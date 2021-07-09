«Был бы счастлив объединить Медведеву и Загитову»: Авербух о новом шоу и «Ледниковом периоде»

«Анна Каренина» — проект не одного миллиона долларов»

— 9 июля в Сочи состоялась премьера вашего нового ледового спектакля «Анна Каренина». Насколько волновались перед дебютным показом? Схоже ли это с эмоциями, которые вы испытывали, например, перед выступлением на Олимпийских играх?

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— Олимпийские эмоции — это, конечно, нечто особенное. На Олимпиаде ты должен выстрелить один раз, прямо здесь и сейчас. А в случае со спектаклем еще есть возможность дорабатывать, доделывать, доводить до идеала. Поэтому, может быть, это не настолько волнительно, как на Играх.

Но, конечно, я все равно очень переживаю, потому что в эту постановку вложены огромные финансовые средства, а также моральные и эмоциональные силы. «Анна Каренина» — это проект не одного миллиона долларов, поэтому здесь очень важно не прогадать. Если зрители вдруг не пойдут, то это будет стоить очень дорого.

Честно, я очень волнуюсь, но при этом верю, что наш спектакль будет не просто повторением уже взятых нами высот — ледовых постановок «Кармен» и «Ромео и Джульетта». Успех этих спектаклей еще никому не удалось превзойти, но я ставлю задачу сделать так, что «Анна Каренина» даже на их фоне стала шагом вперед.

Работа велась очень большая. Мы внесли серьезные изменения в нашу работу с точки зрения хореографии, сценографии, сюжетных линий. Понятно, что произведение сложное, и весь великий труд Льва Толстого отобразить на льду, наверное, невозможно, иначе это будет спектакль на пять часов.

Но я выделил для себя главные линии — это Анна Каренина и линия Китти. Роль Карениной исполняет Оксана Домнина, а роль Китти — Евгения Медведева. Это два главных персонажа нашего произведения.

— Раньше вы делали масштабные представления по мотивам зарубежных произведений «Кармен» и «Ромео и Джульетта», а теперь выбрали русскую «Анну Каренину». В чем особенность постановки по русской классике? Легче ли нашим фигуристам ее понять?

— Я думаю, что все-таки да — легче. В этой постановке мы находимся на своей земле, на своей основе и делаем все с глубоким пониманием.

Хотя испанцы и принимают нашу версию «Кармен», но все равно где-то в уголках губ улыбаются и считают, что именно они знают, какой «Кармен» должна быть.

С «Ромео и Джульеттой», наверное, похожая история. Когда мы привезли этот спектакль в Италию, в Верону, показывали его на «Арена де Верона», местные жители очень тепло приняли нашу постановку, но я понимаю, что в душе они, наверное, считали: «Мы все равно знаем больше». Хотя я много советовался с итальянцами при постановке и даже привозил их в Сочи, чтобы они меня консультировали, и у нас не было больших исторических ошибок.

В случае с «Анной Карениной» я уверен, что мы абсолютно чувствуем эту историю. При этом у меня не было задачи сделать спектакль историческим — он вне времени, поэтому у героев современные костюмы, и звучит современная музыка, написанная композитором Романом Игнатьевым.

Это не реконструкция исторической сцены, нет. Это современный разговор — по произведению Льва Николаевича Толстого.

«Пример Медведевой может подтолкнуть многих к переходу в парное катание»

— Евгения Медведева раньше участвовала только в ваших новогодних спектаклях — сказках. Как она справляется с одной из двух главных ролей в серьезной постановке «Анна Каренина»?

— Это большой для нее вызов — и актерский в том числе. Однако Женя — большая умница, и работать с ней — одно большое удовольствие. Она, во-первых, показывает несколько крупных сольных номеров, а во-вторых, для нее стало особенным челленджем знакомство с парным катанием.

Она выступает в дуэте с Александром Энбертом, разучивает сложные поддержки, тодес и другие элементы парного катания. Я думаю, что от спектакля к спектаклю ребята будут все больше и больше скатываться между собой и постепенно обрастать новыми элементами.

