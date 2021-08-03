На пути к рекорду Ромашиной, гандбольная битва: 12-й день Олимпиады. LIVE

Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр...

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Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.

В борьбе за путевку в полуфинал россияне проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму — 0-2 (17:21, 19:21).