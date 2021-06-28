«Серия вратарей»: отберет ли Прайс Кубок Стэнли у «русской» «Тампы»

Неожиданный финал

Сокращенный из-за пандемии коронавируса сезон Национальной хоккейной лиги вышел во многом необычным и наконец добрался до своего апогея — в ночь на 29 июня по московскому времени на Amalie Arena стартует финальная серия Кубка Стэнли.

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«Тампа-Бэй», естественно, в решающей серии оказалась ожидаемо. Команда Джона Купера близка к тому, чтобы считаться династией, тем более из-за травмы Никиты Кучерова, пропустившего весь регулярный чемпионат, генеральному менджеру Жюльену Брисбуа удалось избежать основных проблем с потолком зарплат.

Чемпионский состав был фактически сохранен и даже укреплен на дедлайне обменов, а к плей-офф Кучеров вернулся, тем более там уже никаких ограничений нет (все деньги игроки получают в регулярном чемпионате).

В итоге «Тампа», заняв третье место в своем дивизионе, последовательно убрала с дороги финишировавших выше и считавшихся ее реальными конкурентами «Флориду» (4-2) и «Каролину» (4-1), а затем в драматичной полуфинальной серии не дала реванша «Айлендерс» (4-3), желавшим отомстить за прошлогоднее фиаско на той же стадии.

«Монреаль» играл в считавшемся самым слабым Северном дивизионе, где были собраны исключительно команды из Канады. «Канадиенс» удачно начали, но затем попали в ступор, уволили Клода Жюльена, но все равно еле выползли в плей-офф с четвертой позиции.

Интересно, что в НХЛ «Канадиенс» уступили двум не вышдешим в плей-офф командам: больше очков набрали «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, Павла Бучневича, Игоря Шестеркина и Александра Георгиева и прошлогодний финалист «Даллас Старз», в составе второго выступают Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин.

В серии первого раунда «Монреаль» безнадежно уступал со счетом 1-3 «Торонто Мэйпл Лифс», а дальше случилось чудо: «кленовые листья» были обыграны три раза подряд, а потом под ноль был до кучи раздавлен еще и «Виннипег».

Дальше команду Доминика Дюшарма ждал один из главных фаворитов сезона «Вегас Голден Найтс», но вместо прогнозируемого выхода в финал, «золотые рыцари» отправились в отпуск (2-4).

Теперь, канадцы, конечно же, хотят преподнести еще одну сенсацию, самую громкую, хотя сделать это будет невероятно сложно.

Будут ломать Кучерова и Василевского

Знаменитый советский хоккеист и российский тренер Федор Канарейкин, приведший в 2007 году магнитогорский «Металлург» к победе в Суперлиге, считает, что «Тампа» сможет защитить титул.

«Известно, что завоевать титул сложно, а отстоять его в два раза сложнее. Но я все-таки поставлю на «Тампу», которая смотрится гораздо сильнее. Причем, я думаю, что в финальной серии будет меньше семи матчей», — рассказал специалист «Газете.Ru».

«Здесь важно понимать, что это будет серия вратарей, противостояние Кэри Прайса и Александра Василевского — двух лучших голкиперов НХЛ. Победит та команда, чей вратарь сыграет надежнее. Но, как я уже сказал, я ставлю на «Тампу».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своими ожиданиями от финальной серии. По мнению специалиста, игроки канадской команды первым делом попытаются вывести из игры лидеров «Тампы» — вратаря Андрея Василевского и форварда Никиту Кучерова.

«Сравнивать две команды трудно, в регулярном чемпионате они не играли, там же все из-за пандемии в этом сезоне было по-другому. Но «Тампа» выглядит сильнее, у них два сумасшедших игрока — вратарь Василевский и форвард Кучеров. «Монреаль» — жесткая команда, которая играет в силовой хоккей, плюс у них очень сильная мотивация, они ведь не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года.

