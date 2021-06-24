«Геморрой на ровном месте»: возможен ли матч России и Украины

Противостояние сборных России и Украины на чемпионате Европы — 2020 вышло лишь заочным и достаточно конфликтным. Еще до старта турнира украинская команда представила форму с очертаниями границ страны, куда был включен российский полуостров Крым, а во время самого турнира отличились и фанаты сборной — во время матча с Северной Македонией украинские болельщики с трибун скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента России Владимира Путина.

В теории у России и Украины был шанс встретиться в плей-офф, но подопечные Станислава Черчесова не сумели преодолеть групповой этап. Однако мысль организовать подобный поединок никуда не ушла, ее выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, который позднее в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему идея проведения товарищеского матча между сборными России и Украины может быть встречена положительно.

«Почему мы можем встречаться на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, почему наши спортсмены могут ездить и выступать на территории Украины, украинские атлеты могут приезжать на соревнования в Россию, в Европу, а здесь почему нет? Это спорт. Весь нездоровый ажиотаж, который создается вокруг этого мероприятия посредством СМИ, соцсетей, не должен иметь никакого отношения к спортивным состязаниям. У нас столетиями выстраивались родственные отношения.

У меня у самого половина семьи из Украины, я родился в Белгородской области, почти на границе, поэтому вся нездоровая атмосфера, которая создается вокруг наших народов, создается искусственно. Исторически мы являемся близкими народами, имеем близкую культуру, у нас очень тесные связи.

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Спорт — один из цементирующих растворов между народами. Спорт обязан снимать преграды, которые существуют по тем или иным спорным вопросам», — заявил депутат.

Впрочем, не у всех представителей футбольной общественности мнение совпадает с мнением Свищева. Так, бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что чиновник вообще ничего не понимает в теме противостояния России и Украины.

«Это глупость депутата, который хочет разжечь что-то непонятное, засветить себя. Он вообще не понимает, что такое футбол. Украина и Россия – это всегда принципиальный матч: был, есть и будет. Если провести дружеский матч между ветеранами, которые играли еще в Советском Союзе, — это одно. А здесь он просто подливает масло в огонь, это провокация.

Депутатов на эту тему слушать не надо, пусть другими вопросами занимаются и не лезут в футбол, в котором они ничего не понимают. Этот депутат, наверное, по мячу ни разу не бил, но ему надо идею выдвинуть. Футбол должен объединять, и это спорт: сегодня сильнее одни, завтра – другие», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Свищев, продолжая тему возможного противостояния России и Украины на футбольном поле, предостерег от перехода соперничества в другие сферы общественной жизни.

«То, что сейчас происходит на территории Украины, это пшик в историческом масштабе. Нельзя пером вычеркнуть те истории, которые были написаны нашими предками. Очень модным в последнее время стало придумывать то, что спорт — важный инструмент для достижения политических целей и задач. Это все абсурд и бред, мы должны категорически противодействовать этому.

Я не понимаю, почему заявляет МОК, заявляет ФИФА, УЕФА, что арены должны быть свободны от политики, при том, что на деле мы видим совсем другое. Лозунги какие-то, политические акции проходят, мы видим каких-то радикально настроенных болельщиков, расовые претензии, национальные претензии, религиозные претензии — этих вещей нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

Сейчас еще непонятные какие-то флаги ЛГБТ-сообществ стали появляться. Пускай каждый живет как он хочет, но это не должно проникать на территорию футбольных матчей. Они понимают, что футбол — самый популярный вид спорта в мире, во время крупных футбольных соревнований приковывается внимание всего человечества. Соответственно политиканы, радикалы, и другие товарищи, у которых не получается добиться чего-либо в своей обычной жизни, присасываются к спорту, к футболу, и это страшно. Все нормальные и здравомыслящие атлеты понимают это», — сказал Свищев.

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров считает, что идею Свищева по поводу организации товарищеского матча попросту некому поддержать.

«Никакого интереса в данной ситуации нет. Это просто глупость – сейчас делать такой матч, нагнетать ситуацию. Я против этого. Какая из двух команд была бы сильнее, сложно говорить однозначно, настрой был бы у футболистов совсем другой, ажиотаж вокруг, отношение болельщиков – если их пустят. И кому это надо? Идея со знаком «минус», — высказал свое мнение Шмаров «Газете.Ru».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оказался солидарен с мнением прославленного ветерана. Он отметил, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на российской команде и разборе причин того, почему у футболистов не получилось хорошо выступить на чемпионате Европы и выйти из группы. Колосков выразил мнение, что из-за подобного матча противоречия могут только усугубиться.

«О футболе никто не вспомнит. Украина вышла в плей-офф, мы не вышли – так давайте сосредоточимся на нашей команде! На разборе, что получилось, что не получилось, как дальше жить. Ну при чем тут Украина? Для меня вообще сейчас этой команды нет, я за нее не болею. А что такое этот матч? Это вулкан. Во-первых, зачем он нужен? Какую он принесет пользу нашим болельщикам, нашей сборной? Для чего создавать геморрой на ровном месте? Организация подобного матча повлечет цепь неразрешимых вопросов.

Противоречия только усугубятся. Мы же видим, какое отношение к России во всех слоях украинского общества, начиная детьми и заканчивая политиками. И какая страна возьмется за организацию такого матча? Да не найдется такой страны, умные же все люди. Они не будут поставлять себя под такие неразберихи и анархии. Что за идея? Ну скажи что-нибудь про сборную – при чем тут эта «дружба народов»? Чушь полнейшая!» — заявил Колосков.

Сам Свищев считает, что матчи, подобные поединку сборных России и Украины, проводить можно и нужно, потому что с соседями необходимо дружить и развивать отношения, а спорт является одним из инструментов налаживания контактов. По мнению депутата, устраивать игры можно с теми странами, которые этого хотят, при этом не вмешивая в спорт политику.

«Я многих украинских спортсменов, которые неоднократно высказывались о том, что они атлеты, а не политики, уважаю. В то время, когда они заняты профессиональной спортивной деятельностью, участвуют в справедливой и честной борьбе за первые места, это хорошо. Никто не отменял и никогда не отменит хороших, дружеских отношений между нашими соседями.

У нас соседей с вами много, нам надо дружить и развивать эти отношения. Делать это можно через спорт, через культуру, через искусство, через дипломатию. А футбол — одна из мощных сил, способная этому помочь. Поэтому проводить матчи нужно со всеми странами, которые этого хотят, не вмешивая туда политику. У нас есть РФС, ФФУ (Федерация футбола Украины), есть УЕФА — давайте проводить эти матчи, давайте встречаться, и все будет нормально.

Побеждать будет сильнейший, болельщики будут радоваться, огорчаться. Это футбол, это спорт, не надо мешать все яйца в одну корзину. Это опасно и не нужно», — сказал Свищев «Газете.Ru».