«Не придавал серьезности»: что говорят о поражении Волкова в UFC

Российский боец Александр Волков уступил французскому спортсмену Сирилу Гану в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Француз завоевал статус следующего претендента на титул в тяжелом весе.

Поединок продлился все заявленные пять раундов. Ган победил единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 49-46.

Теперь на счету французского спортсмена девять побед в девяти поединках, он претендует на получение боя за титул чемпиона промоушена в тяжелом весе, а Волков выиграл 33 поединка и девять раз потерпел поражение. При этом на взвешивании 32-летний Волков оказался значительно тяжелее 31-летнего Гана, показав на весах 120,2 кг при весе француза в 111,13 кг.

В пятом раунде поединка Ган неудачно попал сопернику пальцами в глаз, после чего Волкову потребовалось некоторое время на восстановление. Однако россиянин не получил серьезных травм, о чем ТАСС рассказали в команде спортсмена, ему не потребовалась медицинская помощь после встречи. Сам Волков отметил, что поединок был непростым.

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«Бой был тяжелый и равный, и, пересмотрев его, мне не кажется все таким очевидным. Но я смотрю на него со своей стороны. Не важно, проиграл ты или нет, главное — ты не выиграл. Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой. Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!» – написал спортсмен в своем Instagram.

Ган в своем Twitter после поединка написал, что гордится тем, что сумел разделить октагон с таким бойцом, как Александр Волков.

«Горжусь этой битвой и тем, что разделил октагон с таким воином, как Александр Волков. Было тяжело, но это подтвердило, что в одном ряду с лучшими в мире. Пусть начнется следующая глава», — отметил он.

Боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что главной причиной поражения Волкова стало то, что он неправильно оценил французского спортсмена и не настроился должным образом на схватку.

«Не видел даже Гана до этого боя, не придавал ему серьезности. Был уверен, что Гана он пройдет. Думаю, Саша не ожидал такого серьезного сопротивления от соперника. Думаю, Волков недооценил соперника, он уже думал о титульном бое, смотрел в будущее. А так делать никогда нельзя. Здесь дело в психологии. Плохо настроился, допустил недооценку. А когда вот так — то получаешь», — приводит слова Василевского «Чемпионат.com».

Однако с таким мнением не согласился российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator в тяжелом весе. Он выразил точку зрения, согласно которой конкретно по этому поединку к Волкову нет вопросов, однако россиянину необходимо добавлять и придумать что-то новое, неожиданное, что станет сюрпризом для соперника.

«Вряд ли это ментальные проблемы. Саша неплохо вел поединок. Но оппонент был на высоте. И в функциональной подготовке, и ногами двигался хорошо, выглядел свежо. Не хватало Саше скорости. Ган неудобен для Волкова. Саше комфортно, когда бой под его темп. А здесь француз начал остро атаковать джебами. План был правильный, бой проходил в стойке, все было комфортно. Класс оппонента оказался повыше в ударной технике», — цитирует Минакова «Чемпионат.com».

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в свою очередь, отметил, что Волкову в этом бою не хватило скорости и решительности. Также он выразил мнение, что менять тренера после такого поражения не стоит, хотя зачастую именно наставника называют причиной неудач.

«Волкову не хватило скорости и решительности. Он слишком много стоял, пятился назад. Люди постоянно пишут, что нужно менять тренера. Глупости, как всегда. Стоит человеку выиграть — он красавец, а про тренера никто не вспомнит. Хотя именно тренер и довел до побед. Стоит проиграть — кто еще виноват? Конечно же тренер. В таких ситуациях всегда интересно, какая же будет замена. Предложений то не поступает», — сказал Шлеменко «Спорт-Экспрессу».