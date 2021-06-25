«Взяла бы ее в свою группу»: тренеры оценили шансы Медведевой в парном катании

Евгения Медведева активно готовится к шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», в котором сыграет роль Кити Щербацкой — возлюбленной Константина Левина. При этом у нее будут не только сольные номера, но и парные — совместно с бронзовым призером чемпионата мира и Европы в парном катании, победителем «Ледникового периода» Александром Энбертом.

Реклама

Спортсмены подошли к подготовке очень ответственно. Как рассказывал Энберт в интервью Sport24, она начали кататься вместе еще до официальных репетиций шоу — в начале мая.

К настоящему моменту фигуристы уже освоили верхние поддержки и совместные вращения, делали подобие выбросов и приступили к тренировке тодеса («спирали смерти») — одного из самых сложных элементов в парном катании, когда девушка описывает спираль вокруг партнера, наклонившись всем телом и головой очень близко ко льду, а мужчина держит ее одной рукой.

В ходе тренировок Медведева призналась, что ей было бы интересно попробовать себя в других видах фигурного катания, кроме одиночного.

«У меня была такая мотивация — мне самой было очень интересно попробовать парные элементы. В шоу мне бы хотелось быть намного более мобильной.

Одиночное катание — это здорово, но в фигурном катании есть еще несколько видов, которые мне хотелось бы попробовать», — сказала Медведева в эфире «Русского радио».

Сам Энберт, оценивая вероятность перехода девушки в парное катание, заявил, что для первого выхода на лед с новыми элементами понадобится полгода. Что ж, это не такой уж длинный срок.

В интервью «Газете.Ru» своим мнением о возможном уходе Медведевой в парное катание поделились Людмила Великова и Олег Овсянников.

Великова — советская фигуристка, которая выступала в паре с Николаем Великовым и Анатолием Евдокимовым, а после завершения карьеры занялась тренерским делом и воспитала такие пары, как Ксения Столбова / Федор Климов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Мария Петрова / Антон Сихарулидзе, Мария Мухортова / Максим Траньков.

«Сможет ли Медведева успешно перейти в парное катание, если захочет? Конечно, ей реально добиться успехов в парах, самое главное – в какие руки попадет. Это зависит от тренера, я бы и сама ее взяла», — призналась наставница.

Также Великова отметила, что возраст Медведевой (21) не станет помехой при смене вида фигурного катания.

«Знаете, в Америке переходят в пару в 25 лет, в 26. И 21 год – это совсем не возраст, при желании и при правильном тренере она может достичь больших результатов. И если партнер хороший, который владеет парными элементами. Потому что, когда в паре два новичка, это очень долго и опасно.

Раз Медведева готовится к шоу с Александром Энбертом, это замечательно, лучше и не придумаешь. У него хорошая школа. Какие успехи будут в парном катании, зависит от человека, от многих обстоятельств. Евгения — девочка настырная и талантливая, так что почему нет», — подытожила Великова.

Олег Овсянников — серебряный призер Олимпийских игр – 1998, двукратный чемпион мира в танцах на льду, а ныне — тренер. В комментарии «Газете.Ru» он так же, как и Великова, высоко оценил шансы Медведевой преуспеть в другом виде катания.

«В принципе, в переходе из одиночного катания в парное нет ничего невозможного. Один из самых сложных видов спорта — парное катание. Но я ничуть не удивлюсь, если это произойдет.

Мы не знаем, собралась ли Евгения всерьез заниматься парным катанием. Зная ее характер, могу сказать, что она человек целеустремленный и умеющий добиваться своего.

Энберта я тоже прекрасно знаю, это хороший и сильный партнер. Думаю, что у них вполне получится. Во всяком случае, тонкостям и азам он ее научит.

Подстроиться Медведевой будет несложно — она хорошая одиночница, умеет прыгать, она верткая, тело ко всему готово. Чуть-чуть подкачать ручки для нее не будет проблемой. Группировки, совместное вращение она тоже сможет сделать — о чем говорить, если танцоры у нас уже лучше, чем парники, крутятся», — отметил Овсянников.

