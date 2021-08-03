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Олимпиада 2020

На пути к рекорду Ромашиной, гандбольная битва: 12-й день Олимпиады. LIVE

Женская сборная России по гандболу играет в четвертьфинале с Черногорией

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Global Look Press
Женская сборная России по гандболу сражается в четвертьфинале с Черногорией, волейболисткам предстоит свой четвертьфинал против Бразилии, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко идут за золотом в синхронном плавании, борцы сражаются за бронзу, квалификации в гребле на байдарках и каноэ, скалолазании, велотреке и четвертьфиналы у пляжных волейболистов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию 12-го дня Олимпиады.
Трансляция
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4:08

Россиянин Олег Гусев вышел в четвертьфинал в гребле на байдарках на дистанции 200 м.

3:52

Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.

В борьбе за путевку в полуфинал россияне проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму — 0-2 (17:21, 19:21).

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Reuters
3:46

Гребля на байдарках и каноэ. Евгений Луканцов в своем заезде финишировал 3-м и вышел в четвертьфинал.

3:35

Расписание заездов на гребном канале. Байдарки-одиночки, 200м 3:30 Евгений Луканцов 3:51 Гусев Олег

Каноэ-одиночки, 200м 4:05 Ирина Андреева 4:26 Олеся Ромасенко

Байдарки-одиночки, 500м 4:54 Светлана Черниговская 5:15 Кира Степанова

Байдарки-двойки, 1000м 5:38 Максим Спесивцев, Роман Аношкин

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Василиса Степанова и Елена Орябинская, академическая гребля

Василиса Степанова и Елена Орябинская, академическая гребля

Reuters
03:25

А прямо сейчас все внимание на гандбол! Наши девушки будут сражаться с Черногорией за выход в полуфинал Олимпиады! Болеем за Россию!

Пройти Черногорию: россиянки играют в четвертьфинале Олимпиады. LIVE
В четвертьфинале женского гандбольного турнира Олимпиады в Токио встречаются сборные Черногории и...
04 августа 04:07
03:15

Сегодня нас ждет очень яркий и насыщенный день. Чтобы ничего не пропустить, мы подготовили материал, где подробно расскажем, за чем стоит сделать 4 августа на олимпийских соревнованиях в Токио.

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Ожидаемое золото в дуэтах в синхронном плавании, две потенциальные бронзовые медали в вольной и...
03 августа 23:00
03:00

На Олимпийских играх в Токио начался 12-й день соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех основных событий, рассказывая обо всех россиянах и не только.

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