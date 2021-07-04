«Одни доллары в глазах»: эксперт предложил платить футболистам как пенсионерам

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем.

Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Я уже говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров»,

— сказал Семак Bobsoccer.ru.

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев согласился с оценкой тренера «Зенита».

«Как только закончился чемпионат мира, завершили профессиональную карьеру в футболе братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. После этого и в футбольных, и в околофутбольных кругах пошли разговоры о том, что в России закончилась эра больших мастеров игроков обороны, и в ближайшем будущем будут большие сложности с этим. Мы это ощутили, и сегодня мы говорим о том, что в российском футболе крайне мало центральных защитников.

Во всех серьезных клубах на этой позиции играют зарубежные футболисты. Чемпионат Европы подтвердил то, о чем мы говорим. У нас слабо выступили все игроки защитной линии, за исключением, может быть, Джикии, которому надо отдать должное. Все остальные сыграли довольно посредственно.

Чтобы искать усиление, необходимо отталкиваться от дефицита игроков на конкретных позициях. «Зенит» в свое время приобрел Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого — это два легионера, которые, на мой взгляд, обладают очень неплохим уровнем. До этого у них играл Бранислав Иванович, тоже хороший футболист.

Если Семак хочет развить мысль о необходимости ослабить лимит на легионеров, то тогда встает вопрос — а когда же нашим-то играть? Где же будут играть россияне, если вы купите на их место иностранцев? Для чего их тогда покупали, если они не будут играть?

Если возникает желание кого-то приобрести, то этот футболист не должен сидеть на лавке, а должен играть и по-настоящему помогать команде. Если нет защитников или полузащитников, то нужно купить таких игроков, которые обязательно будут выходить на поле.

Восьмерых легионеров, как по мне, вполне достаточно. Если качественно проводить селекционную работу, целенаправленно, выстраивать эти процессы кропотливо и со знанием дела, то, наверное, их хватит. Конечно, хочется иметь возможность выпускать больше иностранцев, но как же мы тогда будем готовить наших игроков? Как они будут играть? Я вот этого не понимаю», — отметил эксперт.

В качестве метода, способного помочь ликвидировать недостаток талантливых игроков, бывший наставник национальной сборной страны предложил наладить работу спортивных школ.

Пока мы не наладим работу в таком важном направлении как детско-юношеский футбол, пока за счет этого звена мы не поднимем уровень академий и детских школ, здоровую конкуренцию, даже с теми игроками, которые к нам сегодня приезжают, — это все будет пустой разговор.

В начале надо в обязательном порядке окунуться в детско-юношеский футбол. «Закрутить» деятельность академий и футбольных школ, которые должны давать продукт, а не просто играть в футбол», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

Экс-игрок петербургского «Зенита» Юрий Желудков считает, что проблему дефицита игроков на конкретных позициях может решить радикальное снижение заработной платы игроков.

«Усиливаться надо – однозначно. Но что денег нет – тоже однозначно. Надо заканчивать историю с большими деньгами.

Пусть будет зарплата $100 тысяч в год и играют за премиальные. А так, ничего без этого не сделать, в сборную игроки приезжают отдыхать. Результата никакого нет, и чемпионат мира закончится тем же самым, потому что нет игроков – а они в своих командах получают большие деньги.

Нужно посадить их на деньги, которые получают наши пенсионеры, как я. Пусть они это почувствуют. И футбол у нас восстановится.

Если ужесточить лимит на легионеров, у нас сборной не будет – хотя ее и так нет. То, что было в 2008 году — ну, более-менее. Но сборная настоящая была в 1986 году, команда Лобановского, в которой играли Ларионов, Бессонов, Демьяненко. И они играли за Советский Союз, были профессиональные тренеры и игроки. А сейчас – показуха, доллары в глазах. И это никогда не закончится, пока не уберут эти доллары из глаз, больше они ничего не видят», — сказал Желудков «Газете.Ru».