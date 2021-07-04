«Золотая» Испания и неудачи Англии: как полуфиналисты играли на Евро

Большая часть игр чемпионата Европы – 2020 осталась позади. Четырем сильнейшим командам нужно сыграть два полуфинала и финальный поединок. За трофей поборются Испания, Италия, Дания и Англия. Каждая сборная сильна, каждая обыгрывала на этом турнире сильнейших соперников, но трофей достанется только одной команде. Перед полуфиналами Евро вспоминаем, как эти сборные выступали на европейских первенствах.

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Испания

Из нынешних полуфиналистов сборная Испании – самая титулованная команда чемпионатов Европы. Этот турнир «Красная фурия» выигрывала трижды и еще один раз забрала серебряные медали.

Первый раз Испания выиграла свой домашний турнир, который проводился в 1964 году. В полуфинале Евро испанцы под руководством Хосе Вильялонги, обыгравшие в отборочном раунде Румынию, Северную Ирландию и Ирландию, встретились с Венгрией, которую сумели одолеть только в дополнительное время. В финале Испания сразилась со сборной СССР и одержала победу со счетом 2:1. Этот трофей стал первым значимым международным титулом, а по итогу чемпионата в его симоволическую сборную оказались включены шесть представителей Испании.

В следующий раз до финальной стадии чемпионата Европы «Красная фурия» добралась только спустя двадцать лет. Обыграв в полуфинале по пенальти датчан, Испания вышла в финале на Францию – сборную, считающуюся фаворитом, на ее территории проводился Евро. Встреча завершилась поражением испанцев со счетом 0:2.

Завоевать золото европейского первенства во второй раз Испания смогла только в 2008 году. Финальный матч не был богат на голы, немецкая команда была повержена со счетом 1:0, но победа на Евро стала самым настоящим праздником не только для сборной, но и для всей нации. Тогда лучшим игроком турнира был признан Хави, а лучшим бомбардиром, забив четыре мяча, стал Давид Вилья. Кстати, именно на том турнире Испания дважды играла с Россией и дважды одержала победу – 4:1 на групповом этапе и 3:0 в полуфинале.

Через четыре года Испания защитила титул чемпиона Европы. Команда уверенно выиграла группу, где, кстати говоря, встречалась с Италией, и вышла в четвертьфинале на крепкую Англию, которую сумела одолеть только в серии послематчевых пенальти. Следом была повержена Германия, а финале были разгромлены итальянцы – 4:0. В этом году в полуфинале Испании тоже придется играть с Италией.

Италия

Сами итальянцы чемпионаты мира выигрывали гораздо больше, чем европейские первенства – четыре победы против одной. Единственный золотой трофей в Европе был добыт еще в прошлом веке – в 1968 году.

Тот чемпионат стал для Италии домашним и успешным. И даже в какой-то степени очень удачливым, потому что выход в финал тогда был определен весьма нестандартным методом, далеким от футбола – подбрасыванием монеты. Италия, которая на стадии отбора уверенно выиграла свою группу, набрав 11 очков из 12 возможных, в полуфинале Евро встретилась с СССР. Встреча завершилась со счетом 0:0, и победителя в этой встречи определил жребий, оказавшийся неблагосклонным к капитану советской сборной Альберту Шестерневу. Подобного в истории футбола на таком высоком уровне больше не слушалось, но монетка оказалась счастливой для Италии – команда вышла в финал, где сразилась с Югославией. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1, и, согласно правилам, была назначена переигровка. И уже во второй встрече итальянцы оказались сильнее.



До плей-офф Евро в следующий раз Италия добралась в 1988 году, но в матче полуфинала уступила СССР со счетом 0:2 и разделила третье место с ФРГ.

С 1986 по 2006 год сборная не сумела выиграть ни одного турнира. В 2000-м году золотым мог стать чемпионат Европы, где Италия добралась до финала, одержав на групповом этапе три победы – над Турцией, Бельгией и Швецией. Следом в четвертьфинале покорилась Румыния, в полуфинале по пенальти обыграна сборная Нидерландов, а вот в финале итальянцы споткнулись – в дополнительное время победу одержала Франция. Еще одно серебро Италия завоевала спустя 12 лет, на том самом Евро, где команда под руководством Чезаре Пранделли была разгромлена Испанией со счетом 0:4.

Дания

В нынешнем веке датская сборная ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы не выигрывала. Единственный раз, когда датчане подняли над головой кубок Евро, произошел в 1992 году, и то выступление сборной на турнире иначе как датской сказкой не называют.

Интересно то, что на том Евро в 1992 году Дания вообще не должна была участвовать. На турнир собиралась ехать Югославия, однако буквально за несколько дней до старта сборную отлучили из-за политических причин, а датских футболистов пришлось собирать по различным курортам, на которые они уже разъехались. Неудивительно, что многие из них изначально восприняли вызов как шутку. Но в итоге сборная была собрана, хоть и без лидера – из-за конфликта с главным тренером команды на Евро не поехал Микаэль Лаудруп.

В своей группе Дания выиграла один матч, а также сыграла единожды вничью и один раз уступила, выйдя со второго места на команду Нидерландов. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти датчане «перестреляли» своих соперников. В финале Данию ждала крепкая Германия, являющаяся фаворитом, но скандинавы забили два мяча, не пропустили, и впервые в своей истории подняли над головой трофей чемпионата Европы.

За восемь лет до датской сказки сборная остановилась в шаге от трофея. В полуфинальной встрече в серии пенальти сборная Дании проиграла команде Испании.

Англия

Поразительно, но сборная Англии, которой сейчас пророчат выход в финал, чемпионат Европы в своей истории ни разу не выигрывала. Команда становилась чемпионом мира – в 1966 году, но вот на европейском первенстве лишь трижды довольствовалась бронзовыми наградами – в 1968 и 1996 годах.

К чемпионату Европы – 1968 Англия подходила в статусе фаворита и команды, два года назад одержавшей победу на чемпионате мира, где в четвертьфинале одолела Аргентину, в полуфинале переиграла Португалию, в финале в дополнительное время добила сборную ФРГ. Но вот добиться такого же успеха на первенстве континента не смогла – в полуфинале с минимальным счетом англичане уступили Югославии. Зато в матче за третье место Англия одолела СССР и увезла с турнира бронзу.

Попытка замахнуться на финал чемпионата Европы в следующий раз случилась только в 1996 году. Турнир стал для английской сборной домашним, и изначально все складывалось очень даже неплохо для подопечных Терри Венейблса. Команда заняла первое место в своей группе, одержав победы над Шотландией и Нидерландами, а также сыграв вничью со Швейцарией. Четвертьфинал для Англии сложился хоть и непросто, но удачно, основное время поединка с Испанией завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти англичане оказались точнее – 4:2. А вот в полуфинале точность подвела: в игре с Германией дело снова дошло до серии послематчевых пенальти, немцы одержали победу со счетом 6:5, а единственный 11-метровых не забил нынешний тренер английской сборной Гарет Саутгейт.



Впрочем, возможность отомстить и закрыть свой гештальт у Саутгейта представилась на этом чемпионате Европы. В 1/8 финала Англия со счетом 2:0 обыграла Германию.

В полуфинале чемпионата Европы – 2020 6 июля сразятся сборные Испании и Италии, а на следующий день второго финалиста определят Дания и Англия. Оба матча, как и финал турнира, пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».