«Мы бы тоже влетели Англии»: в России оценили игру Украины на Евро-2020

Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что у команды Андрея Шевченко не было шансов уехать со «Стадио Олимпико» в Риме с победой.

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«Хорошая игра, она была достойна уровня чемпионата Европы. Чуда никто не ожидал. Понятное дело, что украинская сказка должна была вчера закончиться. Англия хорошо подготовилась к этому турниру, я считаю команду Гарета Саутгейта одним из фаворитов этого Евро. Финал с их участием на «Уэмбли» в Лондоне, думаю, будет зрелищным как для болельщиков, так и для самих игроков.

Я думаю, что у Украины не было никаких шансов для того, чтобы добиться положительного исхода этого матча. Может быть, они могли бы и не пропустить четыре мяча, но вариантов позитивного решения для этой сборной на сегодняшний день против Англии не было.

Все-таки английский футбол — лидирующий футбол в Европе, и украинцам далеко до такого уровня игры. Я считаю, что команда под руководством Андрея Шевченко и так достигла своего максимума, добравшись до четвертьфинальной стадии.

Мы видим, что 1/4 финала, может быть за исключением сюрприза от сборной Дании, других неожиданностей не было — в полуфинал вышли все сильнейшие. До этого этапа даже не дошли Германия, Франция, Португалия, Нидерланды, поэтому я бы сказал, что Украина на этом чемпионате прыгнула выше головы и на большее рассчитывать не могла», — заявил Лебедев.

Также чиновник прокомментировал игру команды Гарета Саутгейта, которая до сих пор не пропустила на одного мяча на этом турнире.

Что касается сборной Англии, то я бы не сказал, что их старт на Евро-2020 был какой-то невзрачный. Да, на групповой стадии они забивали не много, но это не имеет никакого значения, потому что они побеждают, они выигрывают, и от игры к игре прибавляют. Я уверен, что они пройдут Данию в полуфинале, а вот финальная игра, которая, на мой взгляд, будет сыграна между испанцами и англичанами, будет крайне интересна.

Если бы на месте сборной Украины оказалась сборная России, то мы бы влетели Англии.

Не знаю, с каким счетом, потому что тяжело предугадывать — англичане могли забить один и остановиться, но они забили вчера все, что летело в створ ворот. Вот так футбольные звезды и футбольный бог оказались вчера на стороне Англии. Такое бывает что в спорте, что в футбольных матчах, когда ты реализуешь вообще все моменты. У англичан так и было — все, что они создали, забили.

Мы бы вряд ли смогли противопоставить что-то этой сборной «трех львов». Как и сборная Украины, не смогли бы рассчитывать на позитивный результат в этом матче. Да и вообще, с тем уровнем игры, который показала наша сборная на этом чемпионате Европы, вылет после группового этапа — максимум, на что мы могли претендовать.

Гадать о том, что бы мы могли сделать в матче против Англии, если мы не смогли ничего придумать во встречах против Бельгии, Финляндии и Дании, бессмысленно», — высказался Лебедев «Газете.Ru».

Знаменитый актер и поклонник петербургского «Зенита» Михаил Боярский развил мысль о том, что прагматичный футбол английской сборной способен принести ей чемпионское звание по итогам турнира.

«Я внимательно смотрел игру, болел за них, но, к сожалению, англичане доказали свою состоятельность. Это не значит, что несостоятельна сборная Украины – у нее крепкие, здоровые, интересные ребята, очень перспективные, на мой взгляд, они еще добьются очень многого. Но счет говорит о том, что по уровню они все же не дотянули до других европейских команд.

Тем не менее, у Украины хорошая команда, там много классных игроков – и Зинченко, конечно. Потом, они еще очень волевые и с хорошим характером. Это очень нравится: даже при таком счете они боролись до конца. Хотя психологически они были после второго гола ранены. Но что делать, это футбол.

Разница в классе была определенно. Я лично еще в начале поставил на англичан, считаю, что они будут чемпионами Европы. По крайней мере, этого хочется: они давно ничего не завоевывали, и я бы сделал ставку на них. Пока мой прогноз сбывается.

Но после первой игры Украины я понял, что на эту команду нужно смотреть. Потому что все-таки разница между сборной Украины и нашей, между Шевченко и Черчесовым разительная. У них можно поучиться.

Так оно и было всегда, потому что и раньше украинские футболисты составляли костяк сборной СССР.

Из оставшихся команд Англия мне симпатичнее всех. Не только потому, что они англичане и слышали «Битлз». У них очень хороший уровень. Например, испанцы – у них стерильная игра, это не романтический футбол. А англичане показывают настоящий футбол.

У французов хорошая команда, но для меня англичане на первом месте. Они играют в открытый футбол, они хорошо подготовлены физически и теоретически, выступают очень здорово. Это шахматисты, и это здорово – они показывают интеллектуальный футбол, которого в нашей стране я не видел», — сказал Боярский «Газете.Ru».

Своим мнением о прошедшей игре также поделился главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран. Эксперт заявил, что итоговый результат в поединке Украина — Англия можно было легко предугадать.

«Ничего неожиданного не произошло. Не буду лукавить, я не предполагал, что Украина пропустит четыре мяча. Но в целом, они и так прыгнули выше головы – молодцы парни, и футболисты, и тренеры. А четыре гола они получили по ряду проблем: все-таки и травмированные игроки есть, и выступают они практически одним составом.

И понятно, что уровень сборной Англии повыше. Поражение украинцев закономерно. Но за бортом остались такие футбольные монстры, как Португалия, Голландия, Франция, Германия. Украинцы максимально хорошо выступили.

И четыре мяча – это ни в коем случае не трагедия, это просто разница в классе. При всем уважении к футболистам Украины, разница в уровне игроков двух команд колоссальная.

Из оставшихся команд у англичан и итальянцев больше всего шансов на победу. Англия вообще на турнире не пропускает, они очень неплохо играют в обороне. И итальянцы показывают, что у них играющая команда. На мой взгляд, нас ждет финал Италия — Англия. Неплохой будет финал, но у англичан еще есть фактор своего поля, это для них преимущество.

Думаю, имело смысл сделать поправку на тот случай, если команда – хозяин поля выходит в финал — чтобы был резервный стадион. Потому что дома играть финал, при своих болельщиках — это совсем другое внутреннее ощущение для игроков. Должно было быть нейтральное поле для обеих команд.

Но в целом, на данный момент эти две команды наиболее стабильны, они заслуживают финала. Испания и Дания — очень неплохие команды, но у них было тяжелое начало. Италия и Англия на протяжении всего чемпионата идут по возрастающей», — заявил Юран «Газете.Ru».