«Сам бы хотел остаться»: бывший игрок «Зенита» рассказал о работе Семака

Чемпионат Европы – 2020 находится в самом разгаре и неуклонно движется к своему финалу – командам остается сыграть всего лишь полуфиналы и финал. В связи с этим, клубный футбол отошел на второй план, однако события в нем продолжают бурлить. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, согласно которой петербургский «Зенит» сделал предложение тренеру команды-открытию Евро – Швейцарии – Владимиру Петковичу. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала, выбив по дороге чемпионов мира французов на стадии 1/8 финала в серии послематчевых пенальти. Однако борьбу за выход в полуфинал швейцарцы проиграли – послематчевые 11-метровые удары сыграли не на их стороне, отправив в следующий раунд Испанию.

В настоящее время главным тренером «Зенита» является Сергей Семак, который три раза подряд привел петербургский клуб к победе в Российской премьер-лиге. Однако у специалиста и его команды не получается в главном европейском турнире – Лиге чемпионов.

Дважды команда заняла четвертое место в группе и не смогла выйти даже в Лигу Европы. Бывший игрок петербургского клуба Максим Деменко в интервью «Газете.Ru» отметил, что, в первую очередь, команде предстоит решить кадровый вопрос с футболистами, которые могли бы навязать борьбу на европейском уровне.

«Я думаю, что руководители гораздо больше хотят в Лиге чемпионов. Другое дело, что у Сергея Богдановича не получается в какой-то степени, и это не только у него, но и вообще в «Зените» в целом. Если взять все Лиги чемпионов, то команда максимум проходила до 1/8 финала за последние годы, если я не ошибаюсь. Поэтому здесь они будут искать футболистов, которые, как минимум, должны будут выходить из группы. А дальше посмотрим, пока неизвестно, разговоры какие-то идут, что хотят тренера Швейцарии видеть в составе «Зенита».

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Естественно, что сначала будут футболисты. Если пошел вопрос по тренерской ситуации, то, в любом случае, будет пауза. Для чемпионата России сейчас есть обойма футболистов какая-то, а что касается Лиги чемпионов, то уже будут искать под определенного тренера. Поэтому и пауза сейчас какая-то есть, мы видим, что нет покупок. А если они будут, то, наверно, только точечные», — подчеркнул Деменко.

При этом, по мнению экс-игрока, для Семака пока рано менять клуб. На сегодняшний момент он главный тренер «Зенита», у него действующий контракт, который команде, в случае чего, придется разрывать.

Деменко считает, что при наличии предложений Семак их рассмотрит, однако лучшим вариантом для тренера будет пока что остаться в команде, которую он очень хорошо знает.

«Однозначно стоит остаться, сто процентов. Он знает команду, знает изнутри, и, естественно, он бы сам хотел остаться. Думаю, если произойдет такая ситуация, то тут будет в какой-то степени проблема для него. Все же тренерские штабы сейчас уже укомплектованы в какой-то степени у команд Российской премьер-лиги. Он будет ждать либо увольнения, либо предложения. Но вы же знаете амбиции, после чемпионской команды переходить в клуб, который будет не претендовать на чемпионское место, то возникнут проблемы. Он будет рассматривать, конечно, если его пригласят, но мне лично кажется, что пока рано», — подчеркнул экс-игрок.

При этом тренировать национальную сборную – это не то же, что работать в клубе. Деменко подчеркнул, что команду России уже возглавляли специалисты, у которых до этого все хорошо получалось на клубном уровне, они выигрывали с командами чемпионства и занимали высокие места, однако этого было недостаточно для хорошей игры сборной.

«Сборная – это немножко другое. Мы много видели тренеров, которые приводили клубы к чемпионству – и Юрий Семин, и Леонид Слуцкий. Они приходили в сборную, когда уже чемпионства были, и опыт вроде бы тоже. Тот же Валерий Газзаев. Бывало, что совмещали даже, но мы видели, что из этого ничего не получилось. Конечно, для нашей сборной в любом случае нужен только наш человек.

Лично мое субъективное мнение, как бы там ни складывалось, Станислав Черчесов – самая лучшая кандидатура для сборной. Как бы все не говорили, что провал, но мы видели на чемпионате мира команду, которая бежала, которая хотела, которая у себя дома играла.

А на Европе мы видели все. Конечно, это понимает и тренерский штаб, они там анализируют. Может, на каких-то игроков они понадеялись, но на чемпионате они, может, даже перегорели в какой-то степени», — заявил Деменко.

После чемпионата Европы технический исполком Российского футбольного союза признал неудовлетворительной результат сборной на турнире, однако выразил доверие Станиславу Черчесову. Однако после пресс-конференции специалиста появилась информация, согласно которой Исполком РФС все же примет решение об увольнении тренера. Говоря об этом, Деменко отметил, что увольнение Черчесова не будет правильным шагом.

«Я считаю, что это неправильно по горячим следам сейчас делать выводы. Получается, что это не только у нас, мы в футболе это видим. Тот же Мбаппе, игрок сборной Франции, команда вылетела, и сколько негатива мы услышали. Здесь нужно успокоиться. В любом случае, за год сделать что-то сверхъестественное в команде невозможно. Если бы у нас был подбор футболистов от сорока человек, чтобы тренер мог выбирать, это один вопрос. Поэтому здесь перестройка за год, тем более, что чемпионат мира будет в 2022 году, практически тяжело будет что-то поменять. Поэтому кроме Черчесова, который знает все изнутри, знает, кого можно взять, что придумать, никого нет, только он может это. Иначе у нас все равно будет провал.

Слишком мало времени. Если бы было хотя бы года два, то тогда можно было бы говорить, что да, вот такие есть моменты, давайте дадим попробовать, посмотрим. Тот же Сергей Богданович, или любой другой тренер», — заключил экс-футболист.



Рассуждая о вероятном подборе нового тренера, Деменко также заявил, что против назначения на этот пост иностранного специалиста, потому что такой человек будет плохо знать структуру российского футбола, не будет в достаточной мере владеть ситуацией. Черчесов, по его мнению, видит российский чемпионат изнутри, знает, на что способны футболисты, что позволяет ему понимать, на кого из игроков можно рассчитывать.