали удивительную синхронность и выполнили все элементы на неплохом уровне, не сбавляя скорости на протяжении всего выступления и поддерживая пугающую и завораживающую атмосферу своего номера.
Конечно, были и технические огрехи, однако это первое выступление дуэта в финале Олимпийских игр в истории белорусского синхронного плавания. Для дебюта девушки справились неплохо.
Итак, соревнования начались! Первым выступает дуэт из Белоруссии Василина Хандошка и Дарья Кулагина под мистическую и немного пугающую музыку.
По итогам двух предыдущих выступлений — квалификации и технической программы — российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют с результатом 195,0079 балла. На втором месте идут китаянки Сьючен Хуанг Веньян Сун (191,7832), на третьем — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (188,7953), на четвертом — японки Юкико Инуи и Мегуму Йошида (187,2832). Эта четверка и разыграет между собой медали сегодня.
Сегодня Светлана Ромашина имеет шансы завоевать свою шестую золотую медаль Олимпиады и стать самой титулованной российской спортсменкой в истории летних Олимпийских игр. В данный момент она делит это звание с двумя другими синхронистками — Анастасией Давыдовой и Натальей Ищенко, которые также являются пятикратными олимпийскими чемпионками.
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана РомашинаРИА Новости
Соревнования начнутся в 13.30 мск.
В синхронном плавании будет разыгран первый комплект наград на Олимпийских играх в Токио в этом виде спорта. Дуэты покажут произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию,
Поначалу звучит очень светлая и романтичная музыка, и девушки с алыми розами на костюмах мечтательно закручиваются вниз винтовыми вращениями и исполняют красивые повороты ног над поверхностью воды.