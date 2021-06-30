Сенсация на сенсации: итоги 1/8 финала чемпионата Европы

Уэльс — Дания (0:4)

Первый день 1/8 финала чемпионата Европы сразу показал – скучным плей-офф Евро не будет точно. Открывать битву за четвертьфинал довелось сборным Уэльса и Дании, в этом поединке было сложно обозначить фаворита, и с первых минут казалось, что валлийцы смотрятся крепче и более серьезно настроенными, чем их соперники. К этому моменту на счету датчан было два поражения на групповом этапе и всего лишь одна победа – над Россией со счетом 4:1.



Однако в середине первого тайма перехватившая инициативу Дания сумела оформить гол-красавец. Каспер Дольберг с левого фланга сместился к центру штрафной и пробил насилу – мяч залетел в дальний нижний угол.

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Это переломило ход встречи. Второй тайм начался с того, что на 48-й Дольберг удвоил счет, а затем по ходу оставшегося времени в ворота валлийцев залетело еще два мяча. Валлийцы по ходу встречи пытались отыграться, но Дания оставшееся время уверенно контролировала мяч, хоть и позволяя соперникам развить контратаки, но не давая создать что-то действительно опасное. Первый четвертьфиналист свою победу одержал достаточно легко.

Италия — Австрия (2:1 ДВ)

А вот о том, что матч оказался легким для Италии, которая встречалась с Австрией в этот же день, нельзя. Свою победу подопечные Роберто Манчини буквально выстрадали уже в дополнительное время, а во втором тайме казалось, что еще немного – и итальянской сказке придет конец.

Италию изначально называли теневым фаворитом Евро, потом и вовсе открытым, однако Австрия с первых минут дала понять – играть вторым номером и пасовать перед более сильным соперником сборная не намерена. Первый тайм итальянцы еще пыталась атаковать, наносили весьма опасные удары, однако австрийская защита во главе с голкипером Даниэлем Бахманом защищалась вполне успешно. А вот второй тайм мог стать для подопечных Манчини приговором – спасло, можно сказать, чудо. Давид Алаба выиграл борьбу в воздухе, сделал скидку в штрафную, откуда Марко Арнаутович перенаправил мяч в ворота. Однако праздновать долго австрийцам не дали – судья зафиксировал офсайд.

Положение «вне игры» спасло Италию и через десять минут. Штефан Лайнер упал в штрафной после фола Маттео Пессины, и у арбитра были бы все основания для того, чтобы назначить пенальти, если бы за несколько секунд до этого эпизода Мартин Хинтереггер не забрался бы в офсайд.

Дело дошло до овертайма, и сборная Италии выглядела куда более усталой, чем соперники. Однако уже через пять минут после начала первого периода времени Фредерико Кьеза, появившийся на поле в конце второго тайма, со второй попытки все же сумел забить мяч в австрийские ворота. Преимущество итальянцев удвоил Пессина. Однако продлить длительную серию без пропущенных мячей Италии не удалось — Саша Калайджич на 114-й минуте поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Нидерланды — Чехия (0:2)

Италия и Австрия выдали настоящий триллер, который отправил футболистов Роберто Манчини в четвертьфинал, однако первая действительно серьезная сенсация плей-офф Евро случилась на следующий день в матче Нидерландов и Чехии. Игра, в которой фаворит был весьма очевиден, завершилась со счетом 2:0 в пользу чешской сборной.

С первых минут Чехия плотно оборонялась и не давала создавать практически ничего у своей штрафной, но самое интересное случилось во втором тайме. Судил поединок российский арбитр Сергей Карасев, и именно он вынес решение, которое достаточно сильно повлияло на ход игры. На 54-й минуте прямой красной карточкой был удален игрок Нидерландов Маттейс де Лигт, футболист проиграл борьбу за мяч и помог себе рукой, схватившись за мяч. Оставшиеся в большинстве чехи этим преимуществом воспользовались и сумели забить два мяча, отличились Томаш Голеш и Патрик Шик. Чехия вышла в четвертьфинал, отправив домой одного из фаворитов.



Бельгия — Португалия (1:0)

Матч Бельгии и Португалии носил весьма статусный характер – первый номер рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) встречался с действующим чемпионом Европы, в составе которого играет именитый нападающий Криштиану Роналду. Однако футбол в поединке не был очень зрелищным. В первом тайме команды почти не создали голевых моментов, однако единственный мяч этой встречи забить сумели – на 42-й минуте отличился Торган Азар. Этот гол стал победным для бельгийцев и вывел их в четвертьфинал.

