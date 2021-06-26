Бой за статус претендента на титул: Волков уступил Гану

Александр Волков в важнейшем для себя поединке не смог одолеть француза Сирила Гана, который теперь имеет рекорд 9-0 и наверняка получит титульный бой в тяжелом весе. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Итак, решение судей: единогласным решением победил Ган! Причем двое из трех арбитров отдали французу все пять раундов!
Очень тепло обнялись бойцы после боя. Все прошло в атмосфере взаимного уважения.
Пятый раунд: поддавливал Волков в пятом раунде, однако чего-то экстраординарного, что выбило бы соперника из колеи, Гану предложить так и не сумел. В какие-то моменты лучше был Александр, в какие-то Сирил. К сожалению, Ган почти наверняка будет объявлен победителем. При этом на последних секундах Ган очень жестко ткнул Волкову в глаз. Бой был прерван. Врач осматривал россиянина. Но все же вернулся Александр на последние секунды. Ган извинился.
Четвертый раунд: активнее начал француз и четвертый раунд, но в какой-то момент Волков, слушая подсказки своего угла, перешел в наступление, и быстро выяснилось, что француз тоже подустал. В итоге в четвертой пятиминутке хорошие моменты и комбинации были у обоих. Но Гану нужно отдать должное — он смог преодолеть сложности и давил до конца раунда. Сложно сказать, забрал ли француз эту пятиминутку наверняка, но он точно побеждает в поединке.
Третий раунд: Ган продолжает работать первым номером, хотя Волков в отдельных моментах раунда смог отодвинуть соперника и заставить его немного отступить. И все же Ган побыстрее, это сказывается на ходе боя. Разок даже коленом в прыжке попал. Кажется, Волков начинает уставать, а еще два раунда впереди. И, похоже, россиянину для победы нужен будет нокаут. Интересно, что по значимым ударам в первом раунде у Волкова был перевес, во втором равенство, а в третьем уже большое преимущество у Гана.
Второй раунд: оба достаточно активно работали, но все же Ган был чуть активнее и точнее. Кажется, второй раунд за французом, а специалисты отдавали ему и первый. Хоть и не все.
Первый раунд: очень осторожное начало. Волков работал лоу-киками. Потом обменялись мидл-киками. В целом оба опасались явно. После трех минут поединка Ган попробовал заработать в проходе тейкдаун, но не вышло. В конце опять били друг друга по ногам. Очень близкий раунд, который могут оценить в пользу каждого из бойцов.
НАЧАЛИ!
Бойцы появляются в октагоне. Сейчас все начнется.
Совсем скоро начнется главный бой вечера: Александр Волков против Сирила Гана!
Удалось Сен-Прю в начале второго раунда провести тейкдаун. Долго пытался он, находясь на сопернике, провести удушающий. Но через пару минут Босер смог встать и развернуться, а затем попал с колена и добавил с правой и левой руки по уже падавшему сопернику. Нокаут без вопросов.
НОКАУТ ОТ БОСЕРА!
Первый раунд: довольно проходная пятиминутка, в которой Босер явно был активнее и точнее. Пока вообще непонятно, чего Сен-Прю собирается добиться сегодня. Явно проигрывает на данный момент.
Начали!
Изначально с Сен-Прю должен был драться россиянин Максим Гришин, но он не смог выйти на поединок. В качестве замены был выбран характерный канадский боец Таннер Босер.
Нас ждет очень интересный поединок: Таннер Босер (19-8-1) – Овинс Сен-Прю (25-15).
Ну что же, вот и решение. Один арбитр дал ничью: 28-28! Ну а два арбитра отдали перевес (29-28) Валиеву!
Третий раунд: Валиев весь раунд работал очень активно, стараясь забрать раунд, а то и выиграть досрочно. Барселосу было очень непросто. Пару раз он чудом избежал тейкдауна, но пятиминутку проиграл без вариантов, так и не дождавшись своего шанса на болевой или нокаут.
Второй раунд: Валиев работал быстрее и увереннее, но все же не создавал оппоненту критических трудностей. А на последней минуте Барселос совершил два резких прохода в ноги, после чего нанес немало ударов по накрытому им сопернику. Валиев дотерпел, но раунд однозначно за Барселосом.
Первый раунд: очень осторожный раунд от двух базовых борцов. Оба искали свои шансы с дистанции. Валиев был поактивнее — Барселос уж совсем экономно действовал. Равный раунд. Был у бразильца шанс перевести в партер в середине раунда, но в конце у края клетки уже Валиев активничал. Скорее россиянин был получше, но совсем незначительно.
Сейчас бой Барселоса с Валиевым начнется.
Два поединка до главного боя вечера. Сейчас в октагон выйдет еще один российский боец. Мы в ожидании поединка Раони Барселос (16-1) – Тимур Валиев (17-2).
Ого, Фили ткнул соперника в глаз, из-за чего тот не смог продолжить бой. В итоге в таких ситуациях поединок признается не состоявшимся. Так и в этом случае.
Следующий бой основного карда: Андрэ Фили (21-8) – Даниэль Пинеда (27-14).
Минс и Далби честно отработали все три раунда. Бой был максимально близким, но все же все три арбитра отдали Минсу на раунд больше (29-28 в каждой судейской записке).
Сирил Ган тоже тут.
Тем временем на арену в Лас-Вегасе прибыл Александр Волков.
Начинается второй поединок мейнкарда. Тим Минс (31-12-1) против Николас Далби (19-3-1).
Ну что ж, борьба получилась довольно интересной, но Мойкано был все же значительно убедительнее и в итоге в середине поединка во втором раунде задушил соперника. Ренато Мойкано (14-4-1) – Джай Герберт (10-2).Победа Ренато Мойкано удушением.
Начинается первый бой основного карда. Ренато Мойкано (14-4-1) против Джай Герберт (10-2).
Вот как выглядит сегодняшний мейнкард: • Александр Волков (33-8) – Сирил Ган (8-0);
• Таннер Босер (19-8-1) – Овинс Сен-Прю (25-15);
• Раони Барселос (16-1) – Тимур Валиев (17-2);
• Андрэ Фили (21-8) – Даниэль Пинеда (27-14);
• Тим Минс (31-12-1) – Николас Далби (19-3-1);
• Ренато Мойкано (14-4-1) – Джай Герберт (10-2).
Бой состоится на турнире UFC Vegas 30 и станет главным событием вечера.
Добрый вечер, уважаемые любители единоборств! «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя россиянина Александра Волкова против француза Сирила Гана за статус следующего претендента на титул тяжелого веса.