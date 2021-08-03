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Олимпиада 2020

Сломил олимпийского чемпиона: как Евлоев принес России долгожданное золото

Борец Алексанян резко прокомментировал свое поражение от россиянина Евлоева в финале Игр

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Piroschka Van De Wouw/Reuters
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев уверенно победил олимпийского чемпиона Рио-2016 — Артура Алексаняна из Армении — в финале Игр в Токио. Это позволило Евлоеву принести России долгожданную 13-ю золотую медаль этой Олимпиады.

Россияне не могли завоевать золото Игр в Токио двое суток. За это время сборная откатилась в медальном зачете с четвертого места на шестое, пропустив вперед не только постоянную тройку лидеров — Китай, США и Японию, — но и Австралию с Великобританией.

Однако Муса Евлоев в прямом смысле слова переборол это проклятие и снова вернул Россию на победные рельсы.

28-летний спортсмен из Ингушетии со счетом 5-1 сокрушил титулованного армянского борца Артура Алексаняна в финале Олимпиады в категории до 97 кг и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Ранее Евлоев дважды побеждал на чемпионате мира — в Будапеште-2018 и Нур-Султане-2019, — а также дважды выигрывал чемпионат Европы в Бухаресте-2019 и Варшаве-2021. Игры в Токио стали первыми на его спортивном пути — и Евлоев сразу же добился максимального результата.

Любопытно, что на предолимпийском чемпионате мира в 2019 году он уже мог встретиться в финале с Артуром Алексаняном. Однако армянский борец тогда не смог выйти на схватку, так как сломал два ребра в предыдущем поединке. В итоге Евлоев стал чемпионом мира без борьбы.

Теперь российский борец доказал, что тот титул достался ему заслуженно и без доли везения. В финале Игр он разбил именно Алексаняна и расставил все точки над «i» в вопросе о том, кто является сильнейшим борцом греко-римского стиля на планете.

Благодаря золоту Евлоева Россия сравнялась по количеству медалей высшей пробы с Великобританией (по 13) и обогнала ее по общему количеству наград (52 против 43), поднявшись на пятое место в медальном зачете. Следующая цель — Австралия, у которой 14 золотых медалей.

1
Китай
69
32
21
16
2
США
73
24
28
21
3
Япония
36
19
6
11
4
Австралия
33
14
4
15
5
Россия
52
13
21
18
6
Великобритания
43
13
17
13
7
Германия
30
8
8
14
8
Франция
24
6
10
8
9
Нидерланды
20
6
7
7
10
Южная Корея
19
6
4
9

«Я счастлив. Приехал в Токио, чтобы забрать свою золотую олимпийскую медаль. Она стояла у меня на заставке телефона с 2018 или 2019 года — как только опубликовали дизайн медали. Я из-за этого даже телефон не менял, — признался Евлоев после победы. — Теперь подожду дизайна медалей Парижа-2024».

Россиянин подчеркнул, что победа досталась ему с большим трудом, несмотря на череду золотых медалей чемпионата мира и Европы в последние годы.

«Я долго шел к этому достижению. Всегда втягиваюсь в турнир с некоторым трудом. Соперники были непредсказуемые, надо было сдерживать себя. Но потом вошел в колею и в финале уже чувствовал себя идеально.

Я уже не раз встречался с Алексаняном, поэтому вышел с холодной головой и сделал свою работу. Этой победой я доказал, что являюсь сильнейшим в своей весовой категории. Надеюсь, это не последняя моя медаль. Но сегодня сбылась моя детская мечта», — подытожил Евлоев.

Потерпевший поражение Алексанян прокомментировал итоги турнира неоднозначной фразой: «Надо быть из России, чтобы выиграть». Что это — признание силы российской борьбы или намек на нечестную конкуренцию?

Учитывая, что армянин отказался давать интервью «Матч ТВ», скорее, второе. Но, как бы там ни было, эти слова ничуть не испортили праздник сборной России. Главный тренер команды Гоги Когуашвили подчеркнул, что путь Евлоева к золоту был очень долгим и трудным.

«Это победа всей команды и даже тех, кто здесь проиграл свои поединки. После схватки Евлоев сказал всем нам: «Это наша общая медаль», и готов был поделиться ей с каждым из нас. Такие слова очень дороги для нас, — цитирует тренера ТАСС. — Если кто-то подумает, что ему это легко давалось, — ни в коем случае! Строжайший режим, труднейший тренировочной процесс, а труд даром не пропадает. В этом огромная заслуга личного тренера, ребят, всей команды».

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