Во втором тайме у Португалии были все шансы не просто сравнять счет, но и выйти вперед, но даже при наличии опасных атак команду подвела реализация.

Хорватия — Испания (3:5 ДВ)

Третий день плей-офф стал самым огненным. От матчей Хорватия – Испания и Швейцария – Франция ждали многого, но команды выдали максимальный накал страстей – решить судьбу обоих встреч в основное время команды не смогли, и если испанцы свою победу вырвали в овертайме, то вот исход второго поединка решила напряженная серия пенальти.

Хорватия счет в матче открыла с помощью автогола. Педри сделал пас назад на голкипера Уная Симона, однако тот не смог вовремя остановить мяч, позволяя ему пересечь линию ворот. Испания отыгралась уже в первом тайме, а во втором забила еще два – все шло к достаточно уверенной победе подопечных Луиса Энрике, однако «шашечные» доказали, что статус вице-чемпионов мира достался им не просто так. За пять минут до конца основного времени Мислав Оршич забил второй мяч Хорватии, а игру в овертайм перевел Марио Пашалич на 2-й минуте компенсированного времени.

Однако сил хорватам в овертайме не хватило. Вперед Испанию вывел Альваро Мората, который подвергся резкой критике на групповом этапе за своих промахи. Причем, досталось не только самому игроку, негатив разозленные фанаты вылили и на его семью, однако именно его гол стал победным. Еще через три минуты испанцы забили пятый гол, ставя красивую точку в этом весьма драматичном матче.

Франция — Швейцария (3:3, 4:5 по пенальти)

И казалось, что переплюнуть драматичность этого поединка ни у кого уже не получится, но на поле вышли Швейцария и Франция. Интересно, что судьба встречи строилась по совершенно аналогичному сценарию – швейцарцы открыли счет в матче, затем пропустили три мяча и отыграли еще два в концовке второго тайма. Но здесь стоит отметить, что у Швейцарии был реальный шанс увеличить отрыв при счете 1:0 – в ворота Уго Льориса был назначен пенальти, который не смог реализовать Рикардо Родригес.

Овертайм голов не принес и победителя не выявил, а вот серия пенальти стала действительно драматичной для чемпионов мира и конкретного одного французского футболиста – Килиана Мбаппе. Форвард бил последний пенальти, счет был 5:4 – ни один из футболистов до этого не промахнулся. Но вот в дуэли швейцарского голкипера Яна Зоммера и Мбаппе сильнее оказался первый. Вытащенный пенальти отправил Швейцарию в четвертьфинал, а чемпионы мира поехали домой.

Англия — Германия (2:0)

Перед тем, как говорить о матче Англии и Германии, стоит вспомнить о «группе смерти». На групповом этапе сошлись чемпионы мира – 2018 французы, чемпионы Европы – 2016 португальцы, чемпионы мира – 2014 немцы и Венгрия, занявшая в итоге четвертое место. Все три оставшиеся команды вышли, но вылетели в первом же раунде плей-офф. Германия не справилась с Англией, уступив со счетом 0:2. Интересно и то, что этот матч стал последним для главного тренера Бундестим Йоахима Лева – свое место он после Евро уступает экс-наставнику «Баварии» Хансу-Дитеру Флику.



Первый гол был оформлен на 75-й минуте встречи, отличился Рахим Стерлинг. К этому моменту за сборную Англии на этом турнире забивал только он – три из трех голов. Через несколько минут у Германии появился шанс сравнять, однако Томас Мюллер не сумел реализовать почти стопроцентный голевой момент – выход один на один с вратарем. Мяч был отправлен мимо ворот, а красивую точку в этом поединке поставил Харри Кейн, поразивший ворота Германии за четыре минуты до конца основного времени.

Швеция — Украина (1:2 ДВ)

Последним четвертьфиналом турнира стала сборная Украины, а главным героем матча со Швецией – игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко, оформивший гол и отдавший результативную передачу. Вперед украинцы вышли на 27-й минуте, Швеция смогла сравнять в конце первого тайма.

Дальше команды не забили во втором тайме и овертайм подходил к концу без голов, дело шло к серии послематчевых пенальти, но подопечные Андрея Шевченко были против такого расклада – победный гол Артем Довбик с передачи Зинченко оформил на 120+1 минуте.

В четвертьфинале 2 июля сыграют Швейцария — Испания и Бельгия — Италия, а на следующий день встретятся Чехия — Дания и Украина Англия.