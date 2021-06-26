Как ученик Федора Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона

Один из лучших российских бойцов ММА Валентин Молдавский изначально представлял на международном уровне сборную Украины. Он родился в селе Новопсков Луганской области, в 17 лет начал заниматься боевым самбо, вскоре стал многократным чемпионом Украины по этому виду единоборств, а также взял бронзу на чемпионате Европы.

Однако в 2014 году, когда в его родной стране разразился политический кризис, Молдавский принял решение перейти в сборную России. В тот же год он стал чемпионом Европы и вскоре присоединился к команде Федора Емельяненко.

В Fedor Team уделяли большое внимание развитию талантливого бойца: сам Последний Император возил его в Японию на турнир Rizin Fighting Federation, а затем устроил в известный российский промоушен Fight Nights.

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Поступательное развитие привело к тому, что в 2017 году Молдавский подписал контракт с Bellator — вторым по популярности промоушеном в мире после UFC.

И вот наконец в своем шестом поединке в рамках Bellator российский боец стал чемпионом этой организации в тяжелом весе (93-120 кг), одолев мощного американца Тимоти Джонсона, который ранее выступал в UFC.

36-летний Джонсон обладал гораздо большим опытом и более впечатляющими физическими данными — он оказался тяжелее Молдавского на 11 кг (117 против 106 кг) и выше на 5 см (188 против 183 см). Кроме того, американец — базовый борец, но при этом обладает и прекрасным нокаутирующим ударом. Чуть больше половины своих поединков он выиграл досрочно именно при помощи мощных панчей.

К счастью, Молдавский не уступал оппоненту в мастерстве. Тоже базовый борец, он значительно улучшил свою технику в стойке за последние годы.

«Меня радует, что Валентин развивается, — говорил Федор Емельяненко в интервью Okko Sport. — Ошибки у него уходят, и удар становится все жестче и жестче. Я по себе чувствую: лапы ему держу, и он пробивает мне руки. Думаю, Валентин показал, что может и стоя работать очень хорошо — и против очень хороших бойцов».

Последний Император был прав. Молдавский провел почти весь поединок против Джонсона именно в стойке. Соперники соблюдали определенную осторожность, поскольку в тяжелом весе любой удар может стать нокаутирующим, однако американец все же рисковал больше. Он старше россиянина более чем на шесть лет и потому в идеале должен был заканчивать бой досрочно, чтобы не выдохнуться на последних раундах и не дать преимущества более молодому и свежему спортсмену.

Однако Молдавский спокойно действовал вторым номером, грамотно оборонялся и выбрасывал огромное количество быстрых ударов, держа оппонента на расстоянии.

Единственный реально опасный момент, когда защита россиянина дала брешь, произошел в самом конце второго раунда. Опытный Джонсон сумел зажать Молдавского у сетки и оглушить его серией ударов.

Однако россиянин быстро сориентировался и пошел в клинч, не дав себя нокаутировать. Осознав, что по очкам он проигрывает, в третьем раунде Молдавский начал вести себя активнее, навязывал ближний бой, а в концовке сумел наконец завалить массивного соперника на настил и взять над ним контроль. Благодаря этому ученик Емельяненко забрал себе третий раунд.

Takedown secured by Valentin Moldavsky!



We are heading into the Championship rounds live on @SHOsports. #Bellator261 pic.twitter.com/UcVvev4yTx — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 26, 2021

В заключительных раундах Джонсон ощутимо устал, и Молдавский спокойно превзошел его по всем показателям: 184 удара в целом против 130 у американца, из них 72 точных попадания против всего 33-х; удары коленом — 22 точных из 28-ми против лишь четырех из пяти у Джонсона, и этот список можно продолжить.

By The Numbers



WHAT A FIGHT! Both men gave everything but it's Valentin Moldavsky who gets the Unanimous Decision nod over @tbeartim. #AndNew Bellator Interim-Heavyweight Champion #Bellator261 pic.twitter.com/3PNpo2r0Zu — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 26, 2021

Более того, в конце четвертого раунда Молдавский ударом сделал Джонсону сечку под правой бровью, и остаток боя кровь заливала лицо американца, мешая ему грамотно обороняться и нападать.

That shot right there says it all.



Both these fighters are giving it their all to be crowned the Interim-Heavyweight Champion! #Bellator261 pic.twitter.com/w1iANHmKGn — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 26, 2021

В итоге россиянин одержал победу единогласным решением судей — 50:45, 49:46, 49:46 — и стал чемпионом Bellator. Правда, пока с приставкой «временный».

Дело в том, что действующий обладатель пояса в тяжелом весе — американец Райан Бэйдер — опустился в полутяжелый дивизион, чтобы принять участие в Гран-при Bellator. Однако вскоре он вернется в привычный вес и будет готов сразиться с временным чемпионом, чтобы снова подтвердить свое лидерство в организации. Это будет самый важный бой в карьере Молдавского.

К слову, Бэйдер очень высоко оценил россиянина после боя с Джонсоном: «Отличный поединок! Молдавский выглядел хорошо, действовал быстро, и его кардио на высоком уровне. Тимоти старался, но я бы хотел, чтобы он попытался сделать несколько тейдаунов. Жду не дождусь своего возвращения в тяжелый вес. Давайте сделаем это!»

Great fight! Moldavsky looked good, fast and his cardio was on point. Tim brought it but would have liked to see him threaten some takedowns. looking forward to coming back to Heavyweight let's get it! — Ryan Bader (@ryanbader) June 26, 2021

Поединок с Бэйдером станет для Молдавского также шансом отомстить за своего наставника Федора Емельяненко, который встречался с американцем в финале Гран-при Bellator в 2019 году и уже на 30-й секунде полетел в нокаут.

А пока Последний Император поздравляет своего ученика с победой: «Еще один чемпионский пояс везем в Россию!»

При этом сам Молдавский остался не слишком удовлетворен поединком.

«Я очень устал, но рад, что одержал победу. Честно говоря, недоволен боем: думал, полегче пройду. Но главное, что победил. Какой была тактика? Во время боя ориентировался по ситуации, понимал, что контролем в клетке и переводами в партер могу забрать раунды. Так и действовал.

Впереди Райан Бэйдер? О нем пока ничего не скажу. Когда начну к нему готовиться, будут предположения. Сейчас думать о нем не буду», — подытожил российский боец.