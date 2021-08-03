Перерыв! Великолепно начав матч, российские гандболистки расслабились и потеряли комфортное преимущество в шесть мячей. Уходим на перерыв при счете 17:15, отдохнем немного.
Пройти Черногорию: россиянки играют в четвертьфинале Олимпиады. LIVE
Токио-2020. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал. Черногория — Россия
Владлена Бобровникова в составе сборной России по гандболу на Олимпийских играх в ТокиоReuters
Забрасывает мяч голкипер сборной Черногории! Обидные потери мы допускаем, нельзя так играть в четвертьфинале Олимпийского турнира.
Седойкина отбивает семиметровый! Наконец-то! Играем в меньшинстве.
Ведехина нависла на сопернице, не позволив ей пробить в створ! Отбиваемся!
Семиметровый заработала сборная Черногории. И снова Радичевич перебрасывает россиянку! 17:13.
Теряем мяч в простой ситуации, атакуя с пустыми воротами. Но успевает вернуться наш голкипер.
Ведехина! Здорово вошла в игру и заработала 17-е очко!
Вяхирева исправляет ошибку судьи, не давшего семиметровый бросок, и сама наказывает черногорок за грубость!
Иукович протиснулась между нашими защитницами и нанесла аккуратный бросок прямо в створ! 15:10.
Еще один мяч на счету нашей команды! 15:9!
Как же полюбили наши оппонентки останавливать российских гандболистов при мощи выставленных рук. Ошибаемся мы, допуская пробежку, и пропускаем в пустые ворота — 14:9.
ВЯ-ХИ-РЕ-ВА! Приносит нам 14-е очко. Правда, до этого черногорки забросили нам седьмой мяч.
Вяхирева блестяще прорвалась к шестиметровой зоне и нанесла точный бросок — 13:6.
Кузнецова и Мехмедович провели по одной голевой атаке — 12:6.
Иукович выставила руку и попала в шею нашему игроку — это двухминутное удаление.
Вяхирева вышла на удобную позицию и бросила — 11:5!
Сумасшедшая реализация бросков у наших девушек — 91%! Не сбавлять темп!
Ведехина мощно зарядила с правого фланга, но не попала в створ. Счет остается прежним.
Зарядила в перекладину левая полусредняя сборной Черногории — откровенно повезло нам сейчас.
Бросок с переводом в исполнении Дарьи Дмитриевой делает счет 10:5.
Два мяча забрасывают черногорки. На фоне шикарного старта это не кажется чем-то проблематичным, но все-таки позитивные ощущения от него несколько испортила.
Обменялись команды взятиями ворот — 8:2.
Полина Кузнецова делает дубль! 7:1, великолепное движение от россиянок мы сегодня наблюдаем!
Кузнецова и Бобровникова оформляют еще два гола на свой счет! 6:1!
Распечатали ворота сборной России наши соперницы лишь на пятой минуте встречи. Да и помог им сильно семиметровый стандарт.
Вяхирева от штанги забивает четвертый! Берет тайм-аут наставница сборной Черногории, обескураживающее начало для ее подопечных.
Юлия Манагарова отправляет третий мяч в ворота Черногории! Отличное начало!
Классная контратака в исполнении Дмитриевой приносит нам второе очко!
Анна Вяхирева открывает счет в матче! 1:0!
Поехали!
Итак, гимн Норвегии и симфония Петра Ильича Чайковского прозвучали на площадке. Считанные секунды остаются до страта игры!
Напомним, что победитель этого противостояния сыграет в полуфинале с сильнейшей командой из пары Норвегия — Венгрия.
Матч начнется в 3.30 мск.
В четвертьфинале женского олимпийского гандбольного турнира сборная России встречается с командой Черногории. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.