Также чемпион мира признался, что с удовольствием посмотрел бы на выступление дуэта Медведева / Энберт в шоу Авербуха.

«Будет очень интересно посмотреть на Евгению в шоу. Если они привезут его в Москву, если не будет локдаунов и ничего не закроют, я с удовольствием схожу. А Жене могу только искреннее пожелать удачи», — подытожил чемпион мира.

***

Евгения Медведева навсегда вписала свое имя в историю фигурного катания как одна из самых успешных одиночниц. Она дважды подряд выигрывала чемпионат Европы и мира, взяла две серебряные медали Олимпийских игр, несмотря на недолеченную травму, четыре раза обновила мировой рекорд по оценке за короткую и произвольную программу, а также трижды — по сумме баллов, и побила достижения таких глыб, как Ким Ю На и Мао Асада.

Однако с приходом в одиночное катание нового поколения фигуристок, которые исполняют четверные прыжки, Медведева практически лишилась шансов на победу на важных стартах.

Начиная с сезона-2019/20, когда Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная вышли во взрослые, Медведева смогла взять лишь серебро на этапе Гран-при в Москве — и это остается ее главным достижением в этот период.

Отобраться в финал Гран-при, на чемпионат Европы или чемпионат мира ни разу не удалось.

Где-то фигуристке откровенно не везло: так, во время чемпионата России в сезоне-2019/20 у нее сломался конек, из-за чего спортсменка была вынуждена сняться с произвольной программы и упустила шанс отобраться на Евро. С другой стороны, не факт, что при конкуренции с девочками, исполняющими элементы ультра-си, Медведева воспользовалась бы этим шансом.

Также 21-летнюю спортсменку начало подводить здоровье. Она пропустила весь сезон-2020/21, потому что лечилась от хронической травмы спины, которая обострилась на фоне напряженной подготовки к сезону.

В итоге Медведева не была включена в состав сборной России на олимпийский сезон, но пообещала, что тренировки прекращать не будет, и заверила, что об окончании карьеры речи не идет.

В своем Instagram девушка продолжает выкладывать видео с занятий, показывая, что даже в отпуске поддерживает форму: «Не выдержала душа спортсмена десять дней покоя. Сдалась на седьмой день».

Но как можно продолжать карьеру и претендовать на весомые медали в мире четверных? Первый вариант — самой разучить элементы ультра-си. Однако Медведева начала учить четверной сальхов в 2018 году и до сих пор не добилась явного успеха. К тому же при освоении четверных фигуристкам приходится часто падать с большой высоты, развив высокую скорость, и травматичность спортсменки тут может сыграть очень злую шутку.

Второй вариант — сменить вид фигурного катания на тот, в котором здоровье позволит успешно проявлять себя и где не нужны четверные прыжки для того, чтобы брать золото. Это переход в парное катание либо в танцы на льду.

И Медведева уже сделала большой шаг на пути к парному катанию, где ей как бывшей одиночнице точно не будет скучно. В этом виде фигурного катания есть весьма сложные технические элементы — выбросы, высокие поддержки и параллельные прыжки (однако лишь тройные).

Кроме того, существенную часть силовой работы берет на себя партнер, который поднимает девушку в поддержку или отправляет ее выброс, — нужно лишь скрутиться и правильно приземлиться.

Кажется, этот вариант вполне подошел бы Медведевой, чтобы триумфально вернуться на главные старты.

К тому же в парном катании фигуристки могут выступать гораздо дольше, чем в одиночном.

Так, одной из самых успешных российских парниц Евгении Тарасовой, выступающей в дуэте с Владимиром Морозовым, в декабре исполнится 27 лет. Легендарная Алена Савченко взяла свое первое золото Олимпийских игр в 34 года. Сейчас ей 37, и она собирается продолжать кататься.

Почему бы и Медведевой не реанимировать свою карьеру таким образом? Многочисленные фанаты фигуристки были бы только рады видеть ее на льду — пусть и в другом виде. Так ведь даже интереснее.