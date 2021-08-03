Пройти Черногорию: россиянки играют в четвертьфинале Олимпиады. LIVE

Перерыв! 04:07 Перерыв! Великолепно начав матч, российские гандболистки расслабились и потеряли комфортное преимущество в шесть мячей. Уходим на перерыв при счете 17:15, отдохнем немного.

Забрасывает мяч голкипер сборной Черногории! Обидные потери мы допускаем, нельзя так играть... 30' Забрасывает мяч голкипер сборной Черногории! Обидные потери мы допускаем, нельзя так играть в четвертьфинале Олимпийского турнира.

Седойкина отбивает семиметровый! Наконец-то! Играем в меньшинстве. 29' Седойкина отбивает семиметровый! Наконец-то! Играем в меньшинстве.

Ведехина нависла на сопернице, не позволив ей пробить в створ! Отбиваемся! 28' Ведехина нависла на сопернице, не позволив ей пробить в створ! Отбиваемся!

Семиметровый заработала сборная Черногории. И снова Радичевич перебрасывает россиянку! 17:13. 27' Семиметровый заработала сборная Черногории. И снова Радичевич перебрасывает россиянку! 17:13.

Теряем мяч в простой ситуации, атакуя с пустыми воротами. Но успевает вернуться наш... 26' Теряем мяч в простой ситуации, атакуя с пустыми воротами. Но успевает вернуться наш голкипер.

Ведехина! Здорово вошла в игру и заработала 17-е очко! 25' Ведехина! Здорово вошла в игру и заработала 17-е очко!

Вяхирева исправляет ошибку судьи, не давшего семиметровый бросок, и сама наказывает черногорок... 24' Вяхирева исправляет ошибку судьи, не давшего семиметровый бросок, и сама наказывает черногорок за грубость!

Иукович протиснулась между нашими защитницами и нанесла аккуратный бросок прямо в створ!... 23' Иукович протиснулась между нашими защитницами и нанесла аккуратный бросок прямо в створ! 15:10.

Еще один мяч на счету нашей команды! 15:9! 21' Еще один мяч на счету нашей команды! 15:9!

Как же полюбили наши оппонентки останавливать российских гандболистов при мощи выставленных... 20' Как же полюбили наши оппонентки останавливать российских гандболистов при мощи выставленных рук. Ошибаемся мы, допуская пробежку, и пропускаем в пустые ворота — 14:9.

ВЯ-ХИ-РЕ-ВА! Приносит нам 14-е очко. Правда, до этого черногорки забросили нам седьмой мяч. 19' ВЯ-ХИ-РЕ-ВА! Приносит нам 14-е очко. Правда, до этого черногорки забросили нам седьмой мяч.

Вяхирева блестяще прорвалась к шестиметровой зоне и нанесла точный бросок — 13:6. 18' Вяхирева блестяще прорвалась к шестиметровой зоне и нанесла точный бросок — 13:6.

Кузнецова и Мехмедович провели по одной голевой атаке — 12:6. 17' Кузнецова и Мехмедович провели по одной голевой атаке — 12:6.

Иукович выставила руку и попала в шею нашему игроку — это двухминутное удаление. 16' Иукович выставила руку и попала в шею нашему игроку — это двухминутное удаление.

Вяхирева вышла на удобную позицию и бросила — 11:5! 15' Вяхирева вышла на удобную позицию и бросила — 11:5!

Сумасшедшая реализация бросков у наших девушек — 91%! Не сбавлять темп! 14' Сумасшедшая реализация бросков у наших девушек — 91%! Не сбавлять темп!

Ведехина мощно зарядила с правого фланга, но не попала в створ. Счет остается прежним. 13' Ведехина мощно зарядила с правого фланга, но не попала в створ. Счет остается прежним.

Зарядила в перекладину левая полусредняя сборной Черногории — откровенно повезло нам... 12' Зарядила в перекладину левая полусредняя сборной Черногории — откровенно повезло нам сейчас.

Бросок с переводом в исполнении Дарьи Дмитриевой делает счет 10:5. 11' Бросок с переводом в исполнении Дарьи Дмитриевой делает счет 10:5.

Два мяча забрасывают черногорки. На фоне шикарного старта это не кажется чем-то проблематичным... 10' Два мяча забрасывают черногорки. На фоне шикарного старта это не кажется чем-то проблематичным, но все-таки позитивные ощущения от него несколько испортила.

Обменялись команды взятиями ворот — 8:2. 8' Обменялись команды взятиями ворот — 8:2.

Полина Кузнецова делает дубль! 7:1, великолепное движение от россиянок мы сегодня наблюдаем! 7' Полина Кузнецова делает дубль! 7:1, великолепное движение от россиянок мы сегодня наблюдаем!

Кузнецова и Бобровникова оформляют еще два гола на свой счет! 6:1! 6' Кузнецова и Бобровникова оформляют еще два гола на свой счет! 6:1!

Распечатали ворота сборной России наши соперницы лишь на пятой минуте встречи. Да и помог им... 5' Распечатали ворота сборной России наши соперницы лишь на пятой минуте встречи. Да и помог им сильно семиметровый стандарт.

Вяхирева от штанги забивает четвертый! Берет тайм-аут наставница сборной Черногории... 4' Вяхирева от штанги забивает четвертый! Берет тайм-аут наставница сборной Черногории, обескураживающее начало для ее подопечных.

Юлия Манагарова отправляет третий мяч в ворота Черногории! Отличное начало! 3' Юлия Манагарова отправляет третий мяч в ворота Черногории! Отличное начало!

Классная контратака в исполнении Дмитриевой приносит нам второе очко! 2' Классная контратака в исполнении Дмитриевой приносит нам второе очко!

Анна Вяхирева открывает счет в матче! 1:0! 1' Анна Вяхирева открывает счет в матче! 1:0!

Поехали! 03:31 Поехали!

Итак, гимн Норвегии и симфония Петра Ильича Чайковского прозвучали на площадке. Считанные... 03:30 Итак, гимн Норвегии и симфония Петра Ильича Чайковского прозвучали на площадке. Считанные секунды остаются до страта игры!

Напомним, что победитель этого противостояния сыграет в полуфинале с сильнейшей командой... 03:25 Напомним, что победитель этого противостояния сыграет в полуфинале с сильнейшей командой из пары Норвегия — Венгрия.

Матч начнется в 3.30 мск. 03:20 Матч начнется в 3.30 мск.