Я вижу, как Жене нравится работать в паре, и думаю, что все выглядит очень хорошо.

— Медведева с Энбертом даже пробовали делать подобие выбросов на тренировках.

— Пока я точно не прошу форсировать эту историю. Выброс — это очень сложный элемент.

Это только кажется, что, если человек сам исполняет тройные прыжки, то и выброс легко сделает. Нет, нет! Мы очень бережем Женю, следим за ее здоровьем.

Все-таки очень много травм у этой юной спортсменки. А она по-настоящему еще совсем молодая, юная женщина.

Постепенно, я думаю, мы будем идти по пути усложнения программ Саши и Жени. Но всему свое время, здесь не надо спешить. Главное, чтобы Жене было комфортно, чтобы она сохраняла здоровье, чтобы ее ледовая карьера продолжалась и чтобы она как можно дольше радовала поклонников своим талантом.

— Вы упоминали, что Медведева даже могла бы перейти в парное катание.

— Я думаю, что у Жени действительно есть все для этого, но тут уже должно быть принято ее внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания. Хотя я вижу в этом определенный мостик для многих девчонок, которые в какой-то момент не могут уже выйти на уровень четверных прыжков, но прекрасно владеют тройными прыжками и чувствуют в себе силы.

Думаю, что переход Жени в парное катание или, по крайней мере, ее выступление в дуэте в нашем спектакле может подтолкнуть многих к переходу в парное катание, в котором Россия является флагманом мирового фигурного катания.

— Вы готовы отпустить Медведеву на контрольные прокаты сборной России 11-12 сентября, если она изъявит желание?

— Женя должна сама сообщить, планирует ли участвовать в этих прокатах. Об этом правильнее спросить у нее. Если Женя скажет, что хочет участвовать в контрольных прокатах, то, конечно, мы придумаем, кто будет исполнять ее роль на это время (разговор состоялся до того момента, как Медведева объявила, что не идет в сезон. — «Газета.Ru»).

«Ставлю на Анну Щербакову — она олицетворяет чистоту на льду»

— Вы уже давно сотрудничаете с Евгенией Медведевой и поддерживаете с ней отличные отношения. Александр Жулин даже рассказывал в одном из интервью, что вы согласились поставить Медведевой произвольную программу для ее первого взрослого сезона совершенно бесплатно. Действительно ли это так? И есть ли сейчас фигурист, с которым вы согласились бы поработать на таких же условиях?

— Знаете, да, это так. Для меня это точно не бизнес — постановка программ. Работа над программами для известных спортсменов оплачивается Федерацией фигурного катания России, поэтому я совершенно не дорогущий постановщик. С ребят непосредственно денег я не беру.

Если я знаю, что спортсмен платит свои деньги, то я, как правило, отказываюсь от гонорара — у меня такая позиция. Потому что мне это приносит удовольствие и самоудовлетворение и точно не сделает меня богаче.

А если программу оплачивает федерация, то я на общих правах всех постановщиков получаю заработную плату. Но в общем могу сказать, что никаких заоблачных или вообще хоть каких-то крупных сумм за свою работу постановщика я никогда не требовал. И этому есть много свидетельств.

— Чем для вас процесс постановки соревновательных программ отличается от создания программ для шоу и спектаклей?

— В соревновательной программе очень многое ограничено правилами. Например, начало истории не может длиться более пяти секунд — затем ты уже должен начать делать шаги.

Соответственно, в программе нет долгого объяснения той истории, которую ты хочешь рассказать, ты не можешь делать большие остановки, эмоциональные паузы, а должен все время поддерживать движение. И в этом есть определенная сложность для построения драматургии, но чем сложнее задача, тем интереснее мне ее решать.

В шоу-номерах ты не ограничен ничем: можешь упасть на лед, можешь «плыть» по льду, долго сидеть на коленях, забрасывать голову, делать одно и то же движение из-за музыкального повтора.

