«Можете нас материть и костерить»: что говорят после вылета России с Евро-2020

Для выхода в плей-офф чемпионата Европы — 2020 сборной России по футболу нужно было не проиграть решающий матч против национальной команды Дании, однако результат поединка оказался не в пользу отечественных футболистов, которые были разгромлены со счетом 1:4.

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После встречи главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что в целом план на игру был выполнен. По его словам, у команды были все шансы перевернуть матч, реализовав несколько своих моментов.

«Пропустили в первом тайме, на второй вышли отыгрываться, но соорудили гол сами себе (0:2). Еще при 0:1 была готова замена, и мы в итоге перестроили игру, отыграли один мяч (1:2). Хотели забить еще, но при своем штрафном, когда подавали, соперник выбил мяч и убежал в контратаку», — отметил Черчесов.

«Поблагодарили футболистов за такую игру. Были готовы к ней. Другое дело, что игра сложилась не в нашу пользу. Надо посмотреть спокойно матч и делать определенные выводы», — подчеркнул специалист.

Черчесов заявил также, что вся ответственность за выступление лежит на нем, и отметил, что успехов на чемпионате мира в 2018 году, когда российская команда дошла до четвертьфинала, проиграв будущим вице-чемпионам хорватам, удалось добиться благодаря более опытным игрокам в сборной.

Нападающий и капитан национальной команды Артем Дзюба, ставший автором единственного гола России в этом матче (забитого с пенальти), после встречи обратился со словами благодарности к тем, кто поддерживал и верил в команду, но при этом заявил, что сборная заслужила ругань и негатив в свой адрес.

«Хотелось бы извиниться перед всеми, кто верил. А те, кто об этом мечтали, можете нас материть и костерить, вы будете правы. Спасибо всем, кто до последнего верил. Мы сражались, бились. Хотели отыграться, но пропустили, потом третий и четвертый.

Не может быть у нас лучшим плеймекером в команде вратарь. А у нас все передачи идут вратарю, как только попадается хороший соперник. Ладно, бельгийцы, они выше уровнем. Но Дания примерно нашего уровня. Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались», — заявил форвард.

В Российском футбольном союзе (РФС) перед стартом турнира говорили о том, что перед сборной поставлена задача — выйти из группы, и после завершения для России группового этапа президент организации Александр Дюков критично высказался о результатах команды, однако заявил, что кадровые перестановки нужно делать позднее, когда утихнут эмоции.

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Бывший игрок «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» отметил, что, безусловно, доля вины Черчесова в вылете есть, однако на поле выходит не тренер, а футболисты, с которыми «что-то не так в нынешней действительности».

Говоря о смене тренера после провала на чемпионате Европы, экс-игрок признался, что пока не видит ему альтернативы.

«Если разобраться, я пока не вижу, кто мог бы сменить Черчесова. Думаю, что Станиславу Саламовичу дадут шанс подготовить сборную к чемпионату мира — 2022. Будут говорить о наших тренерах — допустим, назовут Сергея Семака. Но мне кажется, он не готов к этой работе — при всем уважении к его заслугам и чемпионству «Зенита». На данный момент лучших вариантов нет. Надо смотреть по факту: если команда не будет прогрессировать, последует увольнение.

Давление в любом случае поднимется, есть неприятный осадок: мы же Россия, мы же хотим. Рассчитывали, что футболисты как-то проявят себя — но не получилось. Но в любом случае болеем за свою страну. Надеюсь, что скоро подрастет поколение мальчишек, которое поднимет наш футбол, и мы будем радоваться гораздо чаще, а не только на ЧМ-2018. Там команда прогрессировала, но куда-то этот прогресс ушел», — констатировал эксперт.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что одной из причин неудачи стал разный уровень российских футболистов и их соперников. Он также вспомнил, что клубы из России не могут себя достойно проявить в Лиге чемпионов и Лиге Европы, что схоже с выступлением национальной команды на Евро.

«Разочарован исходом и очень слабым выступлением, последним местом в группе. Хотя до этого матча все выглядело не так плохо, можно было исправить ситуацию. С одной стороны, датчане играли настолько, насколько мы им позволяли. С другой, стоит сказать, что уровень футболистов, к сожалению, разный. Раньше говорили: сильные клубы — сильная сборная. Это до сих пор актуально для нас, потому что сборная представлена, в основном, футболистами, которые играют в чемпионате России. А на европейской арене наши клубы в последние годы играют очень слабо.

Слабые выступления команд в Европе и сборной на Евро-2020 — одного поля ягоды. Это говорит о том, что общий уровень футболистов снизился. Дело не в тренере, а в кадровых проблемах. Игроки сборных Бельгии и Дании на ведущих ролях в европейских клубах. Даже вратарь сборной Финляндии прекрасно выступает в леверкузенском «Байере». Слишком велика разница в мастерстве конкретных футболистов. Это главная проблема, которая и привела к итоговому результату», — сказал Нигматуллин «Газете.Ru».

О том, что изменения в тренерском штабе команды назрели давно, заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. По его мнению, Черчесов как тренер из себя ничего не представляет, а успех на домашнем чемпионате мира был достигнут лишь благодаря тому, что сборную «тащили за уши».

«Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер — просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Владимиром Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное.

Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Поражение от Дании полностью лишило сборную России шансов на попадание в плей-офф Евро. Команда заняла четвертое место в группе, по дополнительным показателям пропустив на третью строчку Финляндию. Датчане стали вторыми, а Бельгия выиграла группу с тремя победами из трех.