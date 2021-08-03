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Олимпиада 2020

Совершить чудо: россиянки обыгрывают Бразилию в четвертьфинале. LIVE

Токио-2020. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал. Россия — Бразилия. ОНЛАЙН

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Ирина Фетисова и Ирина Воронкова в составе женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио

Ирина Фетисова и Ирина Воронкова в составе женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио

Reuters
В четвертьфинале женского волейбольного турнира Олимпиады встречаются сборные России и Бразилии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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16:31

Очко отдают бразильянкам, главный тренер сборной России долго спорит с судьями, а затем берет тайм-аут. 21:18.

16:30

20:18. Не удается сравнять счет пока.

16:30

А теперь в нашу сторону решение! В площадке был мяч, аута не было! 19:18!

16:29

Снова работает блок бразильянок, Гончарова бьет в него. 19:17.

16:27

Обмен результативными атаками. 18:17.

16:26

17:16. Снова смотрят повтор и снова решение не в нашу пользу.

16:26

16:16. Очень упорная и напряженная борьба в матче.

16:25

Посмотрели повтор последнего момента, было подозрение, что наши сопернице при блоке задели сетку, но нет, фола нет.

16:24

Отлично работают бразильянки в последние минуты, еще два очка. Блок на последней атаке был просто шикарным. 14:15. Отрыва больше нет.

16:23

Долгий розыгрыш, сначала россиянки не пробили блок соперниц, а затем не успели поставить свой. 12:15.

16:23

Два мяча подряд за бразильянками — 11:15.

16:22

Атака бразильянок, а затем успешный ответ Фетисовой с модным ударом в центр! 9:15.

16:20

8:14! И тайм-аут берет Бразилия!

16:19

И еще Федоровцева! На этот раз обводит бразильский блок поверху! 8:12!

16:18

И снова Федоровцева, теперь она мощно атакует от сетки в центр! 8:11.

16:17

Федоровцева приносит очко сборной России. 8:10.

16:16

Хорошо атакуют бразильянки дважды подряд и сокращают разрыв в счете до минимума. 8:9.

16:15

Еще один обмен — 6:9.

16:14

Обмен атаками. 5:8.

16:13

Сначала была ошибка от Кешты, затем удачная игра россиянок у сетки, и, наконец, отличная атака Воронковой!

16:13

Браво! Три раза подряд девчонки великолепно атакуют! 4:7! И тайм-аут от бразильянок!

16:12

Королева атакует первым темпом! 4:4!

16:10

Тайм-аут берет сборная России.

16:10

Первым темпом хорошо атакуют бразильянки — 4:3.

16:09

Еще один обмен успешными атаками! 3:3!

16:07

Упорно начинается второй сет. Обмениваются соперницы атаками. 2:2.

16:02

ПАРТИЯ! Россия ведет в этом матче 0:1. В целом уверенно провели первый сет наши девушки, хотя пару раз заставили понервничать.

16:02

И снова плюс один всего 23:24. Гарай попадает по диагонали

16:01

22:24. Атака первым темпом, Гончарова выпрыгнула и мощно пробила!

15:59

Долгий розыгрыш мяча с тремя переходами в обе стороны, но в итоге атакует Федоровцева и мяч от бразильянок уходит в аут! 19:23!

16:01

И снова провал. Три подряд атаки бразильцев. 22:23.

15:57

19:22! Воронкова пробила в руки соперниц, от них мяч ушел в аут. И тайм-аут от Бразилии теперь.

15:56

Близко снова бразильянки — 19:20.

15:55

Бразильянки отвечают — 18:20.

15:55

Гончарова атакует! 17:20!

15:53

Бразильянки прибавляют и проводит три результативных атаки подряд. Тайм-аут берет сборная России. 17:19.

15:52

Федоровцева пробивает двойной блок соперниц — 14:19!

15:51

Досадная ошибка в атаке — 14:18.

15:51

Королева в атаке вторым темпом — мимо блока! 13:18!

15:50

Гарай удается обвести наш блок — 13:17!

15:49

Обмен хорошими атаками — 12:17.

15:48

Воронкова отлично атакует по диагонали! 11:16!

15:47

Гончарова атакует, бразильняки достают, но мяч улетает в аут. 11:15.

15:47

Два подряд шикарных блока от россиянок — 11:14!

15:45

Тайм-аут брал тренер сборной России и довольно уверенно говорил по-русски. Наших девчонок тренирует итальянец Серджо Бузато.

15:43

Пропускаем две атаки и позволяем бразильянкам приблизиться. 11:12.

15:41

Кайшета атакует в заднюю линию, россиянки не справляются. А затем бразильянки играют в сетку. 9:12.

15:41

Две подряд отличные атаки, сначала от Федоровцевой, затем от Гончаровой! 8:11!

15:40

Еще один обмен удачными атаками. 8:9.

15:39

Кайшета завершает две атаки. Сначала россиянки не спасли мяч, а затем не успели с блоком. 7:8.

15:38

Обмениваются соперники ошибками — 5:8.

15:38

Федоровцева мощно пробила под заднюю линию! 4:7!

15:37

Королева мощно завершает хорошую комбинацию россиянок! 4:6!

15:37

До минимум сокращает разрыв в счете Бразилия. 4:5.

15:36

Еще один мяч за бразильянками. 3:5.

15:35

Фетисова бьет мимо блока! Но затем бразильянки проводят ответную атаку. 2:5.

15:34

Еще одно очко берут наши девчонки, но затем соперницы размочили счет. 1:4.

15:33

Долгий розыгрыш мяча, в итоге атакуют россиянки и Гончарова отлично бьет в угол площадки! 0:3!

15:32

Бразильянки атакуют, но не попадают в площадку. 0:2.

15:31

Ирина Фетисова приносит России первое очков в этом матче.

15:31

Поехали!

15:26

Команды на площадке, идут все предматчевые церемонии скоро начинаем.

15:20

История личных встреч с бразильянками неутешительна для российской команды. За последние восемь лет команды в различных турнирах сыграли между собой 13 раз, только в одном матче Россия одержала победу при счете сетов 33:9. Было это в 2015 году в «финале шести» Гран-при.

15:15

Последних успех женской волейбольной сборной датирован 2015 годом, когда был выигран чемпионат Европы. На Олимпиаде россиянке не побеждали ни разу, последних успех был еще при СССР, когда команда легендарного Карполя выиграла золото Игр-1988. Россяинки были чемпионками мира в 2006 и 2010 годах.

15:10

Бразилия — один из лидеров мирового женского волейбола. Команда победила на двух из трех последних Олимпиадах (2008 и 2012), при этом умудрившись проиграть на домашних Играх, не попав даже в четверку сильнейших. На чемпионатах мира, кстати говоря, бразильянки не выигрывали ни разу.

15:05

Матч начнется в 15.30 мск.

15.00

В женском волейбольном турнире в четвертьфинале встречаются сборные Бразилии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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