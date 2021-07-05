«Эмоциональный и зрелищный футбол»: кого в России считают фаворитом Евро-2020

«Дания и Англия похожи друг на друга»

Известный футболист и тренер, экс-наставник молодежных сборных России Игорь Колыванов, в свое время выступавший в итальянских «Фодже» и «Болонье», поделился с «Газетой.Ru» ожиданиями от полуфиналов Евро-2020. Он порадовался изменениям в футболе сборной Италии, но при этом затруднился назвать фаворита что в одной, что в другой полуфинальной паре.

Реклама

«Думаю, что те команды, которые дошли до полуфиналов, это заслужили. Что итальянцы, что испанцы показывают более агрессивный футбол, чем другие команды, более атакующий.

Про итальянцев — вдвойне приятно, что они поменяли футбол, в который играли из года в год. То, что называли «катеначчо» — они старались играть на результат, на «ноль», мало пропускать и, по возможности, забивать.

Сейчас Манчини поменял футболистов, и итальянцы с испанцами стали похожи — обе команды играют в комбинационный футбол, быстрый, стараются создавать давление на чужой половине поля и имеют большое количество моментов.

Дания и Англия тоже чем-то друг на друга похожи — обе команды мощные, обе здорово играют наверху. Но датчане, наверное, в большей степени удивили после первых двух матчей, которые они проиграли в нашей группе.

Выиграв у России, они прошли дальше, набрали ход. Команда уверена в себе, контролирует мяч, игроки прекрасно двигаются. Поэтому два полуфинала будут достойные.

Англичане еще ни разу не пропустили на турнире — видно, что есть сыгранность в обороне. Пять матчей и ноль пропущенных голов на чемпионате Европы — это очень достойный результат. И вскрывать их оборону очень непросто. Думаю, что они не будут придумывать велосипед. Будут играть осторожно — при этом у них есть прекрасные исполнители, которые в любой момент могут реализовать свои возможности», — считает эксперт.

Предсказывать, кто может пройти в финал, сложно: 50 на 50 что в одной, что в другой паре. Мне сложно отдать кому-то предпочтение. Итальянцы мне больше импонируют, я болел за них против Бельгии. Но прогноз сделать непросто», — подвел итог Колыванов.

«Перспективы у всех равные»

Среди полуфиналистов чемпионата Европы нет явного фаворита, и в обеих парах шансы соперников на выход в финал приблизительно равны. Такое мнение «Газете.Ru» выразил ветеран «Спартака» Валерий Гладилин.

Небольшое преимущество есть у двух команд: в одной паре — у Италии, в другой — у Англии. Но это очень маленькие шансы, просто эти команды более опытные и более сыгранные. А так — шансы примерно равны. Команды, которые дошли до полуфинала, показывают хороший, эмоциональный и зрелищный футбол. Потому что подбор футболистов примерно у них одинаковый, нет очень ярких звезд, которые бы могли что-то индивидуально решить.

Команды хорошо сбалансированы и хорошо подготовлены, все четыре сборные. Италия и Англия имеют небольшой перевес по опыту.

Думаю, что в паре Дания — Англия игра будет только на результат. Агрессивного и активного футбола ждать не стоит, потому что нет уверенности ни у одной команды, что она сильнее. Будет игра очень аккуратная, внимательная, они будут стараться не ошибаться. Кто будет аккуратнее в обороне и использует свои шансы в атаке, тот и победит. Ну и плюс удача, конечно», — заключил специалист.

«Датчане будут играть в полную силу»

Несмотря на то что сборная Англии является фаворитом полуфинальной пары Евро-2020 с Данией, предугадать исход этой встречи крайне сложно. В этом убежден знаменитый советский футболист, бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков.

«Фаворитами в матче Англия — Дания я вижу англичан, но не так все просто: датчане будут играть в полную силу, и я думаю, что победитель под вопросом. На самом деле, это непредсказуемая пара. Англичане забили четыре мяча Украине, но у датчан рослые защитники, с ними трудно будет бороться. И впереди у них все хорошо, команда забивная. Игра будет очень интересная», — сказал Новиков «Газете.Ru».

Оценивая перспективы в паре Италия — Испания, специалист был лаконичен. Он не стал скрывать, что испытывает симпатии к итальянцам и надеется на их успех.

«Мне очень понравились итальянцы, команда здорово выглядит. Полагаю, они выиграют этот матч, я им симпатизирую и мне хочется, чтобы Италия прошла в финал», — заявил эксперт.

«Англичане не упустят единственный шанс за много лет»

Сборная Англии постарается сделать все, чтобы не упустить шанс стать чемпионом Европы, выступая в решающих матчах Евро-2020 на своем поле. Такого мнения придерживается бывший игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло.

«Англия играет у себя дома, для нее это единственный за много лет шанс стать чемпионом Европы. Датчане — непростой соперник, они уже все доказали и им терять нечего. Но Англия показала, что обладает мощью, забивает и до сих пор не пропустила. Так что англичане здесь мои фавориты.

Дания по классу игроков заслуживает полуфинала. Возможно, из-за того, что фавориты отпали, встречаясь между собой — Португалия, Бельгия, Франция — у Дании был более легкий путь. Но надо отдать им должное: после двух поражений у себя дома они сделали серьезный скачок.

Борьба против Англии будет серьезной, англичанам придется трудно. Но они все-таки играют дома, у них такой шанс выйти в финал. Над датчанами ничего не довлеет, они сделали больше, чем хотели. Думаю, что игра будет очень добротная и мы увидим интересный футбол.

Англичане ведь тоже атакуют, они в каждой игре имеют моменты. И атакой они сильны. Но в обороне хороши вратарь и два центральных защитников, а крайние защитники идут в атаку и отдают голевые передачи. Англия компактно играет, у нее очень хороший запас — она может усилить игру, выпуская креативных игроков. У датчан, к сожалению, такого нет», — сказал Шавло «Газете.Ru».

Говоря о другом полуфинале, в котором сойдутся Италия и Испания, эксперт выразил мнение, что итальянцы имеют преимущество. Шавло считает, что «скуадра адзурра» является фаворитом в этом противостоянии.

«Испания, хотя и забивает много, Италия, думаю, уже не упустит шанса попасть в финал. Они действуют сыгранно, у них хорошая атака, оборона, как всегда, сильная. И вряд ли испанцы победят, хоть и играют в присущий им футбол. Но предпочтение я отдаю Италии», — резюмировал Шавло.