Защищает интересы клуба: Витория подвел итог первых сборов в «Спартаке»

После очередного тренировочного занятия, состоявшегося утром на базе в Тарасовке, Руй Витория решил побеседовать с журналистами, также приглашенными на первый сбор. Для начала наставник красно-белых высказался о конкуренции за место в составе.

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«Те ребята, которые вернулись в команду из аренд, хорошо показывают себя в тренировочном процессе. Конечно, решение я приму позже, нужно подождать, когда вернутся все игроки «Спартака» из сборных, потом можно говорить конкретнее. Скорее всего, это случится уже после сбора в Австрии.

Основной приоритет в этом вопросе — интересы клуба, а потом уже — интересы игроков.

Мне не нравится работать с большим количеством футболистов, когда есть длинная скамейка. Конечно, в этот сезон внесут свои коррективы еврокубковые матчи, когда число игроков будет больше, чем обычно», — сказал Витория «Чемпионату».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» ради игровой практики временно покинули Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Артем Тимофеев, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.

По словам Витории, вышеперечисленные игроки проявляют себя на первом сборе с максимально положительной стороны, оставляя благоприятное впечатление.

Также 51-летний тренер рассказал о принципе формирования команды на сезон.

«Основной план — иметь два игрока на каждую позицию. В случае необходимого усиления каких-либо позиций добавить третьего игрока. Об этом будем еще говорить со спортивным директором. Также мне нравится, когда в команде сильная внутренняя конкуренция. Не люблю, когда есть 11 игроков старта и остальные. Команда должна быть сбалансированной», — сказал Витория «Чемпионату».

Он добавил, что наличие лимита на легионеров не станет для него большой проблемой, несмотря на то, что с подобным ограничением он сталкивается в карьере в первый раз.

«Лимит не будет проблемой, так как это правило действует для всех. Я всегда хладнокровно отношусь к выборам. Понятно, что восемь иностранцев, которые попадут в заявку на сезон, должны быть отлично интегрированы в команду и показывать максимум своих возможностей», — отметил наставник.

Португальский специалист не обошел вниманием чудовищную ошибку полузащитника Романа Зобнина, после которой Юссуф Поульсен забил победный мяч в ворота российской сборной в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года. По его словам, оплошность 27-летнего хавбека никак не повлияет на его положение в стане красно-белых.

«То, что случилось в сборной, в сборной и остается. Для меня мои футболисты всегда остаются лучшими. Это касается не только Зобнина, но и всех игроков «Спартака», выступающих за свои сборные.

Когда они вернутся в команду? Все по-разному. Дадим им по недельке отдыха, когда Евро для них завершится. Пусть немного освободят голову, чтобы приехать в клуб с новыми силами. Нам предстоит долгий и сложный сезон», — сказал Витория «СЭ».

Также Витория высказался по поводу пандемии коронавирусной инфекции и о мерах борьбы с ней. Португалец заявил, что является сторонником вакцинации, и что тренерский штаб вместе с медицинским персоналом должны стать примером для футболистов, которые не спешат обезопасить себя.

«Я переболел коронавирусом в ноябре прошлого года, после этого привился. Сделал уже около 30 ПЦР-тестов, так что знаю о вирусе столько, что консультации могу давать.

Я сторонник вакцинации команды, за нее будет отвечать наш медицинский штаб – у нас отличные врачи. Мы должны быть примером для ребят о необходимости вакцинации.

Чем быстрее мы это сделаем – тем быстрее закончится пандемия, и стадионы вновь заполнят болельщики», — передает слова Витории «Чемпионат».

Напомним, что согласно последним ограничениям, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, на спортивных мероприятиях, проводимых в помещениях или на открытом воздухе, может присутствовать не более пятисот человек. Вместе с тем, если организаторы соревнований установит на территории стадиона зону, свободную от ковида, то максимально разрешенная вместимость может быть увеличена.

Напомним, что серебряные призеры чемпионата России прошлого сезона 25 июня отправятся в Австрию, где проведут второй учебно-тренировочный сбор. До 5 июля красно-белые будут базироваться в городе Филлах, после чего вернутся в Россию. С 11 по 18 июля «Спартак» будет задействован в Кубке «Матч Премьер», а уже 25 июля начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) матчем против казанского «Рубина».