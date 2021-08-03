Рекорд побит: российские синхронистки стали олимпийскими чемпионками. LIVE

Да ладно! Опять произошел сбой в музыке . Сначала включили композицию (и даже правильную!), но...

14:38

Да ладно! Опять произошел сбой в музыке. Сначала включили композицию (и даже правильную!), но она прозвучала буквально секунду. Россиянки едва не дернулись, но потом музыка вдруг заглохла.

Правда, спустя еще секунды две композиция наконец включилась и больше не замолкала. Наши синхронистки убедились, что все в порядке, и начали свое выступление. Но вообще-то такие накладки могли бы сбить с настроя менее опытных спортсменок.