А в спортивной программе все должно быть очень разнообразно. Кроме того, нужно ставить все очень удобно для спортсмена, чтобы он мог исполнять сложнейшие прыжки. Здесь нужно искать свой баланс и органику. Поэтому, когда я ставлю соревновательную программу, то в основном даю наводящие движения и дальше смотрю, как спортсмен их воплощает в своей органике, чтобы ему было удобно это исполнять.

В общем, это кардинально разные вещи — ставить соревновательную программу фигуристу и ставить номер для шоу.

Я поставил уже больше полутора тысяч программ. В спорте с ними выигрывали Олимпийские игры, становились призерами чемпионатов Европы и мира. В рамках шоу я поставил множество номеров «Ледникового периода», которые набирают по 2-3 млн просмотров на YouTube.

Мне по-прежнему нравится творить, создавать, работать. И пока это получается.

— В недавнем интервью Sport24 вы выделили Анну Щербакову как фигуристку, которой вам было бы интересно поставить программу. Почему именно эта ученица Этери Тутберидзе привлекла ваше внимание как хореографа?

— Я чувствую, что у Ани есть очень богатый внутренний духовный мир. А мне это очень важно при работе со спортсменом. Когда у тебя есть многое внутри, то тебе есть что сказать наружу. Поэтому я хотел бы поработать с Аней. Я выделяю эту спортсменку именно по этим внутренним качествам.

Мне нравится, как Аня себя ведет, как дает интервью, как формулирует мысль, как она выражает свои чувства на льду, как она внутренне интеллигентна… И в этом сумбуре всего, что происходит, я ставлю именно на нее, потому что она действительно является олицетворением чистоты на льду.

— В последние годы у Щербаковой сложился ее коронный образ — утонченная, нежная, страдающая, либо испытывающая светлую грусть девушка. Можно ли безболезненно сменить столь устоявшийся образ? И если да, то в каком амплуа вы хотели бы увидеть Анну еще?

— Я думаю, что Аня может показать очень много всего. Но менять образ просто ради того, чтобы его поменять, я бы точно не советовал в олимпийский сезон. Мне кажется, Аня нашла свое лицо — и оно прекрасно. В нем и надо творить и идти к вершинам.

Очень многие артисты комического жанра хотят доказать всем, что они большие трагики. А трагики, напротив, хотят доказать, что они комики. Но, как правило, мы все равно знаем Чаплина как Чаплина, а актеров трагического жанра — как трагиков.

Мне кажется, что в олимпийский сезон не надо изменять себе и ублажать тех, кто гонит тебя к чему-то: «Повернись так или поменяйся так». Ты должен делать хорошо то, что умеешь. Но это, конечно, абсолютно мое мнение.

«Олимпийское наследие Сочи используется благодаря моей работе»

— Как вы упомянули, на носу олимпийский сезон, и ваш спектакль «Анна Каренина» проходит на арене «Айсберг» — там же, где проводились соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи — 2014. Ощущается ли там еще олимпийская атмосфера?

— Дух Игр и наших олимпийских побед в «Айсберге» сохраняется. Во дворце работает музей. Я думаю, тот факт, что в моем спектакле занято такое созвездие олимпийских чемпионов и призеров, тоже подтверждает статус этого дворца.

Отмечу, что вскоре после окончания тех Игр в Сочи — уже летом 2014 года — я провел в «Айсберге» свои первые спектакли. Мы показывали постановку «Огни большого города». Тогда это был больше эксперимент — мало кто думал, что такие шоу смогут ежедневно собирать зрителей. Но мы дали больше 50 спектаклей, и зритель шел. Это дало нам уверенность в том, что, если проект очень качественный, то он всегда будет востребованным.

На следующий год я уже показал в «Айсберге» премьеру спектакля «Кармен». И на протяжении вот уже шести лет мы каждое лето даем не менее 60 шоу в Сочи именно в этом ледовом дворце. За это время этот каток стал для нас настоящим домом.

