Знает язык и менталитет: Тедеско может возглавить сборную России

Иностранцы в России

Сборную России возглавляли три иностранных тренера, было это в период с 2006 по 2015 годы. Голландский специалист Гус Хиддинк вывел команду в финальный турнир Евро-2008, на котором россияне дошли до полуфинала. Ну как вывел, все решалось в Англии, в матче между хозяевами поля и хорватами, которым было ничего не нужно с турнирной точки зрения. Россию устраивала только победа хорватов, в СМИ появлялась информация, что ряд отечественных бизнесменов скинулись и пообещали хорватской команде очень хорошие премиальные, если они добьются нужного результата, и она действительно выиграла (3:2).

На Евро Россия начала с крупного поражения от Испании (1:4), затем обыграла Грецию (1:0) и Швецию (2:0). В четвертьфинале команда Хиддинка в дополнительное время переиграла Нидерланды со счетом 3:1 (1:1 в основное время, причем голландцы отыгрались на 88-й минуте). После столь серьезного успеха Хиддинк не смог преодолеть квалификацию к ЧМ-2010 и ушел в отставку.

Ему на смену пришел также специалист из Нидерландов — Дик Адвокат. Ему был знаком российский футбол, до этого он три года руководит питерским «Зенитом», именно под его руководством российский клуб выиграл Кубок УЕФА, а затем и Суперкубок Европы. Отборочный цикл к Евро-2012 сборная России завершила на первом месте в группе, но в финальном турнире, после феерического начала в виде победы над Чехией 4:1, последовали ничья с Польшей (1:1) и поражение от Греции (0:1). Это было только третье место в группе и вылет с турнира.

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Адвоката сменил итальянец Фабио Капелло. Он также преодолел отборочный турнир (ЧМ-2014) с первого места в группе, обойдя, между прочим, Португалию, но в финальной стадии финишировал третьим в группе. Ничья с Южной Кореей (1:1), поражение от Бельгии (0:1) и ничья с Алжиром (1:1) отправили Россию досрочно домой, но Капелло работу сохранил. Он был уволен после шести матчей отборочного цикла к Евро-2016 за плохие результаты, его сменил Леонид Слуцкий, который совмещая посты главного тренера национальной команды и ЦСКА, героически вывел сборную в финальный турнир, но там был очередной провал и четвертое место в группе. После турнира Слуцкий ушел в отставку и с тех пор сборной России руководит Станислав Черчесов.

Стоит ли снова звать иностранцев?

Известный российский специалист, в прошлом главный тренер столичного «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Газете.Ru» привел аргументы в пользу назначения главным тренером сборной России иностранного специалиста.

«В нынешней ситуации сразу вспоминается стишок из детской сказки: «Ищут пожарные, ищет милиция... Но никто не может найти»... Насколько я понимаю, пока по документам Черчесов остается главным тренером сборной, но если мы хотим теоретизировать, то я, как российский тренер, выступаю за российского тренера во главе сборной потому что, считаю, что мы, российские тренеры, не хуже иностранных.

Но есть всегда очень сильный аргумент за зарубежного специалиста. Якобы он независим от телефонного права, от административного права, от обязательств перед людьми, с которыми работал десять лет и игроками, с которыми добивался успеха», — рассказал тренер в интервью «Газете.Ru».

Билялетдинов считает, что это весомый аргумент в пользу иностранного тренера. По словам специалиста, российские тренеры отлично знают, что такое звонок сверху, звонок сбоку, интересное предложение с просьбой взять в сборную того или иного игрока. И не всегда внутренне свободны.

При этом тренер убежден, что и у российских тренеров есть свои плюсы.

«Наш тренер лучше знает менталитет наших игроков. Особенно если он сам в прошлом играл. У всех игроков есть свои слабые и сильные стороны, у российских и иностранных, но российский тренер четко понимает, где находится вот эта грань, за которой нужна жесткая дисциплина и никаких заигрываний, шуток и так далее. А иностранные тренеры очень часто именно так строят отношения в команде.

Если все так, как вы говорите, то сейчас маятник качнулся в обратную сторону. В свое время, после двух иностранцев подряд, было другое движение. Хотя тут снова напрашиваются слова из басни: «А вы, друзья, как не садитесь...» — сказал Билялетдинов.

Между тем, российские тренеры, называвшиеся кандидатами на пост главного тренера сборной России, реагируют на эту новость без всякого воодушевления. Впрочем, понять их можно, пока место в команде «живое», никто ничего говорить не будет. Но у Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин») и Валерия Карпина («Ростов») есть обязательства перед клубами и минимум желания переходить в сборную. Слуцкий там уже работал четко себе представляет масштаб ответственности. Семак был помощником Капелло, а затем входил в тренерский штаб Слуцкого, так что тоже представляет себе общую картину.

Поэтому все чаще в СМИ мелькают имена иностранных тренеров. И чаще всего звучит имя экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Аргументы за него простые: он проработал в России год, пытался выучить язык, хоть немного, но знает менталитет и особенности российских игроков. У него нет действующего контракта.

«Тедеско понял менталитет, но не заработал авторитет для игроков сборной, — убежден Ринат Билялетдинов. — Тут и возраст, и тот факт, что больше года он в России не задержался. У нас либо резко возносят до небес, либо сильно опускают на землю.

Давайте Карреру вспомним. Или давайте про Черчесова поговорим, который вчера был нашим всем, хотя обыграл на контратаках только Саудовскую Аравию и Египет, а стал ничем.

Здесь вопрос к тем людям, которые будут принимать решение. Будет ли этот иностранец лучше Черчесова? Чем? России нужно отобраться на чемпионат мира, нам сейчас нужны резкие перемены или стабильность? Если есть уверенность, что с новым тренером мы попадем в Катар — давайте менять. Нет такой уверенности, значит Черчесов должен доработать с командой отборочный цикл», — считает Билялетдинов.

Критерии для выбора

Билялетдинов также назвал главные, по его мнению критерии, по которым можно оценивать успешность главного тренера сборной России. Причем одним из этих критериев, по словам специалиста, является привлекательность игры команды для болельщиков.

«Главный критерий работы главного тренера сборной — прозрачность отбора в команду. Чтобы не было вопроса — почему Смолова не взяли? А почему того не взяли. Понято, что в данном случае всех не возьмешь, пять нападающих в команде не будет и три команды на поле не выпустишь. Да, можно дать аванс и взять кого-то из молодых на сбор, что прониклись атмосферой, подышали этим воздухом. Но в остальном все должно быть четко и понятно. Хотя здесь, конечно, вопрос в выборе исполнителей. если бы у Черчесова он был больше, то и вопросов к нему было бы меньше.

Второй критерий работы тренера сборной для меня — прибавили ли игроки национальной команды. И третий — привлекательна ли игра сборной. Отмечу, что привлекательность может быть разной, игра вторым номером тоже вполне может быть зрелищной и нынешний Евро это показывает. Франция, когда стала чемпионом мира в России, не стеснялась играть вторым номером и часто особо не высовывалась, но результата добилась. А у нас игра вторым номером получилась совсем другой.

Хотя я прекрасно понимаю Черчесова, который говорит, что Дания за первый тайм в матче с Россией ничего не создала, кроме этого быстро исполненного удара. А мы могли забить на контратаке», — рассказал Билялетдинов.

На этой неделе состоится Исполком РФС, где будет окончательно решено, продолжит ли Станислав Черчесов работать с национальной командой России.