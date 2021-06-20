За державу стыдно: что эксперты говорят о России и Украине на Евро-2020

Перед тем как узнать мнение специалистов насчет разницы между сборными России и Украины, мы попросили их дать короткий комментарий по поводу предстоящего матча подопечных Станислава Черчесова против сборной Дании, который состоится в понедельник, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

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Чемпион СССР в составе петербургского «Зенита» Юрий Желудков считает, что российская команда была неубедительна в двух прошедших матчах Евро-2020, поэтому ждать от игры с датчанами стоит лишь ничьей.

«Очень тяжелая игра нас ждет. Два матча какую-то фигню отвозили, что это, игра вообще, что ли, была? Ерунда какая-то, а не футбол. Поэтому трудно сказать, что будет с Данией. Если вничью сыграем, то выйдем в плей-офф. Четырех очков нам хватит для этого. Но, опять же, добиться этого результата будет крайне тяжело. Потому что датчанам деваться некуда, у них последняя игра, при поддержке своих болельщиков. Они захотят побороться за три очка и возможность зацепиться за выход в 1/8 финала», — сказал Желудков «Газете.Ru».

Более позитивен в своем прогнозе оказался почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Лучше всего про ожидания выразился Андрей Аршавин: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Но это в шутку, естественно. Конечно, как и все люди в России, так или иначе связанные с футболом, жду от наших ребят победы. На это я и себя настраиваю, и своих окружающих, с кем буду смотреть футбол. Это последний рубеж — или мы выходим в плей-офф и продолжаем свое выступление на турнире, или едем домой. Даже несмотря на то что мы можем пробиться в 1/8 финала в случае поражения, очень бы хотелось все-таки победить датчан», — заявил Колосков.

Почетный президент РФС подчеркнул, что Станислав Черчесов работает в привычном для себя стиле и не пытается выдумать ничего особенного, в то время как Андрей Шевченко прививает своим игрокам атакующий и зрелищный футбол.

«Что касается нашей команды, то она действует прагматично. В ее игре нет фантазии, нет изюминки, нет проявления какого-либо мастерства индивидуального, каких-то сюрпризов для тренера, импровизации. Она команда-прагматик, матч с финнами показал, что подобная игра имеет право на существование. Черчесов исходит из того, кто у него есть в составе. У него нет таких мастеров, как у той же Бельгии, например, или Франции. Поэтому он работает с теми футболистами, что у него есть, правильно их готовит, правильно настраивает, и выстраивает тактику.

Игра сборной Украины мне нравится. Команда у них собралась играючая. Она, как раз, не играет как большинство перекатывающих мяч сборных. Футболисты ищут острого продолжения, и что самое интересное, украинцы — одни из немногих, кто пытается прорываться к чужим воротам через обыгрыш. Они не оббегают оппонентов, не с помощью паса проходят оборону соперников, а именно обыгрывают. Вот это у команды Украины есть, и мне ее игра нравится. Думаю, что они смогут пробиться в плей-офф чемпионата Европы», — сказал Колосков в беседе с «Газетой.Ru».

При этом функционер отметил, что качество футбола на континентальном первенстве довольно далеко от идеального.

«Честно говоря, я не получаю удовольствие от просмотра большинства матчей Евро-2020. Я смотрю практически все игры, и меня возмущает вот это катание мяча.

Примерно 60% от игрового времени эти выдающиеся футболисты катают мяч на своей половине поля: назад-поперек-поперек-назад. А как только теряют контроль, так другие начинают перекатывать. Футбол стал неинтересным.

Французы провели неплохой матч первый, Германия вчера сыграла здорово, итальянцы в обоих встречах были хороши, а в остальном все было довольно средне. Поэтому никакого восторженного состояния души у меня нет», — заключил Колосков.

Юрий Желудков, в свою очередь, заявил, что на футбол в исполнении сборной Украины смотреть гораздо интереснее, чем на футбол российской команды.

«Кто пройдет дальше в плей-офф — Россия или Украина? Я думаю, Украина. Это однозначно. На игру команды Андрея Шевченко приятно смотреть. Да, они уступили голландам, но не боялись идти вперед, старались что-то создать впереди. А во что мы играли, непонятно. Что нужно сделать, чтобы это изменить?

Черчесову нужно принять сборную Бельгии, вот и все. По зарплате она как раз ему подходит. Он зарабатывает в два раза больше, чем Роберто Мартинес.

На большее с текущим подбором игроков рассчитывать нам не приходится. Понабирали… Нет у меня слов по этому поводу. Дзюба — что он сделал за эти два матча? Один раз пробил в штангу? Стыдно за державу», заявил Желудков «Газете.Ru».

Вячеслав Колосков считает, что хоть как-то приблизиться к украинцам российские футболисты смогут лишь в случае массовой миграции в топ-5 европейских лиг.

«Для того, чтобы мы играли как украинцы, нам не хватает игроков, чей уровень был бы сопоставим с уровнем игроков команды Андрея Шевченко. У них половина состава выступает в ведущих европейских лигах, в то время как у нас за рубежом играют лишь Александр Головин и Алексей Миранчук. Они, кстати, заметно выделяются на фоне остальных членов сборной России. Вот если у нас хотя бы человек восемь будут играть в Европе, тогда и другой футбол мы сможем показывать», — выразил свое мнение почетный президент РФС.