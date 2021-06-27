Чемпион вернулся: Ломаченко победил в первом бою после лишения титулов

Украинский боксер, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вернулся после того, как в октябре 2020 года он проиграл американцу Теофимо Лопесу и лишился титулов чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Спортсмен был вынужден перенести операцию и возобновил тренировки только в январе.



А в ночь на 27 июня Ломаченко в 12-раундовом бою в весовой категории до 61,23 кг в Лас-Вегасе (США, штат Невада) победил японца Масаёси Накатани. Поединок завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

Сам Ломаченко после боя не только порадовался своему триумфу, но и выразил желание вновь встретиться с Лопесом.

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«Я рад, что вернулся с победой. Мы достигли то, что планировали. И я снова в строю. Я думаю, все увидели, что нужно сделать реванш с Лопесом. Давайте сделаем это снова. Я буду ждать его боя против Камбососа, готов драться с ним в любое время: декабрь, январь, февраль. Если они готовы дать мне реванш, я буду рад. Это то, чего хотят фанаты бокса», — сказал спортсмен после поединка.

Теперь на счету 33-летнего Ломаченко 15 побед, из которых 11 были добыты нокаутом, и два поражения.

Его соперник, в свою очередь, потерпел второе поражение в карьере при 19 победах (13 нокаутом). Причем в 2019 году он тоже проиграл Лопесу — решением судей.

Поединок Ломаченко и Накатани стал главным событием вечера на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе. Его организатором выступил Боб Арум и его промоутерская компания Top Rank. После поединка Арум прокомментировал победу украинского боксера, отметив, что Ломаченко доказал, что до сих пор является лучшим из лучших.

«На тот случай, если кто-то сомневается, Василий доказал, что он по-прежнему один из лучших бойцов в мире. Он здоров и готов драться с любым легковесом», — приводит слова Арума ESPN.

Не остался в стороне от победы боксера и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, близкий друг Ломаченко — Александр Усик. Он поздравил боксера в Stories Instagram.

«Чемпион. Лома», — написал Усик, выложив отрывок из боя.

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов также отреагировал на победу Ломаченко, опубликовав фотографию в Stories Instagram.

«На классе», — подписал он снимок.

Ломаченко в 2018 году после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Украинцу принадлежит рекорд — он затратил наименьшее количество боев (12 поединков) на то, чтобы завоевать чемпионский титул в третьей весовой категории. На счету боксера еще два важных достижения — он повторил рекорд тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке, а также затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории — семь.

Спортсмен также сумел завоевать все возможные титулы в любительском боксе — золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирной серии бокса в личном зачете.