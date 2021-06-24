«Спорт вне политики»: «Ахмат» подал в суд на Google

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google. Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. Третьим лицом стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

10 декабря 2020 года минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Из-за санкций канал грозненской команды был заблокирован в YouTube, что и послужило причиной подачи иска.

«Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК «Ахмат», а также с заявлением в ФАС России в связи с наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга», — отмечено в заявлении клуба, которое опубликовано на официальном сайте «Ахмата».

Реклама

Также клуб обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, отметив, что задачей команды для команды важно «привлечь внимание ООН к беспрецедентному давлению на клуб, которое противоречит принципам и нормам, установленным Международной хартией физического воспитания и спорта, резолюциями ООН, Олимпийской хартией МОК и Уставами ФИФА и УЕФА».

Также пресс-служба приводит заявление генерального директора команда Ахмеда Айдамирова.

«Спорт нейтрален и находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат должную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов. Мы уверены в поддержке грозненцев международным спортивным сообществом», — заявил он.

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев резко раскритиковал блокировку YouTube-канала и заявил, что грозненская команда поступает правильным образом, раз намеревается отстаивать свои права в суде.

«Это беспредел! Зачем вмешивать спорт в политику? «Ахмат» — ведущий клуб Чечни. Там занимается много детишек. Правильно, что клуб подает в суд, решая вопрос в правовом поле. Надо использовать все ресурсы, чтобы отстоять свои права», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев в комментарии «Газете.Ru» заявил, что подобная ситуация не является частью спортивного права. Юрист отметил, что у каждого ресурса есть свои и правила, и политика, поэтому, вполне вероятно, что было что-то нарушено.

«Этот вопрос не является частью спортивного права, здесь необходимо специальное законодательство по информации и телекоммуникациям. Нужно в первую очередь понять — почему YouTube заблокировал канал «Ахмата». Видимо, они размещали там какой-то контент, который противоречит правилам ресурса, либо закону о телекоммуникациях.

Google — не российская компания, они администрируют YouTube из-за границы. Для того, чтобы разблокировать канал, нужно обращаться к администратору ресурса. У каждого ресурса есть определенная политика и свои правила — какой контент размещать нельзя и так далее. Я думаю, что вот здесь они что-то нарушили, поэтому здесь, скорее, вопрос не российского законодательства, а правил YouTube. Блогеры, которые размещают свои ролики на этой платформе, могут более подробно изложить суть происходящего», — отметил специалист.

Юрист Михаил Прокопец в комментарии «Газете.Ru» также отметил, что этот вопрос не входит в сферу спортивного права, а потому он не берется судить, что может быть с этим иском.