В отличие от практически всех дворцов России «Айсберг» продолжает зарабатывать деньги и является хорошим примером при ответе на вопрос об использовании олимпийского наследия Сочи. Когда-то спрашивали, что же будет со всеми этими объектами. Так вот: ледовый дворец «Айсберг» стал настоящей концертной площадкой благодаря моей работе.

Когда спортсмены отдыхают, я организую на этой арене концерты. В летний период это самая загруженная площадка в Сочи. Я считаю это своим достижением тоже.

— В сезоне-2021/22 на «Айсберге» пройдет и российский этап Гран-при по фигурному катанию, который перенесли из Москвы.

— Это будет прекрасно. Мы работаем в Сочи до сентября, а этап Гран-при пройдет в ноябре, так что мы не пересечемся. Вообще то, что такие статусные соревнования состоятся на арене «Айсберг» — это очень здорово. Хорошо, что география российского этапа Гран-при расширяется, и вдвойне прекрасно, что этот турнир пройдет в олимпийском Сочи в олимпийский сезон.

— На этап Гран-при в Сочи приедет много именитых иностранных фигуристов. А реально ли пригласить в ваше шоу зарубежных звезд фигурного катания — например, Нэйтана Чена или Юдзуру Ханю?

— Я думаю, в том, чтобы пригласить Нэйтана или Юдзуру и других великих звезд фигурного катания на разовое гала-шоу, больших проблем нет. Конечно, это очень бюджетная история, но это вполне реально.

Что же касается приглашения на такие спектакли, где будет большое количество выступлений, то пока это практически невозможно, потому что это очень дорогое удовольствие. Гонорары этих фигуристов и так достаточно высокие, но они еще и оплачиваются в иностранной валюте, что в пересчете на курс становится просто неподъемным.

«Был бы счастлив увидеть Медведеву и Загитову вместе в «Ледниковом периоде»

— Вы отмечали, что осенью, вероятно, будет запущен новый сезон «Ледникового периода». При этом осенью вы также собираетесь показывать в Москве «Анну Каренину». Как будете совмещать эти два проекта?

— К тому моменту наш спектакль уже будет полностью поставлен и обкатан, поэтому ребятам нужно будет просто находить физические силы, чтобы идти выступать.

Что касается съемок «Ледникового периода», то они будут происходить только раз в неделю. К тому же подготовка к этим съемкам всегда проходит в начале дня, в то время как показ нашего спектакля «Анна Каренина» будет вечером. Так что это все совмещается.

Хотя, конечно, это будет огромная нагрузка — в том числе и для меня. Запуск такого большого количества проектов очень сложен. Но я думаю, что, пока есть силы, надо работать.

В этой связи я бы добавил про еще один очень важный для меня проект. 21 августа состоится празднование 800-летия Нижнего Новгорода — это будет огромный гала-концерт под открытым небом. Это, наверное, одна из самых масштабных и массовых церемоний, которые в этом году возможны, и для меня большая честь стать режиссером этой церемонии.

Поэтому сразу по окончании запуска «Анны Карениной» ребята продолжат работу в Сочи, а я, начиная с 15 июля, буду приезжать в Нижний Новгород и фактически жить там, чтобы 21 августа состоялось такое грандиозное событие.

Между Нижним Новгородом и Сочи есть прямые самолеты, и я буду постоянно летать и смотреть, что происходит с моим спектаклем.

А 19-го сентября завершатся наши гастроли в Сочи, и ребята вернутся в Москву. Там уже полным ходом начнется подготовка к запуску проекта «Ледниковый период». И, конечно, сейчас уже ведутся подготовительные тренировки и вся работа по запуску этого проекта.

— В прошлом году вы говорили, что хотели бы увидеть Евгению Медведеву и Алину Загитову в «Ледниковом периоде» вместе: «Мне кажется, за этим будущее — в их соединении». Планируете ли вы объединить их в качестве ведущих уже в грядущем сезоне проекта?

— Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают.

Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве — уже не так принципиально. Я уверен, что эти спортсменки будут интересны в любом качестве.