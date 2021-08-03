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Олимпиада 2020

Пройти Черногорию: россиянки играют в четвертьфинале Олимпиады. LIVE

Токио-2020. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал. Черногория — Россия

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Владлена Бобровникова в составе сборной России по гандболу на Олимпийских играх в Токио

Владлена Бобровникова в составе сборной России по гандболу на Олимпийских играх в Токио

Reuters
В четвертьфинале женского гандбольного турнира Олимпиады в Токио встречаются сборные Черногории и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
04:07

Перерыв! Великолепно начав матч, российские гандболистки расслабились и потеряли комфортное преимущество в шесть мячей. Уходим на перерыв при счете 17:15, отдохнем немного.

30'

Забрасывает мяч голкипер сборной Черногории! Обидные потери мы допускаем, нельзя так играть в четвертьфинале Олимпийского турнира.

29'

Седойкина отбивает семиметровый! Наконец-то! Играем в меньшинстве.

28'

Ведехина нависла на сопернице, не позволив ей пробить в створ! Отбиваемся!

27'

Семиметровый заработала сборная Черногории. И снова Радичевич перебрасывает россиянку! 17:13.

26'

Теряем мяч в простой ситуации, атакуя с пустыми воротами. Но успевает вернуться наш голкипер.

25'

Ведехина! Здорово вошла в игру и заработала 17-е очко!

24'

Вяхирева исправляет ошибку судьи, не давшего семиметровый бросок, и сама наказывает черногорок за грубость!

23'

Иукович протиснулась между нашими защитницами и нанесла аккуратный бросок прямо в створ! 15:10.

21'

Еще один мяч на счету нашей команды! 15:9!

20'

Как же полюбили наши оппонентки останавливать российских гандболистов при мощи выставленных рук. Ошибаемся мы, допуская пробежку, и пропускаем в пустые ворота — 14:9.

19'

ВЯ-ХИ-РЕ-ВА! Приносит нам 14-е очко. Правда, до этого черногорки забросили нам седьмой мяч.

18'

Вяхирева блестяще прорвалась к шестиметровой зоне и нанесла точный бросок — 13:6.

17'

Кузнецова и Мехмедович провели по одной голевой атаке — 12:6.

16'

Иукович выставила руку и попала в шею нашему игроку — это двухминутное удаление.

15'

Вяхирева вышла на удобную позицию и бросила — 11:5!

14'

Сумасшедшая реализация бросков у наших девушек — 91%! Не сбавлять темп!

13'

Ведехина мощно зарядила с правого фланга, но не попала в створ. Счет остается прежним.

12'

Зарядила в перекладину левая полусредняя сборной Черногории — откровенно повезло нам сейчас.

11'

Бросок с переводом в исполнении Дарьи Дмитриевой делает счет 10:5.

10'

Два мяча забрасывают черногорки. На фоне шикарного старта это не кажется чем-то проблематичным, но все-таки позитивные ощущения от него несколько испортила.

8'

Обменялись команды взятиями ворот — 8:2.

7'

Полина Кузнецова делает дубль! 7:1, великолепное движение от россиянок мы сегодня наблюдаем!

6'

Кузнецова и Бобровникова оформляют еще два гола на свой счет! 6:1!

5'

Распечатали ворота сборной России наши соперницы лишь на пятой минуте встречи. Да и помог им сильно семиметровый стандарт.

4'

Вяхирева от штанги забивает четвертый! Берет тайм-аут наставница сборной Черногории, обескураживающее начало для ее подопечных.

3'

Юлия Манагарова отправляет третий мяч в ворота Черногории! Отличное начало!

2'

Классная контратака в исполнении Дмитриевой приносит нам второе очко!

1'

Анна Вяхирева открывает счет в матче! 1:0!

03:31

Поехали!

03:30

Итак, гимн Норвегии и симфония Петра Ильича Чайковского прозвучали на площадке. Считанные секунды остаются до страта игры!

03:25

Напомним, что победитель этого противостояния сыграет в полуфинале с сильнейшей командой из пары Норвегия — Венгрия.

03:20

Матч начнется в 3.30 мск.

03:15

В четвертьфинале женского олимпийского гандбольного турнира сборная России встречается с командой Черногории. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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