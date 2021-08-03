На пути к рекорду Ромашиной, гандбольная битва: 12-й день Олимпиады. LIVE

Россиянин Олег Гусев вышел в четвертьфинал в гребле на байдарках на дистанции 200 м.
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Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.
В борьбе за путевку в полуфинал россияне проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму — 0-2 (17:21, 19:21).
Гребля на байдарках и каноэ. Евгений Луканцов в своем заезде финишировал 3-м и вышел в четвертьфинал.
Расписание заездов на гребном канале. Байдарки-одиночки, 200м 3:30 Евгений Луканцов 3:51 Гусев Олег
Каноэ-одиночки, 200м 4:05 Ирина Андреева 4:26 Олеся Ромасенко
Байдарки-одиночки, 500м 4:54 Светлана Черниговская 5:15 Кира Степанова
Байдарки-двойки, 1000м 5:38 Максим Спесивцев, Роман Аношкин
Василиса Степанова и Елена Орябинская, академическая гребляReuters
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