Надеюсь, что канадцы будут оставаться мужиками и играть честно, но, боюсь, что они все же попытаются выбить из игры Василевского и Кучерова.

Вратарю будут бить по щиткам, а с форвардом мы помним как было с «Айлендерс», когда против него сыграли грязно и он не смог продолжить матч. Хорошо в том эпизоде Кучерова приложили, думаю, позвонки у него повылетали. К счастью, в следующем матче он играл. Думаю, игроки «Монреаля» начнут хамить, если у них не будет получаться выиграть в хоккей», — сказал Кожевников в интервью «Газете.Ru».

Кожевников считает, что в НХЛ судьи очень часто пропускают умышленные нарушения правил против игроков, поэтому игроки «Монреаля» смогут устроить охоту за лидерами «Тампы» почти без последствий для себя.

В этом смысле, по мнению двукратного олимпийского чемпиона, мы зря ругаем арбитров в КХЛ, говоря, что они судят слишком мягко. В НХЛ, особенно в плей-офф, рефери позволяют игрокам гораздо больше.

Дуэль вратарей

О вратарском противостоянии эксперты говорят неспроста. Кэри Прайс является главным фактором, благодаря которому «Монреаль» добрался до финала.

Тактика команды Дюшарма довольно проста: рубиться изо всех вторым номером, блокируя максимум бросков и надеясь на своего вратаря, а также убегать в разящие контратаки, в которых «Канадиенс» действительно очень хороши.

С такими ребятами, как Тайлер Тоффоли, Ник Сузуки, Коул Кофилд, Йеспери Котканиеми, Йоэль Армия, Арттури Лехконен и, конечно же, Брендан Галлахер, такой план действительно можно реализовывать.

Но без Прайса все они уже давно играли бы в гольф. Кэри отражает 93,4% бросков в этом плей-офф, пропуская 2,02 гола в среднем за игру. На его счету также один сухой поединок.

В недавнем опросе эксперты официального сайта НХЛ отдали ему почти все голоса в вопросе получения «Конн Смайт Трофи», приза самому ценному игроку плей-офф. Если «Монреаль» возьмет Кубок Стэнли, то с номинацией все будет понятно.

Бывали случаи, когда голкипер проигравшей команды забирал индивидуальную награду. Но в этом случае победа «Тампы» скорее всего коронует уже ее голкипера.

Только Андрей Василевский имеет лучшую чем у Прайса статистику. Он отражает 93,6% бросков, попускает 1,99 шайбы за матч и на ноль отыграл четырежды!

Все три серии в этом плей-офф россиянин завершал сухой победой! И это просто невероятно и рекорд НХЛ, особенно учитывая, что так же закончился и прошлогодний финал против «Далласа».

Похоже, что судьба этой серии действительно решится на последних рубежах.

Превосходство «Тампы»

В остальном же, несмотря на все плюсы и геройства «Монреаля», перевес чемпиона выглядит слишком значительным.

При примерно равном количестве пропущенных голов в среднем за матч «Лайтнинг» забрасывает за игру в плей-офф на целый гол больше и все свои победы одержала в основное время («Монреаль» пять раз выгрызал в овертаймах).

Ну а большинство «Молнии» — это просто шедевр, где Кучеров, Брэйден Пойнт, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос творят невероятные вещи.

Пойнт с огромным перевесом лидирует в плей-офф по голам (14 против восьми у трех преследователей, включая одноклубника Алекса Киллорна), Кучеров — по передачам (22 против 15 у Хедмана) и очкам (27 против 20 у Пойнта, 17 у Киллорна и Стэмкоса и 16 у Хедмана).

Остановить такую команду практически невозможно, но в «Монреаль» и так никто не верил ни до сезона, ни по его ходу, ни даже в плей-офф.

Но как бы ни закончился финал, у Кубка Стэнли снова будет российский обладатель. Либо Кучеров, Василевский и Михаил Сергачев повторят успех, либо юный Александр Романов получит перстень в свой дебютный год в сильнейшей лиге мира.